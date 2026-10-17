  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. kriti sanon personality rights case delhi high court legal protection digital identity hearing october 29
Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Saturday, 17 October 2026 (11:18 IST)

कृति सेनन के पर्सनैलिटी राइट्स केस में बड़ा अपडेट, दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील से मांगा रिसर्च पेपर

Kriti Sanon Personality Rights
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Sat, 17 Oct 2026 (11:19 IST)
google-news
बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन द्वारा अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद कानूनी गलियारों और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नई बहस छिड़ गई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक कलाकार का मामला नहीं है, बल्कि डिजिटल दौर में इस पर व्यापक कानूनी नियम तय करने की जरूरत है।
 
कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण आनंद से इस विषय पर एक विस्तृत शोध पत्र और अब तक के न्यायिक फैसलों का संकलन पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय की गई है।
क्या हैं पर्सनैलिटी राइट्स 
पर्सनैलिटी राइट्स का सरल अर्थ है—किसी व्यक्ति का अपनी पहचान पर कानूनी अधिकार। इसमें व्यक्ति का नाम, आवाज, चेहरा, फोटो, हस्ताक्षर, वीडियो और उसके बोलने का अंदाज शामिल होता है। कानूनी रूप से यह अधिकार दो हिस्सों में बंटा है। 
 
निजता का अधिकार (Right to Privacy): किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी में बिना इजाजत दखल न देना।
प्रचार का अधिकार (Right of Publicity): किसी भी चर्चित हस्ती के नाम या चेहरे का उनकी बिना अनुमति के व्यावसायिक या व्यावसायिक विज्ञापनों में इस्तेमाल न होने देना।
 
दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों मांगी व्यापक रिपोर्ट?
न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने टिप्पणी की कि अब ऐसे मामले अदालत के समक्ष बार-बार आ रहे हैं। इसलिए, केवल एक याचिका के तथ्यों तक सीमित रहने के बजाय इसके कानूनी पहलुओं का दायरा तय करना जरूरी है।
 
अदालत ने मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर स्पष्टता मांगी है:
पर्सनैलिटी राइट्स की सीमा (Contours) कहां तक विस्तृत है?
किसी व्यक्ति के किन-किन अंगों/लक्षणों को कानूनी संरक्षण मिल सकता है?
क्या यह विवाद दिल्ली हाईकोर्ट के बौद्धिक संपदा विभाग (IPD) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है?
 
वरिष्ठ वकील प्रवीण आनंद ने स्पष्ट किया कि आईपीडी के क्षेत्राधिकार को लेकर कोई बाधा नहीं है और डिजिटल माध्यमों में बिना अनुमति नाम और तस्वीर का व्यावसायिक इस्तेमाल रोकना ही इस कानून का मुख्य उद्देश्य है।
 
इन दिग्गज हस्तियों को भी मिल चुकी है कानूनी सुरक्षा
कृति सेनन से पहले भारतीय अदालतों ने कई हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक आदेश दिए हैं। इनमें अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और पवन कल्याण का नाम शामिल है। 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम बॉलीवुड, टेलीविजन और डिजिटल मीडिया की ताजातरीन खबरों पर नज़र रखती है। यह टीम सिनेमा से जुड़ी हर छोटी-बड़ी जानकारी को अपने पाठकों तक पहुंचाती है, चाहे वो फिल्मों की समीक्षा, सेलिब्रिटी इंटरव्यू, विश्लेषण, फोटो फीचर हो या फिर ट्रेंडिंग इवेंट्स। टीम का उद्देश्य पाठकों को मनोरंजन.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
अगला लेख
रजनीकांत की 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, पहले दिन दुनियाभर में कमाए इतने करोड़ रुपए

'दृश्यम 3' की सफलता के बीच अजय देवगन को झटका, जुहू वाले बंगले पर चला BMC का हथौड़ा!

