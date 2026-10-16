भारतीय रॉक संगीत को बड़ा झटका, 'इंडस क्रीड' के संस्थापक सदस्य गिटारवादक महेश तिनैकर का निधन

भारतीय रॉक संगीत की दुनिया से एक बेहद दुखद खबर सामने आई है। देश के सबसे पुराने और लोकप्रिय रॉक बैंड 'इंडस क्रीड' के संस्थापक सदस्य और दिग्गज गिटारवादक महेश तिनैकर का निधन हो गया है। उन्होंने 63 साल की उम्र में मुंबई में अंतिम सांस ली।

बैंड के करीबी सूत्रों के अनुसार, महेश की मौत का कारण कार्डियक अरेस्ट बताया जा रहा है। उनके अंतिम दर्शन और अंतिम संस्कार मुंबई के बाणगंगा श्मशान घाट में किया गया, जहां संगीत जगत की तमाम हस्तियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी।



'रॉक मशीन' से 'इंडस क्रीड' तक का ऐतिहासिक सफर

महेश तिनैकर का नाम भारतीय रॉक संगीत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। वर्ष 1984 में मुंबई में गठित हुए मशहूर रॉक बैंड 'रॉक मशीन' की नींव रखने वालों में वह प्रमुख थे। शुरुआत में यह बैंड कॉलेजों और कंसर्ट्स में 'डीप पर्पल', 'द हू', 'वैन हेलेन', 'रश' और 'थिन लिज़ी' जैसे अंतरराष्ट्रीय रॉक बैंड्स के कवर्स बजाया करता था।

वर्ष 1993 में, अपनी कॉलेज-बैंड वाली पहचान से आगे बढ़कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारतीय संगीत की छाप छोड़ने के मकसद से 'रॉक मशीन' का नाम बदलकर 'इंडस क्रीड' रखा गया। इस दौरान बैंड ने पश्चिमी रॉक और हार्ड रॉक संगीत के साथ भारतीय शास्त्रीय वाद्ययंत्रों जैसे तबला और सारंगी का अद्भुत फ्यूजन पेश किया, जिसने देश-विदेश के संगीत प्रेमियों को झूमने पर मजबूर कर दिया।

'प्रिटी चाइल्ड' और एमटीवी अवार्ड की ऐतिहासिक सफलता

इंडस क्रीड के बैनर तले बना गाना 'प्रिटी चाइल्ड' भारतीय इंडिपेंडेंट म्यूजिक का लैंडमार्क साबित हुआ। इस गाने के म्यूज़िक वीडियो ने 'MTV Asia Video Music Award' जीतकर अंतरराष्ट्रीय पटल पर तहलका मचा दिया था। साल 2014 में अंतरराष्ट्रीय मैगज़ीन रॉलिंग स्टोन इंडिया ने अपने '25 सबसे महान भारतीय रॉक गानों' की सूची में इंडस क्रीड के दो गानों टॉप ऑफ द रॉक और प्रिटी चाइल्ड को शामिल किया था।

संगीत जगत में शोक की लहर, हस्तियों ने दी श्रद्धांजलि

महेश तिनैकर के निधन की खबर मिलते ही इंडी-रॉक और बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री में शोक छा गया। गिटारवादक एलन आओ ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि महेश न केवल उनके हीरो थे, बल्कि उन्होंने भारतीय रॉक संगीत को विश्व स्तर पर ले जाने का काम किया।