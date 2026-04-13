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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 13 अप्रैल 2026 (12:16 IST)

प्रियंका चोपड़ा का आशा भोसले को भावुक ट्रिब्यूट, बोलीं- हमने अपना बचपन खो दिया

Asha Bhosle death news
भारतीय संगीत जगत के लिए 12 अप्रैल का दिन बेहद बुरा साबित हुआ। अपनी मखमली और बहुमुखी आवाज से दुनिया को मंत्रमुग्ध करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले का 92 साल की उम्र में निधन हो गया। आशा भोसले के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर है। 
 
फैंस और सेलेब्स सोशल मीडिया के जरिए आशा भोसले को भावुक श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा ने भी इंस्टाग्राम पर एक बेहद भावुक नोट साझा करते हुए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं। प्रियंका ने आशा भोसले के साथ अपी एक तस्वीर और उनका एक सिंगिंग वीडियो शेयर किया। 
 
प्रियंका ने लिखा, कुछ नुकसान ऐसे होते हैं जैसे आपने अपने बचपन का एक हिस्सा, अपनी यादें और अपना घर खो दिया हो। आशा जी हम में से बहुतों के लिए वही थीं। आशा जी की आवाज केवल भारतीय संगीत का हिस्सा नहीं थी, बल्कि यह हमारे जीवन की पृष्ठभूमि थी। चाहे वह खुशी के पल हों, परिवार का जश्न हो या दिल टूटने का गम, उनकी आवाज हर याद के साथ जुड़ी हुई है।
 
उन्होंने आगे लिखा, मेरी पीढ़ी और उससे पहले और बाद की कई पीढ़ियों के लिए वह सिर्फ एक ऐसी महान हस्ती नहीं थीं जिनकी हम तारीफ करते थे, बल्कि वो हमेशा साथ थीं। एक ऐसी आवाज जो इतनी शाश्वत थी कि लगता था वह हमेशा हमारे साथ रहेगी। उन शब्दों में बयां करना मुश्किल है कि किसी ऐसे व्यक्ति को खोने का क्या मतलब है, जिसकी कला ने पूरे देश के भावनात्मक परिदृश्य को आकार देने में मदद की हो।
 
प्रियंका ने लिखा, धन्यवाद, आशा जी, हमें जीवन भर गाने, भावनाएं और सुंदरता देने के लिए। संगीत जगत को मिले सबसे महान उपहारों में से एक होने के लिए। शांति से विश्राम करें। आपकी आवाज वहीं जीवित रहेगी जहां सभी सच्ची महान हस्तियां रहती हैं - हमेशा हमारे दिलों में।
 
आशा भोसले का करियर केवल एक गायिका का सफर नहीं, बल्कि भारतीय सिनेमा के संगीत का इतिहास है। 1943 में अपनी शुरुआत करने वाली आशा जी ने 80 से अधिक वर्षों के करियर में 12,000 से अधिक गाने गाए। उनकी आवाज की रेंज इतनी अद्भुत थी कि उन्होंने शास्त्रीय संगीत से लेकर पेपी नंबर्स, गजल और पॉप म्यूजिक तक में अपनी महारत साबित की।
 
आशा भोसले को दो बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और सात बार फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। 2000 में उन्हें दादा साहब फाल्के पुरस्कार और 2008 में देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से नवाजा गया। साल 2011 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने आशा भोसले को संगीत इतिहास में सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई कलाकार के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी थी।
 
अंतिम दर्शन और राजकीय सम्मान के साथ विदाई
आशा भोसले के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए सोमवार सुबह 11 बजे उनके लोअर परेल स्थित आवास 'कासा ग्रांडे' में रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने घोषणा की है कि आशा भोसले का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में किया जाएगा। 
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आशा भोसले को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए अथिया शेट्टी ने कर दी चूक, जमकर हुईं ट्रोल

आशा भोसले को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए अथिया शेट्टी ने कर दी चूक, जमकर हुईं ट्रोलदिग्गज सिंगर आशा भोसले के निधन से देशभर में शोक की लहर है। उन्होंने 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। फैंस से लेकर सेलेब्स तक उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। लेकिन सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी ने आशा भोसले को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए ऐसी गलती कर दी, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है।

आशा भोसले के फैंस से बेटे आनंद की भावुक अपील, जानिए कहां कर सकते हैं अंतिम दर्शन

आशा भोसले के फैंस से बेटे आनंद की भावुक अपील, जानिए कहां कर सकते हैं अंतिम दर्शनभारतीय संगीत की सबसे सुरीली और वर्सटाइल आवाजों में से एक, आशा भोसले हमारे बीच नहीं रहीं। 92 वर्ष की आयु में उन्होंने 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आशा भोसले के निधन से देशभर में शोक की लहर है। आशा भोसले का अंतिम संस्कार 13 अप्रैल को किया जाएगा।

किस वजह से हुआ आशा भोसले का निधन, जानिए कब और कहां होगा अंतिम संस्कार

किस वजह से हुआ आशा भोसले का निधन, जानिए कब और कहां होगा अंतिम संस्कारभारतीय पार्श्व गायन की दुनिया की बहुमुखी और प्रभावशाली आवाजों में से एक, आशा भोसले का 12 अप्रैल को निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आशा भोसले के निधन की खबर से न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है।

लता की छाया से बाहर, अपनी रोशनी में चमकीं आशा भोसले

लता की छाया से बाहर, अपनी रोशनी में चमकीं आशा भोसलेभारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में अगर किसी आवाज ने अपनी बहुरंगी शैली से हर दौर को छुआ है, तो वह हैं आशा भोसले। उनकी गायकी सिर्फ सुरों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं का एक जीवंत विस्तार है। वे उन विरले कलाकारों में हैं जिन्होंने संगीत को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उसे हर बार नए अंदाज़ में जिया।

क्या थी आशा भोसले की अंतिम इच्छा, निधन के बाद वायरल हो रहा वीडियो

क्या थी आशा भोसले की अंतिम इच्छा, निधन के बाद वायरल हो रहा वीडियोभारतीय संगीत जगत के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया है। अपनी जादुई आवाज से सात दशकों से अधिक समय तक करोड़ों दिलों पर राज करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। वह 92 वर्ष की थीं।

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