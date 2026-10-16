'किस का किस्सा' में अपनी रियल लाइफ पार्टनर वंदना जोशी के साथ दिखेंगे प्रियंशु पैनयुली, इस दिन रिलीज होगी फिल्म

​ फिल्ममेकर-प्रोड्यूस विधिका कासलीवाल के नेतृत्व वाले बैनर 'लेंडमार्क एंटरटेनमेंट' ने अपनी नई दिल को छू लेने वाली हिंदी शॉर्ट फिल्म 'किस का किस्सा' की घोषणा कर दी है। इस फिल्म में रियल लाइफ कपल प्रियंशु पैनयुली और वंदना जोशी मुख्य भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म 22 अक्टूबर, 2026 को रिलीज होने के लिए तैयार है।

​मुंबई की भागदौड़ भरी पृष्ठभूमि पर आधारित 'किस का किस्सा' उन छोटे-छोटे रोमांटिक सपनों को टटोलती है जो हम अपने कम उम्र के दिनों से संजो कर रखते हैं और उन पलों को भी जो कभी-कभी अधूरे रह जाते हैं। हास्य, प्यार और रोजमर्रा की सच्चाइयों का मेल कराती यह फिल्म आधुनिक रिश्तों के उस जादू को दर्शाती है जहाँ सबसे साधारण अनुभवों में भी रोमांस तलाश लिया जाता है।





रियल लाइफ कपल प्रियंशु पैनयुली और वंदना जोशी को एक साथ स्क्रीन पर लाना इस कहानी को एक स्वाभाविक गर्माहट देता है, जिसकी भावनाएं भव्य रोमांटिक इशारों के बजाय रोजमर्रा की स्थितियों से निकल कर आती हैं। अपने मूल रूप में यह फिल्म प्यार की सहजता और उन छोटे-छोटे पलों का जश्न मनाती है जो दो लोगों को एक-दूसरे के करीब लाते हैं।

​विधिका कासलीवाल, जिनके फिल्मी सफर में सूरज बड़जात्या के साथ राजश्री प्रोडक्शंस में काम करना और फिर 'इसी लाइफ में' फिल्म के साथ अपने लेखन-निर्देशन की शुरुआत करना शामिल है, के लिए यह शॉर्ट फिल्म मानवी भावनाओं से जुड़ी कहानियों के प्रति लेंडमार्क की निरंतर रुचि को दर्शाती है।

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विधिका कासलीवाल कहती हैं, मुझे जिस बात ने 'किस का किस्सा' की ओर खींचा, वह थी इसकी सादगी। हम अक्सर रोमांस को बड़े-बड़े इशारों से जोड़कर देखते हैं, लेकिन कभी-कभी सबसे छोटे पलों में सबसे गहरी भावनाएं छिपी होती हैं। एक ऐसे शहर में जो कभी धीमा नहीं पड़ता, दो लोगों का अपने लिए थोड़ी सी जगह तलाशने की कोशिश करना अपने आप में बेहद सुखद है।

​एक दशक से अधिक समय तक विज्ञापन फिल्मों, संगीत वीडियो और ब्रांडेड स्टोरीटेलिंग में काम करने के बाद फिक्शन निर्देशन में कदम रखने वाले आशीष शर्मा द्वारा लिखित और निर्देशित, 'किस का किस्सा' को लेंडमार्क एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत किया गया है और इसके बैनर 'लेंडमार्क फिल्म्स' के तहत निर्मित किया गया है। इसका निर्माण और क्रिएटिव डायरेक्शन विधिका कासलीवाल का है, जबकि आरती बाग्दी इसकी क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं।

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​कई मायनों में, फिल्म का टाइटल ही सब कुछ कह देता है। कहानी के केंद्र में भले ही एक किस (चुंबन) हो, लेकिन असली बात उस किस के पीछे के 'किस्सा' की है—क्योंकि कभी-कभी, प्यार का मतलब दिन में और घंटे ढूंढना नहीं होता, बल्कि उस आपाधापी के बीच एक पल चुराकर उसे यादगार बनाना होता है।