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Written By समय ताम्रकर समय ताम्रकर
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (13:17 IST)

नई नवेली मूवी रिव्यू: यामी गौतम का दमदार अभिनय, लेकिन रामायण कनेक्शन ने बिगाड़ा खेल

नई नवेली मूवी रिव्यू: यामी गौतम का दमदार अभिनय, लेकिन रामायण कनेक्शन ने बिगाड़ा खेल
Written By: समय ताम्रकर
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (13:20 IST)
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कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो शुरुआत में उम्मीदें जगाती हैं, अपने किरदारों से परिचित कराती हैं और दर्शकों को हंसाते-गुदगुदाते हुए कहानी में उलझा लेती हैं। लगता है कि आगे कुछ दिलचस्प होने वाला है, लेकिन जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है, उम्मीदों पर पानी फिरने लगता है। ‘नई नवेली’ इसी तरह की फिल्म है। इंटरवल तक यह हल्के-फुल्के हास्य, संयुक्त परिवार की नोकझोंक और रहस्य के सहारे दर्शकों को बांधे रखती है, मगर दूसरे हाफ में कहानी की गाड़ी ऐसी पटरी से उतरती है कि उसे संभालना मुश्किल हो जाता है।
 
हॉरर-कॉमेडी का फॉर्मूला इन दिनों हिंदी सिनेमा में खूब आजमाया जा रहा है। ‘नई नवेली’ इस फॉर्मूले में रामायण का तड़का लगाने की कोशिश करती है। विचार नया जरूर है, लेकिन किसी पौराणिक कथा से जुड़ जाना भर किसी फिल्म को दिलचस्प नहीं बना देता। इसके लिए कहानी में कसावट, घटनाओं के बीच तारतम्य और मनोरंजन का संतुलन भी जरूरी है। अफसोस कि फिल्म का यही प्रयोग उसकी सबसे कमजोर कड़ी बन जाता है।
 
फिल्म की कहानी मेरठ में रहने वाले एक संयुक्त परिवार की है। नई-नई दुल्हन बनी मोहिनी (यामी गौतम) जब राजा अवस्थी (आदिनाथ कोठारे) से शादी करके घर आती है, तो शुरुआत में सब कुछ सामान्य नजर आता है। परिवार बड़ा है, रिश्तेदारों की भरमार है और हर सदस्य की अपनी आदतें, शिकायतें और छोटे-बड़े मसले हैं। लेकिन इस घरेलू माहौल में उस वक्त खलबली मच जाती है, जब देवर बंटू अपनी भाभी मोहिनी को डायन घोषित कर देता है।
 
घरवालों के लिए यह बात किसी सदमे से कम नहीं। जिस मोहिनी को सब एक अच्छी बहू के रूप में देख रहे हैं, उसके बारे में बंटू ऐसा दावा क्यों कर रहा है? वह धीरे-धीरे कुछ ऐसी बातें सामने लाता है, जो मोहिनी के व्यक्तित्व पर सवाल खड़े करती हैं। इस तरह फिल्म का पहला हाफ एक रहस्य के इर्द-गिर्द घूमता है। दर्शकों की उत्सुकता बनी रहती है कि आखिर मोहिनी की असलियत क्या है। जब मोहिनी खुद एक बड़ा राज खोलती है और इंटरवल होता है, तो लगता है कि अब कहानी एक नया और रोमांचक मोड़ लेगी।
 
मगर यही वह बिंदु है, जहां से फिल्म की पकड़ कमजोर पड़ने लगती है। ऊपर से दूसरे हाफ में रामायण, राम और रावण से जुड़े प्रसंगों को कहानी में जिस तरह पिरोया गया है, वह सहज नहीं लगता। फिल्म कुछ सवाल उठाती है और उनके जवाब देने की कोशिश भी करती है, लेकिन घटनाएं इतनी स्पष्टता और प्रभाव के साथ सामने नहीं आतीं कि दर्शक उनसे जुड़ाव महसूस कर सकें।
 
नतीजा यह होता है कि जिस फिल्म से इंटरवल के बाद और ज्यादा रोमांच, हास्य और मनोरंजन की उम्मीद थी, वह उलझती चली जाती है। कहानी कहां जा रही है, किरदार ऐसा क्यों कर रहे हैं और घटनाओं का आपस में संबंध क्या है, इन सवालों के बीच फिल्म का मूल आकर्षण ही कमजोर पड़ जाता है।
 
निर्माता आनंद एल राय की फिल्मों में उत्तर प्रदेश का परिवेश और वहां के मध्यवर्गीय परिवारों की जिंदगी अक्सर अहम भूमिका निभाती है। ‘नई नवेली’ भी इसी परिचित दुनिया में सांस लेती है। मेरठ का माहौल, बड़ा परिवार, रिश्तों की खींचतान, घरेलू शिकायतें और एक-दूसरे की जिंदगी में जरूरत से ज्यादा दिलचस्पी लेने वाले रिश्तेदार, ये सब फिल्म को एक पहचाना हुआ रंग देते हैं।
 
फिल्म का पहला हाफ इन्हीं प्रसंगों की वजह से सहज और मनोरंजक बन पड़ा है। बंटू का धीरे-धीरे मोहिनी के बारे में बातें खोलना भी कहानी में उत्सुकता बनाए रखता है।
 
