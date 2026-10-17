'दृश्यम 3' की सफलता के बीच अजय देवगन को झटका, जुहू वाले बंगले पर चला BMC का हथौड़ा!

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'दृश्यम 3' की बॉक्स ऑफिस सफलता का जश्न मना रहे हैं। लेकिन इसी बीच बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए मुंबई के पॉश इलाके जुहू स्थित अजय देवगन के बंगले के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया है।

बीएमसी का दावा है कि बंगले में बिना जरूरी प्रशासनिक अनुमतियों के अवैध निर्माण और आंतरिक बदलाव किए जा रहे थे। नागरिक निकाय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह पूरी कार्रवाई नागरिक नियमों के तहत की गई है। बीएमसी के के-वेस्ट वार्ड की टीम ने इस संबंध में सबसे पहले 10 सितंबर 2026 को एक आधिकारिक नोटिस जारी किया था।

यह नोटिस मुंबई नगर निगम अधिनियम की धारा 354A के तहत भेजा गया था। इसमें बंगले पर चल रहे निर्माण कार्य को तत्काल प्रभाव से रोकने और 24 घंटे के भीतर आवश्यक दस्तावेज व अनुमतियां प्रस्तुत करने का स्पष्ट निर्देश दिया गया था।

हालांकि, बीएमसी अधिकारियों के मुताबिक नोटिस दिए जाने के बावजूद संपत्ति पर निर्माण कार्य रोका नहीं गया और काम बदस्तूर जारी रहा। इसके बाद नागरिक निकाय ने कड़ा रुख अपनाते हुए अनधिकृत रूप से बनाए गए हिस्सों को गिराने का फैसला किया और अपनी टीम भेजकर डिमोलिशन ड्राइव को अंजाम दिया।

क्या था अवैध निर्माण और बीएमसी का आरोप?

बीएमसी के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार, अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले में कई आंतरिक और बाहरी बदलाव किए जा रहे थे, जिनके लिए नगर निगम से पूर्व स्वीकृति नहीं ली गई थी। बंगले के लेआउट में बदलाव करते हुए विभाजन दीवारें खड़ी की जा रही थीं। खिड़कियों और अन्य ढांचों में बिना अनुमति फेरबदल किया जा रहा था।

एक तरफ प्रशासनिक कार्रवाई, दूसरी तरफ 'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफिस पर धमाल

दिलचस्प बात यह है कि यह प्रशासनिक कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अजय देवगन की बहुचर्चित क्राइम-थ्रिलर फ्रेंचाइजी 'दृश्यम 3' सिनेमाघरों में रिकॉर्ड तोड़ प्रदर्शन कर रही है। अभिषेक पाठक के निर्देशन में बनी इस फिल्म का तीसरा और अंतिम भाग 2 अक्टूबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुआ था।