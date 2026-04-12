संगीत के एक युग का अंत, आशा भोसले के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर, सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि
भारतीय संगीत जगत के लिए आज का दिन एक अपूरणीय क्षति लेकर आया है। करोड़ों दिलों की धड़कन दिग्गज सिंगर आशा भोसले का 92 वर्ष की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। उनके निधन की खबर मिलते ही पूरी फिल्म इंडस्ट्री और उनके फैंस के बीच शोक की लहर दौड़ गई है।
आशा जी के निधन के बाद सोशल मीडिया पर संवेदनाओं का तांता लग गया है। हेमा मालिनी से लेकर सायरा बानो तक, कई सेलेब्स उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं।
हेमा मालिनी ने आशा भोसले संग तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा, आशा ताई अब नहीं रहीं! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि कोई इतनी ज़िंदादिल इंसान, जिसने अपने गानों में इतनी जान और अंदाज़ भर दिया था, हमें यूं अकेला छोड़कर चली गईं। यह मेरे लिए खासकर बहुत मुश्किल है, क्योंकि आशा जी के साथ मेरा एक गहरा जज़्बाती जुड़ाव था - उन्होंने अपनी अनोखी आवाज़ और अंदाज़ से मेरे कई गानों को बेहद मशहूर बना दिया था।
आशा भोसले के निधन की खबर सुनकर दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो की आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने कहा कि वह खुद को बहुत खुशकिस्मत मानती हैं जिन्हें आशा ताई जैसी शख्सियत के साथ काम करने और जुड़ने का मौका मिला।
अक्षय कुमार ने लिखा, आशा भोसले जी के निधन से मुझे जो क्षति हुई है उसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उनकी सुरीली आवाज हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगी। ओम शांति।
रवीना टंडन ने लिखा, तो आज जिंदगी ने ऐसी चीज को दूर किया है, जिसकी भरपाई नहीं हो सकती है। इंडस्ट्री का सबसे गहरा नुकसान, मेरे, और मेरे पूरे बचपन से लेकर अब तक का ऐसा लॉस जिसकी भरा नहीं जा सकता। उनकी अब तक की सबसे बड़ी फैन। कोई उनके जैसा नहीं था। आशा जी आप म्यूजिक और साउंड की ऐसी विरासत पीछे छोड़ गई हैं, जिनकी दुनिया में कोई तुलना नहीं कर सकता। संगीत का सबसे बड़ा युग यहां अंत होता है।
आशा भोसले ने अपने आठ दशक लंबे करियर में 12,000 से अधिक गाने गाए। उन्होंने शास्त्रीय संगीत से लेकर 'दम मारो दम' जैसे मॉडर्न गानों तक अपनी वर्सटिलिटी साबित की। दादा साहब फाल्के और पद्म विभूषण से सम्मानित आशा जी की आवाज़ हमेशा हमारे बीच अमर रहेगी।