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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 13 अप्रैल 2026 (10:49 IST)

आशा भोसले के फैंस से बेटे आनंद की भावुक अपील, जानिए कहां कर सकते हैं अंतिम दर्शन

Asha Bhosle Demise
भारतीय संगीत की सबसे सुरीली और वर्सटाइल आवाजों में से एक, आशा भोसले हमारे बीच नहीं रहीं। 92 वर्ष की आयु में उन्होंने 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आशा भोसले के निधन से देशभर में शोक की लहर है। 
 
आशा भोसले का अंतिम संस्कार 13 अप्रैल को किया जाएगा। आशा जी का पार्थिव शरीर अंतिम दर्शन के लिए सोमवार सुबह 10:30 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक उनके आवास कासा ग्रैंड लोवर बिल्डिंग में रखा गया है। शाम 4 बजे मुंबई के शिवाजी पार्क में राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। 
 
प्रशासन ने शिवाजी पार्क पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं क्योंकि वहां भारी भीड़ जुटने की उम्मीद है। भीड़ और अव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए आशा जी के बेटे आनंद भोसले ने प्रशंसकों से एक विशेष अपील की है। उन्होंने कहा, अंतिम संस्कार के दौरान शिवाजी पार्क श्मशान घाट पर ज्यादा भीड़ न जुटाएं। हम चाहते हैं कि उनकी अंतिम विदाई शांतिपूर्ण और गरिमापूर्ण तरीके से हो। कृपया व्यवस्था बनाए रखने में हमारा सहयोग करें।
 
आनंद भोसले ने फैंस से कहा कि वो घर आकर आशा जी के अंतिम दर्शन कर सकते हैं। 13 अप्रैल को सुबह 10.30 बजे से 2 बजे तक, कासा ग्रैंड बिल्डिंग में, जहां मेरी मां रहती थी, वहीं पर उनके दर्शन लेने लोग आ सकते हैं। बाद में 4 बजे श्मशान भूमि में ज्यादा लोग नहीं आएं तो अच्छा रहेगा। 
 
दिग्गजों ने दी श्रद्धांजलि
आशा ताई के निधन पर राजनीति से लेकर बॉलीवुड तक की हस्तियां गमगीन हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके योगदान को याद करते हुए गहरा दुख व्यक्त किया। सलमान खान, अक्षय कुमार और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने भी उनके घर पहुंचकर या सोशल मीडिया के जरिए अपनी संवेदनाएं व्यक्त कीं।
 
एक युग का अंत
सात दशकों से अधिक के करियर में 12,000 से ज्यादा गाने गाने वाली आशा भोसले ने हर पीढ़ी के दिल पर राज किया। शास्त्रीय संगीत से लेकर पॉप और कैबरे तक, उनकी आवाज की रेंज का कोई मुकाबला नहीं था। उनके जाने से संगीत के एक सुनहरे युग का अंत हो गया है। 
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किस वजह से हुआ आशा भोसले का निधन, जानिए कब और कहां होगा अंतिम संस्कार

किस वजह से हुआ आशा भोसले का निधन, जानिए कब और कहां होगा अंतिम संस्कारभारतीय पार्श्व गायन की दुनिया की बहुमुखी और प्रभावशाली आवाजों में से एक, आशा भोसले का 12 अप्रैल को निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आशा भोसले के निधन की खबर से न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है।

लता की छाया से बाहर, अपनी रोशनी में चमकीं आशा भोसले

लता की छाया से बाहर, अपनी रोशनी में चमकीं आशा भोसलेभारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में अगर किसी आवाज ने अपनी बहुरंगी शैली से हर दौर को छुआ है, तो वह हैं आशा भोसले। उनकी गायकी सिर्फ सुरों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं का एक जीवंत विस्तार है। वे उन विरले कलाकारों में हैं जिन्होंने संगीत को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उसे हर बार नए अंदाज़ में जिया।

क्या थी आशा भोसले की अंतिम इच्छा, निधन के बाद वायरल हो रहा वीडियो

क्या थी आशा भोसले की अंतिम इच्छा, निधन के बाद वायरल हो रहा वीडियोभारतीय संगीत जगत के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया है। अपनी जादुई आवाज से सात दशकों से अधिक समय तक करोड़ों दिलों पर राज करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। वह 92 वर्ष की थीं।

संगीत के एक युग का अंत, आशा भोसले के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर, सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

संगीत के एक युग का अंत, आशा भोसले के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर, सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलिभारतीय संगीत जगत के लिए आज का दिन एक अपूरणीय क्षति लेकर आया है। करोड़ों दिलों की धड़कन दिग्गज सिंगर आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है।

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