'गवर्नर' के जरिए युवाओं को संदेश: मनोज बाजपेयी बोले- सपने देखिए, नेतृत्व की जिम्मेदारी उठाइए

मनोज बाजपेयी स्टारर फिल्म 'गवर्नर' को लेकर दर्शकों के बीच एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि यह फिल्म अब अपनी रिलीज के बेहद करीब है। भारत के आर्थिक इतिहास के एक बेहद महत्वपूर्ण अध्याय (1991 के वित्तीय संकट) पर आधारित इस फिल्म ने अपने दमदार ट्रेलर और दिलचस्प कहानी से पहले ही सोशल मीडिया पर काफी बज बना दिया है।

इसी उत्सुकता को और बढ़ाते हुए, मेकर्स ने एक नया वीडियो जारी किया है। यह एक स्पेशल वीडियो सीरीज का हिस्सा है, जिसमें मनोज बाजपेयी 'गवर्नर' के अपने किरदार से जुड़े कुछ जरूरी सबक और विचार साझा करते नजर आ रहे हैं।

​वीडियो में, मनोज एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में भारत के सफर पर बात करते हैं और याद दिलाते हैं कि साल 1990 में देश की हकीकत आज से बिल्कुल अलग थी। फिल्म के मुख्य किरदार और आज के युवाओं के बीच एक समानता दिखाते हुए, वे स्टूडेंट्स से लगातार अलर्ट रहने, जिम्मेदार बनने और देश के भविष्य को संवारने के लिए हमेशा तैयार रहने की अपील करते हैं।

​अपने संदेश में उन्होंने कहा, मैं सभी फाइनेंस, इकोनॉमिक्स, मैनेजमेंट और UPSC के स्टूडेंट्स से यह आग्रह करता हूँ कि आप यह समझें कि आप ही इस देश का भविष्य हैं। आपको भी गवर्नर की तरह हमेशा अलर्ट और चौकन्ना रहना चाहिए। गवर्नर ने उस वक्त वो देख लिया था जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे थे, और इसी वजह से भारत को 1991 में आर्थिक आजादी मिली। आप आने वाले कल के गवर्नर बनिए। भारत का भविष्य आपके हाथों में पूरी तरह सुरक्षित है।

​इस खास वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा, मनोज बाजपेयी बता रहे हैं कि क्यों फिल्म 'गवर्नर' इतिहास के एक ऐसे चैप्टर को वापस लेकर आ रही है जिसे हर पीढ़ी को जानना चाहिए। अपॉइंटमेंट विद द गवर्नर, चैप्टर 1: माई डियर स्टूडेंट्स। 'गवर्नर' 12 जून, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है।

सच्ची और ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित फिल्म 'गवर्नर' भारत के इतिहास के उस निर्णायक अध्याय को पर्दे पर लाती है, जब देश को एक अभूतपूर्व वित्तीय संकट का सामना करना पड़ा था। यह वो दौर था जिसने पूरे देश के सब्र और हौसले की परीक्षा ली थी। भारी अनिश्चितता और बेहद नाजुक फैसलों के उस दौर की पृष्ठभूमि पर बनी यह फिल्म, एक ऐसे दृढ़निश्चयी गवर्नर के सफर को दिखाती है, जिसे देश को इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी।

मनोज बाजपेयी का यह दमदार अभिनय उन फैसलों के पीछे छिपे भारी वजन, जिम्मेदारी और उनके पक्के इरादे को बखूबी बयां करता है, जिन्होंने आगे चलकर भारत के भविष्य को एक नई दिशा दी। ​दमदार और झकझोर देने वाले डायलॉग्स से सजी यह बेमिसाल कहानी 'सनशाइन पिक्चर्स' के बैनर तले आपके बीच आ रही है। इस फिल्म का निर्देशन चिन्मय मांडलेकर ने किया है। फिल्म 12 जून 2026 को दुनिया भर के सिनेमाघरों में रिलीज होगी।