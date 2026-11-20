'कॉल मी बे' सीजन 2 के साथ अनुव जैन की नई शुरुआत, 'तू कह दे तो' सॉन्ग से किया OTT म्यूजिकल डेब्यू

कोची कॉन्सर्ट में फैंस को 'तू कह दे तो' गाने की एक्सक्लूसिव झलक शेयर करने के बाद, अनुव जैन ने आखिरकार मच अवेटेड ट्रैक रिलीज़ कर दिया है। बता दें कि यह उनका 16वां ओरिजिनल गाना है, लेकिन इसकी खास बात यह है कि इसके जरिए सिंगर-सॉन्गराइटर पहली बार म्यूजिक वीडियो में स्क्रीन पर अपनी मौजूदगी दर्ज करारे नजर आ रहे हैं।

इसके साथ ही उनका यह गाना OTT सीरीज 'कॉल में बे सीजन 2' का पहला म्यूजिकल रिलीज़ है, जिसका एक्सक्लूसिव तौर से प्रीमियर 17 दिसंबर को प्राइम वीडियो पर होगा।

गाने में अनुव जैन के साथ अनन्या पांडे, गुरफतेह पीरज़ादा, विहान समत और कॉल मी बे सीजन 2 की कास्ट को देखा जा सकता है। ऐसे में यह गाना सिंगर और सॉन्ग राइटर का एक ऐसा पक्ष दर्शकों के सामने ला रहा है, जिसे किसी ने अब तक नहीं देखा है। अपने म्यूजिक को बात करने देने वाले, अनुव जैन अपने वीडियो में स्क्रीन डेब्यू के साथ अपने गाने को सीरीज की दुनिया में लेकर आएं हैं।

बता दें कि गाने के इर्दगिर्द एक्साइटमेंट का माहौल उस समय बढ़ गया था, जब अनुव जैन ने कोची कॉन्सर्ट में इस तब रिलीज़ न हुए गाने पर परफॉर्म किया और बताया कि यह उनका 16वां गाना है। कॉन्सर्ट से सामने आए परफॉर्मेंस के क्लिप ने सोशल मीडिया पर बिना वक्त गंवाए अपनी जगह बनाली, जहां फैंस उनसे पूछते हुए दिखे कि का वह उनके इस गाने को पूरी तरह से सुन पाएंगें।

जिस चीज की शुरुआत लाइव ऑडियंस के लिए स्पेशल सरप्राइज़ के तौर पर हुई थी, वह अब लिस्नर्स के पास हर तरफ पहुंच रहा है। आर्टिस्ट जिन्होंने अपने अलग तरह की सॉन्ग राइटिंग के चलते लिस्टेनर्स के साथ एक अनोखा कनेक्शन बनाया है, उनके लिए यह मौका एक अलग अनुभव की तरह होने वाला है।

अनुव जैन द्वारा लिखे, कंपोस्ड और प्रोड्यूस किए गए सॉन्ग "तू कह दे तो" में वही भावनाएं हैं जो किसी से कुछ कहने के लिए होती है, लेकिन आप सामने वाले द्वारा पहला कदम उठाने का इंतजार करते हैं। गाने के दिल छू लेने वाले बोल, खुद में डुबो लेने वाली धुन और प्यार भरे एहसास के साथ म्यूजिक लवर्स को अनुव जैन के म्यूजिक से प्यार हो गया है। गाना खुद में थोड़ी झिझक और कभी न बोली गईं भावनाएं लिए हुए है, जो तब महसूस होता है जब आप किसे से प्यार करने लगते हैं।

अनुव जैन ने रिलीज़ के बारे में बात करते हुए कहा है, जब मैने अपने कोची कॉन्सर्ट में पहली बार इस गाने पर परफॉर्म किया तब मुझे ऑडियंस से बेहद जबरदस्त रिस्पॉन्स मिला। गाने के रिलीज़ से भी पहले लोगों ने जिस तरह की एनर्जी, प्यार और एक्साइटमेंट दिखाई, वह मेरे लिए सचमे बहुत अच्छा अनुभव था। यह देखना अच्छा था कि बिना पूरा वर्जन सुने लोगों से गाना बेहद अच्छी तरह से कनेक्ट हो रहा है। इसे अब सभी के साथ शेयर करना ओर भी ज्यादा एक्साइटिंग हो गया है।

अनुव जैन के गानों ने कई लोगों के खास पलों और उनकी लव स्टोरी में अपनी जगह बनाई है। ऐसे में 'तू कह दे तो' के जरिए वह अपने उसी जाने-पहचाने और दिल को छूने वाले अंदाज में एक नई दुनिया से जुड़ रहे हैं। यह गाना अनुव जैन के पर्सनल और इमोशनल सॉन्गराइटिंग स्टाइल को 'कॉल मी बे' की रंगीन और आज के दौर की दुनिया के साथ जोड़ता है।

'कॉल मी बे' सीजन 2 का प्रोडक्शन धर्माटिक एंटरटेनमेंट ने किया है। इसके प्रोड्यूसर करण जौहर, अदार पूनावाला और अपूर्वा मेहता हैं, जबकि सोमेन मिश्रा और कॉलिन डी 'कुन्हा एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं। इस सीरीज को इशिता मोइत्रा ने बनाया है। उन्होंने समीना मोटलेकर, रोहित नायर और निताल चंदराना के साथ मिलकर इसकी कहानी लिखी है। आठ एपिसोड वाली इस कॉमेडी-ड्रामा सीरीज का डायरेक्शन कॉलिन डी'कुन्हा ने किया है।

नए सीजन में बे की कहानी को आगे बढ़ाया गया है, जहां उसका करियर अपने खुद के न्यूज शो के साथ रफ्तार पकड़ने लगता है, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ और भी उलझ जाती है। एक तरफ उसका एक्स-हसबैंड वापस आ जाता है, तो दूसरी तरफ उसका बॉस उसकी जिंदगी में नई मुश्किलें खड़ी करता है। इसी बीच उसकी एक नई बहन की एंट्री होती है, जो उसके प्यारे 'बहन कोड' को चुनौती देती है। ऐसे में बे को एक बार फिर जिंदगी के कई अनपेक्षित उतार-चढ़ाव का सामना करना पड़ता है।

'कॉल मी बे' सीजन 2 का प्रीमियर 17 दिसंबर 2026 को प्राइम वीडियो पर होगा। इसे भारत के साथ दुनिया भर के 240 देशों और क्षेत्रों में एक्सक्लूसिव तौर पर स्ट्रीम किया जाएगा।