'दृश्यम 3' की सफलता के बीच अजय देवगन को झटका, जुहू वाले बंगले पर चला BMC का हथौड़ा!बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन इन दिनों अपनी हालिया रिलीज फिल्म 'दृश्यम 3' की बॉक्स ऑफिस सफलता का जश्न मना रहे हैं। लेकिन इसी बीच बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) ने नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए मुंबई के पॉश इलाके जुहू स्थित अजय देवगन के बंगले के कुछ हिस्सों को ध्वस्त कर दिया है।

सलमान खान अपने नए यूट्यूब चैनल के जरिए नई पीढ़ी को करेंगे प्रेरित, मस्ती-मस्ती में देंगे अच्छी सीख

सलमान खान अपने नए यूट्यूब चैनल के जरिए नई पीढ़ी को करेंगे प्रेरित, मस्ती-मस्ती में देंगे अच्छी सीखसुपरस्टार सलमान खान पिछले तीन दशकों से बॉक्स ऑफिस पर राज कर रहे हैं और इसके साथ ही उन्होंने दुनिया भर के करोड़ों फैंस के दिलों में अपनी खास जगह बनाई है। खास करके बच्चों के बीच उन्हें काफी पसंद किया जाता है उनके निडर और फन लविंग चुलबुल पांडे जैसे किरदारों के लिए, क्योंकि लार्जर देन लाइफ हीरो के रूप में वह हमेशा सही के लिए खड़े नजर आते हैं।

शाहरुख खान के फैंस को नवंबर में मिलेंगे 2 बड़े सरप्राइज, बर्थडे पर टीजर और 'रामायण' के साथ खास प्रोमो की चर्चा

शाहरुख खान के फैंस को नवंबर में मिलेंगे 2 बड़े सरप्राइज, बर्थडे पर टीजर और 'रामायण' के साथ खास प्रोमो की चर्चाशाहरुख खान के फैंस के लिए यह नवंबर बेहद खास रहने वाला है। एक तरफ जहां 2 नवंबर को अभिनेता के जन्मदिन के मौके पर उनकी बहुप्रतीक्षित फिल्म 'किंग' का टीजर रिलीज होने की पूरी संभावना जताई जा रही है, वहीं दूसरी तरफ सिनेमाघरों में रणबीर कपूर स्टारर महाकाव्य फिल्म 'रामायण' के शो के दौरान 'किंग' का एक विशेष प्रोमो वीडियो भी बड़ी स्क्रीन पर दिखाया जाएगा।

नेहा धूपिया से हुई करियर की सबसे बड़ी भूल? शाहरुख खान की इस फिल्म को करने से कर दिया था इनकार

नेहा धूपिया से हुई करियर की सबसे बड़ी भूल? शाहरुख खान की इस फिल्म को करने से कर दिया था इनकारबॉलीवुड अभिनेत्री नेहा धूपिया अपनी बेबाकी और शानदार अभिनय के लिए पहचानी जाती हैं। अपने लंबे करियर में उन्होंने कई तरह के किरदार निभाए हैं, लेकिन हाल ही में अभिनेत्री ने अपने करियर से जुड़े कुछ ऐसे फैसलों पर बात की है, जिनका मलाल उन्हें आज भी सताता है।

कृति सेनन के पर्सनैलिटी राइट्स केस में बड़ा अपडेट, दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील से मांगा रिसर्च पेपर

कृति सेनन के पर्सनैलिटी राइट्स केस में बड़ा अपडेट, दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील से मांगा रिसर्च पेपरबॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन द्वारा अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद कानूनी गलियारों और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नई बहस छिड़ गई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक कलाकार का मामला नहीं है, बल्कि डिजिटल दौर में इस पर व्यापक कानूनी नियम तय करने की जरूरत है।

