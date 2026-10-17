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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 17 October 2026 (11:33 IST)

नेहा धूपिया से हुई करियर की सबसे बड़ी भूल? शाहरुख खान की इस फिल्म को करने से कर दिया था इनकार

Neha Dhupia
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (11:35 IST)
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बॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया अपनी बेबाकी और शानदार अभिनय के लिए पहचानी जाती हैं। अपने लंबे करियर में उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन हाल ही में अभिनेत्री ने अपने करियर से जुड़े कुछ ऐसे फैसलों पर बात की है, जिनका मलाल उन्हें आज भी सताता है। 
 
नेहा धूपिया ने खुलासा किया कि उन्होंने अपने करियर के शुरुआती दौर में दो ऐसे बड़े प्रोजेक्ट्स को ना कह दिया था, जिन्हें छोड़ना उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल साबित हुआ। इनमें से एक थी बॉलीवुड के 'किंग' शाहरुख खान की ऐतिहासिक स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म 'चक दे! इंडिया'।
चैट शो 'डबल डेट' पर किया बड़ा खुलासा
नेहा धूपिया ने इस बात का जिक्र अपने मशहूर चैट शो 'डबल डेट' के एक एपिसोड के दौरान किया। शो में बोर्ड गेम खेलते हुए जब बात बीते दिनों की यादों और फैसलों पर निकली, तो नेहा ने दिल खोलकर अपनी भावनाएं जाहिर कीं। उन्होंने बताया कि किस तरह कुछ मौके जीवन में सिर्फ एक बार आते हैं और जब आप उन्हें गंवा देते हैं, तो उनका मलाल सालों-साल पीछा नहीं छोड़ता।
 
नेहा ने कहा, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, तो अहसास होता है कि आपने क्या खो दिया। 'चक दे! इंडिया' और 'ऑपरेशन सफेद सागर' दो ऐसे बड़े मौके थे, जिन्हें मैंने हाथ से जाने दिया। ये दोनों फिल्में ऐसी थीं जो हमेशा मेरे दिल के करीब रहीं और इन्हें छोड़ने का अफसोस आज भी मेरे साथ है।"
 
मनपसंद जॉनर में काम न कर पाने का मलाल
अभिनेत्री का दर्द इस बात से भी जुड़ा है कि वे हमेशा से स्पोर्ट्स ड्रामा और मिलिट्री (सेना) पर आधारित फिल्मों में काम करना चाहती थीं। 'चक दे! इंडिया' जहां भारतीय महिला हॉकी टीम के संघर्ष और देशभक्ति पर आधारित एक बेहतरीन स्पोर्ट्स फिल्म थी, वहीं 'ऑपरेशन सफेद सागर' एक मिलिट्री एक्शन प्रोजेक्ट था।
 
नेहा धूपिया का कहना है कि वे हमेशा से पर्दे पर एक मजबूत एथलीट या देश के रक्षक की भूमिका निभाना चाहती थीं। लेकिन इन दोनों प्रोजेक्ट्स को ना कहने का मतलब था—अपने मनपसंद जॉनर में काम करने का मौका हमेशा के लिए गंवा देना। नेहा ने हालांकि यह स्पष्ट नहीं किया कि 'चक दे! इंडिया' में उन्हें कौन सा किरदार ऑफर हुआ था और उन्होंने किस वजह से इस फिल्म में काम करने से इंकार कर दिया था।
 
क्या थी 'चक दे! इंडिया' की कहानी?
साल 2007 में रिलीज हुई फिल्म 'चक दे! इंडिया' भारतीय सिनेमा के इतिहास की सबसे यादगार स्पोर्ट्स फिल्मों में से एक मानी जाती है। शिमित अमीन के निर्देशन और जयदीप साहनी के लेखन में बनी इस फिल्म में शाहरुख खान ने कबीर खान का किरदार निभाया था। कबीर खान, जो भारत की राष्ट्रीय महिला हॉकी टीम के कोच बनते हैं और अलग-अलग राज्यों व पृष्ठभूमियों से आई खिलाड़ियों को एक जुट कर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विश्व कप जिताते हैं।
 
यह फिल्म न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई, बल्कि इसने भारतीय समाज में महिला सशक्तिकरण और खेल भावना को एक नई दिशा दी। ऐसे में इस कल्ट क्लासिक फिल्म का हिस्सा न बन पाना किसी भी कलाकार के लिए यकीनन एक बड़ा अफसोस हो सकता है।
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