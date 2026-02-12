गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026
  • Follow us
  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. Peddi team shares special message on Jagapathi Babu birthday
Written By WD Entertainment Desk
Last Modified: गुरुवार, 12 फ़रवरी 2026 (15:19 IST)

जगपति बाबू के जन्मदिन पर 'पेड्डी' टीम का खास संदेश, 'अप्पलासूरी' के किरदार को लेकर बढ़ाई एक्साइटमेंट

Jagapathi Babu Birthday
पेड्डी के मेकर्स ने 'सालार' स्टार जगपति बाबू को उनके जन्मदिन पर खास अंदाज़ में शुभकामनाएं दीं। जगपति बाबू इस बहुप्रतीक्षित तेलुगु स्पोर्ट्स एक्शन ड्रामा में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। फिल्म में राम चरण लीड रोल में हैं और इसका निर्देशन बुची बाबू सना कर रहे हैं। 2026 की मोस्ट अवेटेड रिलीज़ में से एक मानी जा रही इस फिल्म को लेकर पहले से ही काफी एक्साइटमेंट है।
 
फिल्म में जगपति बाबू ‘अप्पलासूरी’ के किरदार में नजर आएंगे। उनका रोल एक इंटेंस, चश्मा लगाए हुए और सिद्धांतों पर अडिग बुजुर्ग शख्स का है। माना जा रहा है कि अप्पलासूरी का किरदार कहानी में अहम मोड़ लाएगा और हीरो की जर्नी में बड़ी भूमिका निभाएगा।
 
एक्टर के बर्थडे के मौके पर टीम ने पेड्डी के सेट से जगपति बाबू की एक स्ट्राइकिंग स्टिल शेयर की, जिसमें उनका पावरफुल लुक देखने को मिला। इस फोटो के जरिए फैंस को फिल्म में उनके किरदार की झलक दी गई।
 
मेकर्स ने इस तस्वीर के साथ एक खास नोट भी शेयर किया, जिसमें लिखा है, शानदार जगपति बाबू गरु को जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। टीम #Peddi। फिल्म में ‘अप्पलासूरी’ के रूप में उनका परफॉर्मेंस सबसे बड़े हाइलाइट्स में से एक होगा। पेड्डी 30 अप्रैल, 2026 को वर्ल्डवाइड रिलीज होगी।
 
पेड्डी का गाना ‘चिकिरी’ रिलीज होते ही इतिहास बना गया। सिर्फ 24 घंटे में इसने 46 मिलियन व्यूज़ बटोर लिए और साल के सबसे ज्यादा देखे और पसंद किए गए गानों में शामिल हो गया। इसके बाद गाने ने एक और बड़ा रिकॉर्ड बनाया अलग-अलग भाषाओं में यूट्यूब पर 200 मिलियन से ज्यादा व्यूज़ और 2 मिलियन से ज्यादा लाइक्स पार कर लिए, जिससे इसकी जबरदस्त पॉपुलैरिटी साफ दिखती है।
 
बुची बाबू सना के लिखे और निर्देशित पेड्डी में राम चरण टाइटल रोल में हैं। फिल्म में शिवा राजकुमार, जाह्नवी कपूर, दिव्येंदु शर्मा और जगपति बाबू भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 30 अप्रैल, 2026 को रिलीज होने वाली है।
 
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

बरबाद: औरतों की तबाही और वजूद का सवाल

बरबाद: औरतों की तबाही और वजूद का सवालदिल्ली के त्रिवेणी कला संगम में डॉ. सत्येंद्र तनेजा स्मृति फेस्टिवल की शुरुआत नाटक 'बरबाद' से हुई। यह नाटक अमेरिकी लेखिका लिन नॉटेज के पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त Ruined का रूपांतरण है, जिसे फैसल अल्काजी ने निर्देशित और सुशांत अग्रवाल ने रूपांतरित किया। फेस्टिवल की शुरुआत में मानसी तनेजा और अरविंद गौड़ ने डॉ. सत्येंद्र तनेजा को भावभीनी श्रद्धांजलि दी।

हम्पी की ऐतिहासिक धरती पर होगा 'जय हनुमान' का भव्य आगाज, ऋषभ शेट्टी निभाएंगे भगवान हनुमान का किरदार!

हम्पी की ऐतिहासिक धरती पर होगा 'जय हनुमान' का भव्य आगाज, ऋषभ शेट्टी निभाएंगे भगवान हनुमान का किरदार!साउथ सिनेमा की सुपरहिट फिल्म 'हनु-मान' के बाद अब उसके सीक्वल 'जय हनुमान' को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। ब्लॉकबस्टर फिल्म 'हनु-मान' की अपार सफलता के बाद, निर्देशक प्रशांत वर्मा अपनी इस सुपरहीरो यूनिवर्स को अगले स्तर पर ले जाने के लिए तैयार हैं। वहीं अब 'जय हनुमान' को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है।

एक्टिंग के साथ श्रीलीला ने पूरी की MBBS की पढ़ाई, 24 साल की उम्र में डॉक्टर बनीं साउथ की हसीना

एक्टिंग के साथ श्रीलीला ने पूरी की MBBS की पढ़ाई, 24 साल की उम्र में डॉक्टर बनीं साउथ की हसीनासाउथ फिल्मों की सनसेशन और डांसिंग क्वीन श्रीलीला ने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है, जो ग्लैमर की दुनिया में बहुत कम देखने को मिलता है। फिल्मों में अपनी अदाकारी से करोड़ों दिलों को जीतने वाली श्रीलीला अब आधिकारिक रूप से डॉक्टर बन गई हैं। श्रीलीला ने मुंबई की DY पाटिल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में उन्होंने अपनी MBBS की डिग्री प्राप्त की।

