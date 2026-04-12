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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: रविवार, 12 अप्रैल 2026 (17:15 IST)

किस वजह से हुआ आशा भोसले का निधन, जानिए कब और कहां होगा अंतिम संस्कार

आशा भोसले निधन
भारतीय पार्श्व गायन की दुनिया की बहुमुखी और प्रभावशाली आवाजों में से एक, आशा भोसले का 12 अप्रैल को निधन हो गया। उन्होंने 92 साल की उम्र में मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में अंतिम सांस ली। आशा भोसले के निधन की खबर से न केवल भारत, बल्कि पूरी दुनिया में उनके चाहने वालों के बीच शोक की लहर दौड़ गई है।
 
ब्रीच कैंडी अस्पताल के डॉ. प्रतीत समदानी के अनुसार, आशा जी को शनिवार शाम को अत्यधिक थकान और सीने में संक्रमण की शिकायत के बाद भर्ती कराया गया था। उनका इलाज अस्पताल की इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज यूनिट में चल रहा था। रविवार दोपहर को मल्टी-ऑर्गन फेल्योर के कारण उनका निधन हो गया।
 
अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार
महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री आशीष शेलार ने पुष्टि की है कि आशा भोंसले का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। 13 अप्रैल को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक लोअर परेल स्थित उनके आवास पर अंतिम दर्शन के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। शाम 4 बजे शिवाजी पार्क में आशा भोसले का अंतिम संस्कार किया जाएगा। 
 
1933 में जन्मी आशा भोंसले ने महज 10 साल की उम्र से गाना शुरू कर दिया था। उन्होंने हिंदी, मराठी, बंगाली और गुजराती सहित कई भाषाओं में 12,000 से अधिक गाने रिकॉर्ड किए। उन्हें उनकी वर्सटैलिटी के लिए जाना जाता था—चाहे वो 'इन आंखों की मस्ती' जैसी गजलें हों या 'पिया तू अब तो आजा' जैसा कैबरे सॉन्ग।
 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और फिल्म जगत की दिग्गज हस्तियों जैसे शाहरुख खान, हेमा मालिनी और कमल हासन ने उनके निधन पर गहरा दुख व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर प्रशंसकों का कहना है कि "आशा जी की आवाज हमेशा हमारे बीच जीवित रहेगी।"
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लता की छाया से बाहर, अपनी रोशनी में चमकीं आशा भोसले

लता की छाया से बाहर, अपनी रोशनी में चमकीं आशा भोसलेभारतीय सिनेमा के स्वर्णिम इतिहास में अगर किसी आवाज ने अपनी बहुरंगी शैली से हर दौर को छुआ है, तो वह हैं आशा भोसले। उनकी गायकी सिर्फ सुरों का मेल नहीं, बल्कि भावनाओं का एक जीवंत विस्तार है। वे उन विरले कलाकारों में हैं जिन्होंने संगीत को सिर्फ निभाया नहीं, बल्कि उसे हर बार नए अंदाज़ में जिया।

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क्या थी आशा भोसले की अंतिम इच्छा, निधन के बाद वायरल हो रहा वीडियोभारतीय संगीत जगत के एक स्वर्णिम युग का अंत हो गया है। अपनी जादुई आवाज से सात दशकों से अधिक समय तक करोड़ों दिलों पर राज करने वाली दिग्गज गायिका आशा भोसले का 12 अप्रैल 2026 को निधन हो गया। वह 92 वर्ष की थीं।

संगीत के एक युग का अंत, आशा भोसले के निधन से इंडस्ट्री में शोक की लहर, सेलेब्स ने दी श्रद्धांजलि

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