बुधवार, 11 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Dhurandhar actress Ayesha Khan is all praise for Ranveer Singh
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: बुधवार, 11 फ़रवरी 2026 (14:27 IST)

'धुरंधर' एक्ट्रेस आयशा खान ने की रणवीर सिंह की तारीफ, बोलीं- उन्हें पर्दे पर देखना बेहद खूबसूरत अनुभव...

Film Dhurandhar
रणवीर सिंह को लंबे समय से अपनी पीढ़ी के बेहतरीन अभिनेताओं में गिना जाता है, और उनकी तारीफ सिर्फ दर्शक ही नहीं, बल्कि उनके सह-कलाकार और इंडस्ट्री के लोग भी खुलकर करते हैं। उनकी जबरदस्त एनर्जी, ईमानदारी और हर किरदार में पूरी तरह ढल जाने की काबिलियत उन्हें सबसे अलग बनाती है। 
 
इसी कड़ी में अब धुरंधर के लोकप्रिय गीत 'शरारत' में नजर आ चुकीं अभिनेत्री आयशा खान ने भी रणवीर सिंह की जमकर प्रशंसा की है। हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में आयशा खान ने रणवीर सिंह के प्रति अपना सम्मान और उनके काम के लिए अपनी सच्ची सराहना जाहिर की। 
 
आयशा खान ने कहा, मुझे रणवीर सिंह एक अभिनेता के तौर पर बेहद पसंद हैं। मुझे लगता है कि उन्हें स्क्रीन पर देखना बिल्कुल-बिल्कुल खूबसूरत अनुभव है। मैंने उनकी लगभग सारी फिल्में देखी हैं—लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल, जिसमें वो मुझे बहुत पसंद आए; बैंड बाजा बारात, गली बॉय, दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी… हर फिल्म में मुझे ऐसा लगता है कि वो सच में वही किरदार बन जाते हैं। मुझे उन्हें स्क्रीन पर देखना बहुत अच्छा लगता है, वो बेहद प्यारे लगते हैं। मैं दिल से चाहती हूं कि कभी हमें साथ में फिल्म करने का मौका मिले।
 
आयशा के ये शब्द वही बात दोहराते हैं जो रणवीर के साथ काम कर चुके कई कलाकार और फिल्ममेकर अक्सर कहते हैं— कि रणवीर हर रोल में पूरी तरह डूब जाते हैं और स्क्रीन पर एकदम सच्चाई के साथ नजर आते हैं। चाहे वो रंगीन मिज़ाज ठग हों, सड़क से निकला रैपर, उलझा हुआ अमीर वारिस या फिर ऐतिहासिक योद्धा—रणवीर की परफॉर्मेंस में अभिनेता और किरदार के बीच की दूरी लगभग मिट जाती है। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान और ताकत बन चुकी है।
 
ऑफ-स्क्रीन भी रणवीर सिंह अपनी सादगी और गर्मजोशी के लिए जाने जाते हैं। इंडस्ट्री के लोग उन्हें विनम्र, सम्मान देने वाला और सेट पर हर किसी से जुड़ाव रखने वाला इंसान बताते हैं। सुपरस्टार होने के बावजूद, सिनेमा के प्रति उनका जुनून, मेहनत और ईमानदारी आज भी उतनी ही मजबूत है।
 
वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। धुरंधर के साथ उन्होंने पहले ही कई बॉक्स-ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और खुद को मौजूदा दौर का बॉक्स-ऑफिस सम्राट साबित किया है। वहीं 'धुरंधर: द रिवेंज' की रिलीज को लेकर इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह है। माना जा रहा है कि अगर सीक्वल भी पहले पार्ट जैसा इतिहास रचता है, तो रणवीर सिंह का राज पूरी तरह निर्विवाद हो जाएगा।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
अनिल कपूर की एक्शन ड्रामा फिल्म सूबेदार का धमाकेदार टीजर रिलीज, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा प्रीमियर

अनिल कपूर की एक्शन ड्रामा फिल्म सूबेदार का धमाकेदार टीजर रिलीज, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा प्रीमियर

