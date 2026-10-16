करोड़ों कमाने वाली अदा शर्मा के घर में नहीं है बेड, बताया क्यों पसंद है जमीन पर सोना?

क्या आप यकीन करेंगे कि भारत की सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक अदा शर्मा बेड पर नहीं, बल्कि जमीन पर सोती हैं? सुनने में हैरान करने वाला लगता है, है ना? लेकिन ‘द केरल स्टोरी’ जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्म में मुख्य भूमिका निभाने वाली अदा शर्मा का घर में रहने का अंदाज काफी अलग बताया जाता है। उनका यह लाइफस्टाइल उस लग्जरी जिंदगी से बिल्कुल अलग है, जिसकी उम्मीद अक्सर फिल्मी सितारों से की जाती है।

अदा शर्मा मुंबई के उस अपार्टमेंट में रहती हैं, जहां कभी दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत रहा करते थे। बताया जाता है कि एक्ट्रेस ने अपने घर को बेहद मिनिमलिस्टिक रखा है, जहां पारंपरिक फर्नीचर तक मौजूद नहीं है। न टीवी, न सोफा, न डाइनिंग टेबल और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि उनके घर में बेड भी नहीं है।

जहां ज्यादातर सेलिब्रिटीज के घरों में आलीशान बेडरूम, डिजाइनर फर्नीचर और शानदार इंटीरियर देखने को मिलता है, वहीं अदा की यह सादगी उन्हें सबसे अलग बनाती है। उनका यह अंदाज इस पारंपरिक सोच को भी चुनौती देता है कि एक सफल बॉलीवुड स्टार का घर कैसा होना चाहिए।

अपने इस अनोखे अंदाज के बारे में बात करते हुए अदा कहती हैं, मेरे पास बेड नहीं है, क्योंकि मैं किसी भी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ना नहीं चाहती। खासकर फर्नीचर से। रिश्ते पहले ही काफी उलझे हुए हैं। जब गुरुत्वाकर्षण हर रात मुफ्त में जमीन पर उतारने की सुविधा देता है, तो बेड खरीदने की क्या जरूरत है?

अदा ने कहा, अगर आप जमीन पर सोते हैं, तो पूरा फर्श आपका हो सकता है, जो किसी भी किंग-साइज बेड से बड़ा है। मेरे पास न बेड है, न सोफा और न ही डाइनिंग टेबल। अगर आप मेरे घर आएंगे, तो या तो हमें खड़े होकर बात करनी होगी या फिर अपने पैरों की मांसपेशियां मजबूत करनी होंगी।

अपने खास अंदाज और हाजिरजवाबी के साथ अदा ने फर्नीचर से दूर रहने के अपने फैसले को भी मजेदार बना दिया है। उनकी यह बात दिखाती है कि वह चीजों को लेकर अलग नजरिया रखती हैं और सिर्फ इसलिए किसी चीज को अपनी जिंदगी का हिस्सा नहीं बनाना चाहतीं, क्योंकि बाकी लोग ऐसा करते हैं। उनका यह अंदाज उनकी उस चुलबुली और अप्रत्याशित शख्सियत की एक और झलक देता है, जिसके लिए वह जानी जाती हैं।

जिस अभिनेत्री ने अपने करियर में शानदार सफलता हासिल की है, उसका इस तरह का रहन-सहन निश्चित रूप से हैरान करता है। लेकिन अगर अदा शर्मा की एक बात सबसे अलग है, तो वह है उनका अपने तरीके से जिंदगी जीना।

हॉरर फिल्म ‘1920’ से अपने करियर की शुरुआत करने से लेकर ‘सनफ्लावर’ में कॉमेडी, ‘कमांडो’ में एक्शन और ‘द केरल स्टोरी’ में गंभीर अभिनय तक, अदा ने बार-बार अलग-अलग जॉनर में अपनी प्रतिभा दिखाई है। उन्होंने खुद को किसी एक तरह की भूमिका तक सीमित रखने के बजाय हर बार कुछ नया करने की कोशिश की है। अदा अपनी अगली फिल्म में देवी की भूमिका निभाती नजर आएंगी। इसके अलावा, वह एक अन्य एक्शन प्रोजेक्ट और एक इंटरनेशनल फिल्म पर भी काम कर रही हैं।