गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. deepika padukone iconic red outfits fashion evolution
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (15:36 IST)

बॉलीवुड की असली 'क्वीन ऑफ हार्ट्स' हैं दीपिका पादुकोण, देखिए एक्‍ट्रेस का 'रेड रॉयल्टी' अंदाज

Deepika Padukone fashion
जब लाल रंग में दमदार स्टेटमेंट देने की बात आती है, तो दीपिका पादुकोण का मुकाबला करना आसान नहीं। बीते कुछ वर्षों में अभिनेत्री ने लाल रंग को अपनी सिग्नेचर स्टाइल लैंग्वेज बना दिया है—कभी क्लासिक एलिगेंस, कभी हाई-फैशन ड्रामा, तो कभी मॉडर्न सेंसुअलिटी के साथ। 
 
ग्लोबल रेड कार्पेट से लेकर एडिटोरियल शूट और स्टूडियो पोर्ट्रेट तक, दीपिका ने बार-बार साबित किया है कि लाल उनके लिए सिर्फ एक रंग नहीं, बल्कि एक मूड, एक पावर मूव और उनकी शख्सियत का स्थायी विस्तार है। पेश हैं ‘क्वीन ऑफ हार्ट्स’ के सबसे शानदार रेड लुक्स—
 
1. वुड्स में ड्रामेटिक टेक्सचर्ड रेड एन्सेंबल
प्राकृतिक और शांत बैकड्रॉप के बीच यह लुक शुद्ध हाई-फैशन ड्रामा था। गहरे टेक्सचर्ड फैब्रिक और वॉल्यूमिनस सिल्हूट ने मूर्तिकला जैसा प्रभाव पैदा किया। मोनोक्रोम रेड स्टाइलिंग ने आउटफिट को बोल्ड और काव्यात्मक दोनों बनाया। मिनिमल एक्सेसरीज़ और स्लीक हेयरस्टाइल के साथ दीपिका ने पूरे लुक को प्रभावशाली और शालीन बनाए रखा।
 
2. रिफाइंड हाई-ज्वेलरी रेड पोर्ट्रेट
इस पॉलिश्ड स्टूडियो पोर्ट्रेट में दीपिका ने स्ट्रक्चर्ड रेड ड्रेस के साथ एक शानदार स्टेटमेंट नेकलेस पहना। क्लीन लाइन्स और टोनल बैकड्रॉप ने एक सुसंगत और लग्ज़री लुक तैयार किया। यह अंदाज़ शाही, नियंत्रित और कालातीत ग्लैमर से भरपूर था।
 
3. एफर्टलेस स्कारलेट मिडी मोमेंट
लंबी आस्तीन वाली स्कारलेट ड्रेस और मैचिंग हील्स के साथ यह लुक सादगी में प्रभाव का उदाहरण था। सॉफ्ट ग्लैम मेकअप और गर्माहट भरे बैकग्राउंड के बीच दीपिका का आत्मविश्वास इस स्टाइल को और खास बना रहा था। कभी-कभी सादगी ही सबसे बड़ा फैशन स्टेटमेंट बन जाती है।
 
4. मोनोक्रोम पावर सूट एरा
पावर ड्रेसिंग में दीपिका का कोई सानी नहीं। शार्प टेलर्ड रेड ब्लेज़र और फ्लेयर्ड ट्राउज़र्स ने लंबा और आकर्षक सिल्हूट दिया। हेड-टू-टो रेड स्टाइलिंग ने क्लासिक टेलरिंग को फैशन-फॉरवर्ड अंदाज़ में बदल दिया। यह लुक दमदार, आत्मविश्वासी और बेहद शीक था।
 
5. ग्रैंड सीसाइड गाउन
समुद्र की पृष्ठभूमि में दीपिका का यह लुक सिनेमाई ग्लैमर से भरपूर था। स्ट्रक्चर्ड बॉडिस और फ्लोइंग स्कर्ट ने शाही अंदाज़ रचा। यह रेड-कार्पेट ग्लैमर का एक आउटडोर फैंटेसी संस्करण था—रोमांटिक, प्रभावशाली और बेहद खूबसूरत।
 
6. सल्ट्री मॉडर्न बॉडीकॉन लुक
फिटेड सिल्हूट, हॉल्टर नेकलाइन और ग्लॉसी फिनिश के साथ यह लुक आधुनिक और आत्मविश्वासी था। रिलैक्स्ड पोज़ ने इसे ओवर नहीं होने दिया और ग्लैमर को संतुलित बनाए रखा। यह समकालीन स्टाइल का बेहतरीन उदाहरण था।
 