अनिल कपूर की एक्शन ड्रामा फिल्म सूबेदार का धमाकेदार टीजर रिलीज, इस दिन प्राइम वीडियो पर होगा प्रीमियरअनिल कपूर और राधिका मदान स्टारर फिल्म 'सूबेदार' का वर्ल्ड प्रीमियर 5 मार्च को प्राइम वीडियो पर होने जा रहा है। सुरेश त्रिवेणी के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक रिटायर्ड फौजी की जज्बाती और एक्शन से भरपूर कहानी है।

'धुरंधर' एक्ट्रेस आयशा खान ने की रणवीर सिंह की तारीफ, बोलीं- उन्हें पर्दे पर देखना बेहद खूबसूरत अनुभव...

'धुरंधर' एक्ट्रेस आयशा खान ने की रणवीर सिंह की तारीफ, बोलीं- उन्हें पर्दे पर देखना बेहद खूबसूरत अनुभव...रणवीर सिंह को लंबे समय से अपनी पीढ़ी के बेहतरीन अभिनेताओं में गिना जाता है, और उनकी तारीफ सिर्फ दर्शक ही नहीं, बल्कि उनके सह-कलाकार और इंडस्ट्री के लोग भी खुलकर करते हैं। उनकी जबरदस्त एनर्जी, ईमानदारी और हर किरदार में पूरी तरह ढल जाने की काबिलियत उन्हें सबसे अलग बनाती है।

OTT के देसी सुपरस्टार्स, मोहित रैना से क्रांति प्रकाश झा तक, जिनका 'रफ-एंड-टफ' देख फैंस हुए दीवाने

OTT के देसी सुपरस्टार्स, मोहित रैना से क्रांति प्रकाश झा तक, जिनका 'रफ-एंड-टफ' देख फैंस हुए दीवानेभारतीय OTT ने एक नए तरह के हीरो को जन्म दिया है — कच्चा, जड़ों से जुड़ा और बेझिझक रग्ड। चमक-दमक वाले पारंपरिक हीरो की जगह अब ऐसे किरदारों ने ले ली है जो धूल, हिंसा, सत्ता संघर्ष और जीवित रहने की जद्दोजहद से बने हैं। पूर्वांचल की बेकाबू गलियों से लेकर अपराध से भरे कस्बों और निर्दयी अंडरवर्ल्ड तक, इन अभिनेताओं ने सिर्फ किरदार नहीं निभाए, बल्कि उन्हें जिया है।

ठंडे बस्ते में गई तमन्ना भाटिया की 'रागिनी MMS 3', इस वजह से एकता कपूर ने निर्देशक को दिखाया बाहर का रास्ता!

ठंडे बस्ते में गई तमन्ना भाटिया की 'रागिनी MMS 3', इस वजह से एकता कपूर ने निर्देशक को दिखाया बाहर का रास्ता!बॉलीवुड की फेमस हॉरर-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'रागिनी MMS' एक बार फिर चर्चा में है। फैंस काफी समय से इस फिल्म के सीक्वल 'रागिनी MMS 3' का इंतजार कर रहे हैं। अब 'रागिनी MMS 3' को लेकर एक निराशाजनक खबर सामने आई है। खबरों के अनुसार तमन्ना भाटिया की मुख्य भूमिका वाली फिल्म 'रागिनी MMS 3' को फिलहाल अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया है।

करण जौहर की रोस्टिंग करना कैरी मिनाटी को पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाया यह फैसला

करण जौहर की रोस्टिंग करना कैरी मिनाटी को पड़ा महंगा, कोर्ट ने सुनाया यह फैसलाइंटरनेट की दुनिया में 'रोस्टिंग' के बेताज बादशाह कहे जाने वाले अजय नागर उर्फ कैरी मिनाटी कानूनी पंचड़े में फंस गए हैं। बॉलीवुड फिल्म निर्माता और धर्मा प्रोडक्शंस के सीईओ अपूर्व मेहता ने उनके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस पूरे विवाद की शुरुआत कैरी मिनाटी के एक वीडियो से हुई, जिसमें उन्होंने करण जौहर और उनके मशहूर सेलिब्रिटी टॉक शो 'कॉफी विद करण' का मजाक उड़ाया था।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com