निर्देशक बालाजी मोहन ने शुरुआती हिस्से में परिवार के इस माहौल को अच्छी तरह रचा है। परेशानी तब आती है, जब फिल्म इस मजबूत जमीन को छोड़कर एक बड़े पौराणिक विचार को साधने निकल पड़ती है। वहां न तो हास्य पहले जैसा असर छोड़ता है और न ही रहस्य कहानी को आगे बढ़ाने में सफल होता है।
 
फिल्म की सबसे बड़ी निराशा इसका लेखन है। हिमांशु शर्मा के पास एक दिलचस्प आधार था, एक नई दुल्हन, उस पर डायन होने का आरोप और एक ऐसा परिवार जो उसकी असलियत समझने की कोशिश कर रहा है। इस विचार से एक रोचक हॉरर-कॉमेडी बनाई जा सकती थी। लेकिन रामायण से कहानी को जोड़ने का प्रयोग अपेक्षित असर पैदा नहीं कर पाता। यह विचार न तो कहानी में स्वाभाविक ढंग से घुलता है और न ही दूसरे हाफ को मनोरंजक बना पाता है।
 
फिल्म में कई ऐसे मौके आते हैं, जहां घटनाओं को अधिक स्पष्टता और बेहतर संवादों के जरिए प्रभावी बनाया जा सकता था। लेकिन कहानी एक के बाद एक नए मोड़ लेने लगती है और दर्शक से उसका जुड़ाव कम होता जाता है। हॉरर, कॉमेडी और पौराणिक संदर्भों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश में फिल्म अपनी दिशा खो देती है।
 
दूसरे हाफ में कहानी और उसके प्रस्तुतिकरण के बीच तालमेल की कमी साफ दिखाई देती है। फिल्म के पास कहने के लिए कुछ अलग है, मगर उसे प्रभावशाली ढंग से कहने में वह नाकाम रहती है।
 
अभिनय के मोर्चे पर यामी गौतम फिल्म की सबसे बड़ी ताकत हैं। मोहिनी का किरदार रहस्य, मासूमियत और कई तरह के भावों से भरा है। यामी ने इस भूमिका को गंभीरता से निभाया है और किरदार के अलग-अलग रंगों को प्रभावी ढंग से सामने रखा है। उनके चेहरे के भाव और संवाद अदायगी कहानी के रहस्य को बनाए रखने में मदद करते हैं। कमजोर पड़ती पटकथा के बावजूद वह अपने अभिनय से दर्शकों की दिलचस्पी बनाए रखने की कोशिश करती हैं।
 
मोहिनी के देवर बंटू की भूमिका निभाने वाले कलाकार का काम भी याद रहता है। कहानी में उसके किरदार की अहमियत है और वह अपने हिस्से के दृश्यों में प्रभाव छोड़ता है। आदिनाथ कोठारे, मीता वशिष्ठ और सुष्मिता मुखर्जी भी अपनी-अपनी भूमिकाओं के अनुरूप नजर आते हैं। हालांकि, फिल्म में यामी के अलावा किसी बड़े लोकप्रिय चेहरे की गैरमौजूदगी कुछ दर्शकों को खल सकती है। 
 
फिल्म का संगीत औसत है। ‘अवधिया के राजा’ ऐसा गीत है जो फिल्म के परिवेश और सिचुएशन के साथ अच्छी तरह मेल खाता है। इसके अलावा संगीत फिल्म के अनुभव को बहुत ऊपर नहीं उठाता।
 
ऋषि पंजाबी की सिनेमैटोग्राफी अच्छी है। कैमरा फिल्म के माहौल और किरदारों को ठीक तरह से पेश करता है, लेकिन सेट कई जगह जरूरत से ज्यादा बनावटी लगते हैं। इससे उस घरेलू दुनिया की विश्वसनीयता प्रभावित होती है, जिसे फिल्म का एक अहम आकर्षण होना चाहिए था।
 
‘नई नवेली’ की सबसे बड़ी समस्या यह नहीं कि उसने एक अलग विचार चुना, बल्कि यह है कि वह उस विचार को दिलचस्प कहानी में बदल नहीं पाई। पहले हाफ में जगाई गई उत्सुकता दूसरे हाफ में संतुष्टि नहीं दे पाती। ‘नई नवेली’ का अफसोस यही है कि इसमें एक अच्छी फिल्म बनने की संभावना थी, मगर कमजोर पटकथा ने उसे अधूरा छोड़ दिया।
 
  • NAYYI NAVELLI (2026)
  • निर्देशक: बालाजी मोहन
  • गीतकार: वायु श्रीवास्तव
  • संगीतकार: जीवी प्रकाश 
  • कलाकार: यामी गौतम, आदिनाथ कोठारे, मीता वशिष्ठ, आदित्य कुलश्रेष्ठ, सुष्मिता मुखर्जी
  • सेंसर सर्टिफिकेट: यूए * 2 घंटे 18 मिनट 
  • रेटिंग : 2/5
लेखक के बारे में
समय ताम्रकर
समय ताम्रकर फिल्म समीक्षक हैं, जो फिल्म, कलाकार, निर्देशक, बॉक्स ऑफिस और फिल्मों से जुड़े पहलुओं पर गहन विश्लेषणात्मक लेख लिखते हैं।.... और पढ़ें
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