7. रोमांटिक हाई-नेक ब्लाउज़ स्टेटमेंट
रफल डिटेलिंग वाले फ्लोइंग हाई-नेक ब्लाउज़ ने इस लुक में नर्मी और नाटकीयता का संतुलन बनाया। स्ट्रक्चर्ड बॉटम्स और रेड-ऑन-रेड पैलेट ने गहराई जोड़ी। यह साबित करता है कि सूक्ष्म सिल्हूट भी जश्न जैसा प्रभाव पैदा कर सकते हैं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

जगपति बाबू के जन्मदिन पर 'पेड्डी' टीम का खास संदेश, 'अप्पलासूरी' के किरदार को लेकर बढ़ाई एक्साइटमेंट

जगपति बाबू के जन्मदिन पर 'पेड्डी' टीम का खास संदेश, 'अप्पलासूरी' के किरदार को लेकर बढ़ाई एक्साइटमेंटपेड्डी के मेकर्स ने 'सालार' स्टार जगपति बाबू को उनके जन्मदिन पर खास अंदाज़ में शुभकामनाएं दीं। जगपति बाबू इस बहुप्रतीक्षित तेलुगु स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में राम चरण लीड रोल में हैं और इसका निर्देशन बुची बाबू सना कर रहे हैं। 2026 की मोस्ट अवेटेड रिलीज़ में से एक मानी जा रही इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी एक्साइटमेंट है।

बरबाद: औरतों की तबाही और वजूद का सवाल

बरबाद: औरतों की तबाही और वजूद का सवालदिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में डॉ. सत्येंद्र तनेजा स्मृति फेस्टिवल की शुरुआत नाटक 'बरबाद' से हुई। यह नाटक अमेरिकी लेखिका लिन नॉटेज के पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त Ruined का रूपांतरण है, जिसे फैसल अल्काजी ने निर्देशित और सुशांत अग्रवाल ने रूपांतरित किया। फेस्टिवल की शुरुआत में मानसी तनेजा और अरविंद गौड़ ने डॉ. सत्येंद्र तनेजा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

हम्पी की ऐतिहासिक धरती पर होगा 'जय हनुमान' का भव्य आगाज, ऋषभ शेट्टी निभाएंगे भगवान हनुमान का किरदार!

हम्पी की ऐतिहासिक धरती पर होगा 'जय हनुमान' का भव्य आगाज, ऋषभ शेट्टी निभाएंगे भगवान हनुमान का किरदार!साउथ सिनेमा की सुपरहिट फिल्म 'हनु-मान' के बाद अब उसके सीक्वल 'जय हनुमान' को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनु-मान' की अपार सफलता के बाद, निर्देशक प्रशांत वर्मा अपनी इस सुपरहीरो यूनिवर्स को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। वहीं अब 'जय हनुमान' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।

एक्टिंग के साथ श्रीलीला ने पूरी की MBBS की पढ़ाई, 24 साल की उम्र में डॉक्टर बनीं साउथ की हसीना

एक्टिंग के साथ श्रीलीला ने पूरी की MBBS की पढ़ाई, 24 साल की उम्र में डॉक्टर बनीं साउथ की हसीनासाउथ फिल्मों की सनसेशन और डांसिंग क्वीन श्रीलीला ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जो ग्लैमर की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। फिल्मों में अपनी अदाकारी से करोड़ों दिलों को जीतने वाली श्रीलीला अब आधिकारिक रूप से डॉक्टर बन गई हैं। श्रीलीला ने मुंबई की DY पाटिल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने अपनी MBBS की डिग्री प्राप्त की।

सेट पर 'क्यूट' बनने वाली एक्ट्रेसेज पर भड़कीं रत्ना पाठक शाह, आलिया भट्ट की जमकर की तारीफ

सेट पर 'क्यूट' बनने वाली एक्ट्रेसेज पर भड़कीं रत्ना पाठक शाह, आलिया भट्ट की जमकर की तारीफरत्ना पाठक शाह अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह कई बार इंडस्ट्री के बारे में खुलकर अपनी राय रख चुकी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में रत्ना पाठक ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के तौर-तरीकों और नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों पर खुलकर बात की है। रत्ना पाठक शाह ने जहां आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की, वहीं बाकी अभिनेत्रियों को एक कड़वी नसीहत भी दे डाली।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com