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो

हनुमान अंश से जुड़ी रोचक जानकारियां: लीड एक्टर हुआ बीमार तो असिस्टेंट डायरेक्टर बन गया हीरो"हनुमान अंश" (2026) एक बायोग्राफिकल डिवोशनल ड्रामा है, जो महान संत नीम करोली बाबा (लक्ष्मी नारायण) के प्रारंभिक जीवन और आध्यात्मिक यात्रा को दर्शाती है। डॉ. विशाल चतुर्वेदी द्वारा निर्देशित यह फिल्म उनके घर छोड़ने से लेकर चमत्कारिक ट्रेन घटना तक की अद्भुत कहानी बयां करती है। महज़ 2 करोड़ के बजट में बनी यह फिल्म अपनी कहानी और 'वर्ड ऑफ माउथ' के दम पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर भारतीय इतिहास की सबसे मुनाफे वाली फिल्म बन गई है।

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांग

मिर्जापुर की बीना त्रिपाठी: रसिका दुग्गल ने बदल दी गैंगस्टर ड्रामा की पूरी कहानी, अब हो रही स्पिन ऑफ फिल्म की मांगमिर्जापुर की हिंसक और पुरुष-प्रधान दुनिया में बीना त्रिपाठी ऐसा किरदार हैं, जो बिना बंदूक के भी अपनी ताकत का एहसास कराता है। रसिका दुग्गल ने बीना में महत्वाकांक्षा, डर, साहस और चालाकी की ऐसी परतें जोड़ीं कि सीमित स्क्रीन टाइम में भी वह दर्शकों पर गहरा असर छोड़ती हैं। मिर्जापुर द मूवी के बाद बीना के स्पिन ऑफ की मांग इसी लोकप्रियता का संकेत है। यह लेख रसिका के अभिनय सफर और बीना की ताकत को करीब से देखता है।

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राज

बिन शादी मांग में किसके नाम का सिंदूर भरती थीं लता मंगेशकर? खुद बताया था राजस्वर कोकिला और भारत रत्न से सम्मानित लता मंगेशकर भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी आवाज और उनसे जुड़े किस्से आज भी लोगों के बीच उतने ही लोकप्रिय हैं। 28 सितंबर को उनकी बर्थ एनिवर्सरी पर उनके जीवन से जुड़े कई अनसुने पहलू एक बार फिर चर्चा में आ गए हैं। इन्हीं में से एक है उनकी मांग में नजर आने वाला सिंदूर, जिसे लेकर कभी अभिनेत्री तबस्सुम ने उनसे सीधा सवाल कर दिया था।

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सच

Primetime: रॉबर्ट पैटिनसन की साइकोलॉजिकल थ्रिलर, टीवी पर क्रिमिनल्स को रंगे हाथ पकड़ने का खौफनाक सचरॉबर्ट पैटिनसन स्टारर और प्रोड्यूस की गई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर फिल्म 'Primetime' 25 सितंबर को भारत के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। पीवीआर आइनॉक्स पिक्चर्स और लायंसगेट प्ले इंडिया इसे ला रहे हैं। यह फिल्म टीवी इतिहास के चर्चित शो 'To Catch a Predator' और जर्नलिज्म के काले पहलुओं को उजागर करती है।

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंग

बेबी डू डाई डू रिव्यू: हुमा कुरैशी का खामोश खूनी अंदाज और मुंबई का रंगनेटफ्लिक्स की ‘बेबी डू डाई डू’ एक क्राइम थ्रिलर है, जिसमें हुमा कुरैशी खामोश लेकिन बेहद शातिर किलर बेबी का किरदार निभाती हैं। बहन की हत्या का बदला तलाशती बेबी की कहानी सीधी है, लेकिन दिलचस्प किरदार, तेज स्क्रीनप्ले और नचिकेत सामंत का स्टाइलिश निर्देशन इसे बांधे रखते हैं। मुंबई की गलियां, लोकल ट्रेन, बारिश और ऊंची इमारतें कहानी का अहम हिस्सा बनती हैं। हुमा, सिकंदर खेर और चंकी पांडे का अभिनय फिल्म की खासियत है।