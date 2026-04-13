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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: सोमवार, 13 अप्रैल 2026 (11:36 IST)

आशा भोसले को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए अथिया शेट्टी ने कर दी चूक, जमकर हुईं ट्रोल

Asha Bhosle death
दिग्गज सिंगर आशा भोसले के निधन से देशभर में शोक की लहर है। उन्होंने 92 वर्ष की आयु में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। फैंस से लेकर सेलेब्स तक उन्हें नम आंखों से विदाई दे रहे हैं। लेकिन सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी ने आशा भोसले को सोशल मीडिया पर श्रद्धांजलि देते हुए ऐसी गलती कर दी, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया जा रहा है। 
 
हालांकि अथिया ने अपनी गलती को तुरंत ठीक कर लिया, लेकिन तब तक वह ट्रोल्स के निशाने पर आ गईं। अथिया ने आशा भोसले को श्रद्धांजलि देते हुए इंस्टाग्राम पर पोस्ट लिखा था। लेकिन एक्ट्रेस ने गलती से आशा की जगह उनकी बड़ी बहन दिवंगत सिंगर लता मंगेशकर की फोटो पोस्ट कर दी। 
 
अथिया को जैसे ही अपनी गलती का एहसास हुआ उन्होंने तुरंत उस पोस्ट को डिलीट कर दिया और आशा जी की सही फोटो के साथ नया पोस्ट डाला, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सोशल मीडिया के 'जासूसों' ने इस गलती के स्क्रीनशॉट ले लिए और कुछ ही मिनटों में यह वायरल हो गया।
 
एक यूजर ने लिखा, 'यह वाकई शर्मनाक है। आप जिस इंडस्ट्री में काम करते हैं, वहां के दिग्गजों को भी नहीं पहचानते? यह दिखाता है कि आप केवल दिखावे के लिए पोस्ट करते हैं।' एक अन्य ने लिखा, 'अथिया शेट्टी शायद 'एस्थेटिक' वाली फोटो ढूंढ रही थीं और उसी चक्कर में यह भूल गईं कि फोटो किसकी है। तकनीक तक इतनी पहुंच होने के बाद भी ऐसी बुनियादी गलती समझ से परे है।'
 
एक अन्य यूजर ने लिखा, 'नए जमाने के एक्टर्स केवल सोशल मीडिया पर प्रासंगिक बने रहने के लिए बिना सोचे-समझे पोस्ट करते हैं।' एक और यूजर ने लिखा, 'अथिया शेट्टी खूबसूरत हैं लेकिन उनमें दिमाग नहीं है। ये फोटो इस बात का सबूत है।' 
 
आशा भोंसले का जाना भारतीय संगीत के लिए एक अपूरणीय क्षति है। 20 भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने गाने वाली आशा जी ने न केवल प्लेबैक सिंगिंग को नई ऊंचाई दी, बल्कि पॉप और गजलों में भी अपनी छाप छोड़ी। उनका अंतिम संस्कार शाम 4 बजे राजकीय सम्मान के साथ शिवाजी पार्क में किया जाएगा। 
 
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आशा भोसले के फैंस से बेटे आनंद की भावुक अपील, जानिए कहां कर सकते हैं अंतिम दर्शन

आशा भोसले के फैंस से बेटे आनंद की भावुक अपील, जानिए कहां कर सकते हैं अंतिम दर्शनभारतीय संगीत की सबसे सुरीली और वर्सटाइल आवाजों में से एक, आशा भोसले हमारे बीच नहीं रहीं। 92 वर्ष की आयु में उन्होंने 12 अप्रैल को मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आशा भोसले के निधन से देशभर में शोक की लहर है। आशा भोसले का अंतिम संस्कार 13 अप्रैल को किया जाएगा।

किस वजह से हुआ आशा भोसले का निधन, जानिए कब और कहां होगा अंतिम संस्कार

किस वजह से हुआ आशा भोसले का निधन, जानिए कब और कहां होगा अंतिम संस्कारभारतीय पार्श्व गायन की दुनिया की बहुमुखी और प्रभावशाली आवाजों में से एक, आशा भोसले का 12 अप्रैल को निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आशा भोसले के निधन की खबर से न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है।

लता की छाया से बाहर, अपनी रोशनी में चमकीं आशा भोसले

लता की छाया से बाहर, अपनी रोशनी में चमकीं आशा भोसलेभारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में अगर किसी आवाज ने अपनी बहुरंगी शैली से हर दौर को छुआ है, तो वह हैं आशा भोसले। उनकी गायकी सिर्फ सुरों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं का एक जीवंत विस्तार है। वे उन विरले कलाकारों में हैं जिन्होंने संगीत को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उसे हर बार नए अंदाज़ में जिया।

क्या थी आशा भोसले की अंतिम इच्छा, निधन के बाद वायरल हो रहा वीडियो

क्या थी आशा भोसले की अंतिम इच्छा, निधन के बाद वायरल हो रहा वीडियोभारतीय संगीत जगत के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया है। अपनी जादुई आवाज से सात दशकों से अधिक समय तक करोड़ों दिलों पर राज करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। वह 92 वर्ष की थीं।

संगीत के एक युग का अंत, आशा भोसले के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर, सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

संगीत के एक युग का अंत, आशा भोसले के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर, सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलिभारतीय संगीत जगत के लिए आज का दिन एक अपूरणीय क्षति लेकर आया है। करोड़ों दिलों की धड़कन दिग्गज सिंगर आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है।

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