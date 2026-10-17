शाहरुख खान के फैंस को नवंबर में मिलेंगे 2 बड़े सरप्राइज, बर्थडे पर टीजर और 'रामायण' के साथ खास प्रोमो की चर्चा

बॉलीवुड के 'किंग' शाहरुख खान के फैंस के लिए यह नवंबर बेहद खास रहने वाला है। सिनेमा प्रेमियों और फैंस को एक साथ दो बड़े सरप्राइज मिलने जा रहे हैं। एक तरफ जहां 2 नवंबर को अभिनेता के जन्मदिन के मौके पर उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' का टीजर रिलीज होने की पूरी संभावना जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सिनेमाघरों में रणबीर कपूर स्टारर महाकाव्य फिल्म 'रामायण' के शो के दौरान 'किंग' का एक विशेष प्रोमो वीडियो भी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा।

वैराइटी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत की प्रमुख थियेटर श्रृंखलाओं में नितेश तिवारी की फिल्म 'रामायण' के प्रदर्शन के दौरान फिल्म 'किंग' के लिए विशेष रूप से शूट किया गया एक प्रमोशनल वीडियो दिखाया जाएगा। 'रामायण' को इस साल की सबसे बड़ी और भव्य फिल्मों में गिना जा रहा है, ऐसे में इस थिएट्रिकल टाई-अप से 'किंग' को रिलीज से पहले ही जबरदस्त रीच और पब्लिसिटी मिलने की उम्मीद है।

'पठान' के बाद फिर एक साथ आए सिद्धार्थ आनंद और शाहरुख खान

फिल्म 'किंग' का निर्देशन मशहूर एक्शन डायरेक्टर सिद्धार्थ आनंद कर रहे हैं। साल 2023 में आई ब्लॉकबस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म 'पठान' की ऐतिहासिक सफलता के बाद, सिद्धार्थ और शाहरुख की यह दूसरी बड़ी फ्रेंचाइज-लेवल साझेदारी है। 'पठान' ने शाहरुख खान की चार साल बाद मुख्य भूमिका में मुख्यधारा के सिनेमा में शानदार वापसी कराई थी, और अब 'किंग' से भी दर्शकों को बड़े स्तर के हाई-ऑक्टेन एक्शन की उम्मीदें हैं।

इस फिल्म को रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और मारफ्लिक्स पिक्चर्स मिलकर प्रोड्यूस कर रहे हैं। निर्माताओं ने फिल्म को 24 दिसंबर 2026 को क्रिसमस के मौके पर दुनिया भर के सिनेमाघरों में 6 भाषाओं में प्रदर्शित करने की योजना बनाई है।

फिल्म 'किंग' की स्टार कास्ट बेहद विशाल और आकर्षक है। पहली बार शाहरुख खान अपनी बेटी सुहाना खान के साथ बड़े पर्दे पर मुख्य भूमिकाओं में नजर आएंगे। इसके अलावा फिल्म की मुख्य स्टार कास्ट में दीपिका पादुकोण, अभिषेक बच्चन, अरशद वारसी और अभय वर्मा शामिल हैं। वहीं फिल्म में अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और रानी मुखर्जी जैसे दिग्गज सितारे भी अहम भूमिका निभाते दिखाई देंगे।

बर्थडे टीजर से शुरू होगी जोरदार प्रमोशनल यात्रा

शाहरुख खान का जन्मदिन हर साल 2 नवंबर को उनके फैंस के लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। इस बार 2 नवंबर को 'किंग' का टीजर ऑनलाइन ड्रॉप होने और कुछ ही दिनों बाद 6 नवंबर से थिएटरों में 'रामायण' के साथ 'किंग' का स्पेशल प्रोमो चलने से, दोनों फिल्मों का क्रॉस-प्रमोशन भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक नया मील का पत्थर साबित हो सकता है।