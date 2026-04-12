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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 12 अप्रैल 2026 (12:41 IST)

शाहरुख-सलमान खान जैसे सुपरस्टार्स को बर्थडे पर क्या गिफ्ट मिलते हैं? एकता कपूर ने खोला राज

Ekta Kapoor interview
बॉलीवुड की दुनिया बाहर से जितनी रंगीन और ग्लैमरस दिखाई देती है, अंदर से वह उतनी ही सादगी भरी भी हो सकती है। यह बात हम नहीं, बल्कि खुद टीवी और फिल्म जगत की क्वीन एकता कपूर कह रही हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान एकता ने इंडस्ट्री के सबसे बड़े सुपरस्टार्स—शाहरुख खान और सलमान खान की बर्थडे पार्टियों के उन राजों से पर्दा उठाया, जिनके बारे में अक्सर आम जनता गलत धारणाएं पाल लेती है।
 
आमतौर पर माना जाता है कि जब शाहरुख या सलमान जैसे बड़े सितारों की पार्टी होती है, तो मेहमान करोड़ों के तोहफे और लग्जरी आइटम्स लेकर पहुंचते होंगे। लेकिन एकता कपूर ने इस मिथक को पूरी तरह खारिज कर दिया। एकता ने बताया कि शाहरुख और सलमान जैसे सुपरस्टार्स की पार्टियों में लोग क्या लेकर जाते हैं और वह खुद क्या लेकर गई हैं।
 
एमके टॉक्स को दिए इंटरव्यू में एकता कपूर ने कहा, इतने बड़े सितारों को आप आखिर क्या ही गिफ्ट देंगे? उनके पास पहले से ही सब कुछ है। मैंने देखा है कि लोग ऐसी पार्टियों में कोई भौतिक गिफ्ट नहीं ले जाते, वे बस अपना प्यार और आशीर्वाद देने जाते हैं।
 
एकता के अनुसार, इन बड़े सितारों के लिए रिश्तों की अहमियत किसी भी महंगे तोहफे से कहीं बढ़कर होती है। उन्होंने कहा कि लोग समझते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में हर रात शराब, शवाब और देर रात तक चलने वाले जश्न का दौर रहता है, लेकिन हकीकत इससे बिल्कुल अलग है।
 
उन्होंने कहा, फिल्म इंडस्ट्री असल में काफी 'बोरिंग' है। यहां के लोग अपनी फिटनेस को लेकर बेहद जुनूनी हैं। वे रात को जल्दी सोते हैं, सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाते हैं और दिन भर अपने काम पर ध्यान देते हैं। वह जो वाइल्ड पार्टी वाली इमेज है, वह हकीकत से कोसों दूर है।
 
अपनी निजी जिंदगी के बारे में बात करते हुए एकता ने बताया कि वे खुद शोर-शराबे वाली पार्टियों से दूर रहना पसंद करती हैं। अपने हर जन्मदिन पर वे मुंबई की चकाचौंध छोड़ तिरुपति भगवान के दर्शन करने चली जाती हैं। वे कहती हैं कि उन्हें किसी को इनवाइट करना या भव्य जश्न मनाना पसंद नहीं है; वे इस दिन को एकांत और भक्ति में बिताना बेहतर मानती हैं।
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