सेट पर 'क्यूट' बनने वाली एक्ट्रेसेज पर भड़कीं रत्ना पाठक शाह, आलिया भट्ट की जमकर की तारीफ

सेट पर 'क्यूट' बनने वाली एक्ट्रेसेज पर भड़कीं रत्ना पाठक शाह, आलिया भट्ट की जमकर की तारीफरत्ना पाठक शाह अपने बेबाक अंदाज के लिए जानी जाती हैं। वह कई बार इंडस्ट्री के बारे में खुलकर अपनी राय रख चुकी है। हाल ही में एक इंटरव्यू में रत्ना पाठक ने फिल्म इंडस्ट्री में काम करने के तौर-तरीकों और नई पीढ़ी की अभिनेत्रियों पर खुलकर बात की है। रत्ना पाठक शाह ने जहां आलिया भट्ट की जमकर तारीफ की, वहीं बाकी अभिनेत्रियों को एक कड़वी नसीहत भी दे डाली।

हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, बिकिनी पहन दिखाई बोल्ड अदाएं

हार्दिक पांड्या की एक्स वाइफ ने इंटरनेट पर मचाया धमाल, बिकिनी पहन दिखाई बोल्ड अदाएंनताशा स्तांकोविक की नई बिकिनी तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं। पूल साइड ग्लैमरस पोज, मिनिमल मेकअप और कॉन्फिडेंट एक्सप्रेशन ने फैंस को दीवाना बना दिया है। मल्टीकलर बिकिनी में उनका बोल्ड अवतार इंटरनेट पर ट्रेंड कर रहा है।

और भी वीडियो देखें

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानी

धुरंधर रिव्यू: दुश्मन को घर में घुसकर मारने की कहानीधुरंधर भारत–पाकिस्तान रिश्तों, गुप्त मिशनों और आतंक के नेटवर्क को बड़े स्केल पर दिखाती है। रणवीर सिंह का किरदार पहले पार्ट में सीमित हीरोइज़्म के बावजूद कहानी को पकड़कर रखता है। दमदार अभिनय, बर्बर एक्शन, शानदार लुक और रियल घटनाओं का तड़का इस फिल्म को देखने लायक बनाता है। धुरंधर नए भारत के उस रूप की कहानी है जो दुश्मन को उसके घर में घुसकर जवाब देने में यकीन रखता है।

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीज

शोले क्या फिर बॉक्स ऑफिस पर मचाएगी धमाल, गोल्डन जुबली पर 4K और Dolby 5.1 के साथ 12 दिसंबर को रिलीजशोले अपनी गोल्डन जुबली पर 4K रिस्टोरेशन और Dolby 5.1 साउंड के साथ फिर सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है। 12 दिसंबर 2025 को दर्शक पहली बार इसका अनकट, असली वर्ज़न देख पाएंगे। फिल्म के हर फ्रेम और साउंड को नए अंदाज में निखारा गया है, जो इसे एक बार फिर खास बनाता है। बहरहाल, बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म किस तरह से परफॉर्म करती है ये देखना दिलचस्प होगा।

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछे

धर्मेन्द्र 100 से ज्यादा हिट फिल्मों वाला असली सुपरस्टार, अमिताभ-शाहरुख जैसे भी मीलों पीछेजब भी बॉक्स ऑफिस हिट्स की बात होती है, तो राजेन्द्र कुमार, राजेश खन्ना, अमिताभ बच्चन या शाहरुख खान जैसे सितारों के नाम गूंजते हैं। लेकिन इन चर्चाओं में बॉलीवुड के असली ‘ही-मैन’ धर्मेन्द्र का नाम अक्सर पीछे छूट जाता है। वजह यह नहीं कि उन्होंने कम हिट दीं, बल्कि यह कि वे कभी अपने काम का बखान नहीं करते थे।

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारण

धुरंधर का जादू कैसे चला? रणवीर सिंह की इस फिल्म की रिकॉर्डतोड़ कमाई के पीछे हैं ये 5 जबरदस्त कारणरणवीर सिंह की धुरंधर ने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कलेक्शन करते हुए दर्शकों का दिल जीत लिया है। इस फिल्म के पहले पार्ट ने बेहतरीन स्क्रीनप्ले, दमदार स्टारकास्ट, रियल घटनाओं की पकड़, शानदार निर्देशन और लार्जर-देन-लाइफ एक्शन से लोगों को सिनेमाघरों तक खींच लाया है। आइए जानते हैं धुरंधर की कामयाबी के पांच बड़े कारण जिनसे फिल्म बनी सुपरहिट।

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्ट

गूगल पर 2025 में सबसे ज्यादा सर्च की गई ये फिल्में, देखिए लिस्टबॉलीवुड की कई फिल्मों ने साल 2025 में बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। कई फिल्मों ने धमाकेदार कलेक्शन करते हुए रिकॉर्ड अपने नाम किए। हाल ही में साल 2025 की गूगल की सर्च रिपोर्ट सामने आई है। आइए जानते हैं दर्शकों ने 2025 में कौन सी फिल्मों को सबसे ज्यादा सर्च किया।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

राशिफल 2026

क्रिकेट

धर्म-संसार

Copyright 2026, Webdunia.com