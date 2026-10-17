कृति सेनन के पर्सनैलिटी राइट्स केस में बड़ा अपडेट, दिल्ली हाईकोर्ट ने वकील से मांगा रिसर्च पेपर

बॉलीवुड अभिनेत्री कृति सेनन द्वारा अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने के बाद कानूनी गलियारों और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक नई बहस छिड़ गई है। इस मामले पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि यह सिर्फ एक कलाकार का मामला नहीं है, बल्कि डिजिटल दौर में इस पर व्यापक कानूनी नियम तय करने की जरूरत है।

कोर्ट ने वरिष्ठ अधिवक्ता प्रवीण आनंद से इस विषय पर एक विस्तृत शोध पत्र और अब तक के न्यायिक फैसलों का संकलन पेश करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 29 अक्टूबर को तय की गई है।

क्या हैं पर्सनैलिटी राइट्स

पर्सनैलिटी राइट्स का सरल अर्थ है—किसी व्यक्ति का अपनी पहचान पर कानूनी अधिकार। इसमें व्यक्ति का नाम, आवाज, चेहरा, फोटो, हस्ताक्षर, वीडियो और उसके बोलने का अंदाज शामिल होता है। कानूनी रूप से यह अधिकार दो हिस्सों में बंटा है।

निजता का अधिकार (Right to Privacy): किसी भी व्यक्ति की निजी जिंदगी में बिना इजाजत दखल न देना।

प्रचार का अधिकार (Right of Publicity): किसी भी चर्चित हस्ती के नाम या चेहरे का उनकी बिना अनुमति के व्यावसायिक या व्यावसायिक विज्ञापनों में इस्तेमाल न होने देना।

दिल्ली हाईकोर्ट ने क्यों मांगी व्यापक रिपोर्ट?

न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने टिप्पणी की कि अब ऐसे मामले अदालत के समक्ष बार-बार आ रहे हैं। इसलिए, केवल एक याचिका के तथ्यों तक सीमित रहने के बजाय इसके कानूनी पहलुओं का दायरा तय करना जरूरी है।

अदालत ने मुख्य रूप से तीन बिंदुओं पर स्पष्टता मांगी है:

पर्सनैलिटी राइट्स की सीमा (Contours) कहां तक विस्तृत है?

किसी व्यक्ति के किन-किन अंगों/लक्षणों को कानूनी संरक्षण मिल सकता है?

क्या यह विवाद दिल्ली हाईकोर्ट के बौद्धिक संपदा विभाग (IPD) के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है?

वरिष्ठ वकील प्रवीण आनंद ने स्पष्ट किया कि आईपीडी के क्षेत्राधिकार को लेकर कोई बाधा नहीं है और डिजिटल माध्यमों में बिना अनुमति नाम और तस्वीर का व्यावसायिक इस्तेमाल रोकना ही इस कानून का मुख्य उद्देश्य है।

इन दिग्गज हस्तियों को भी मिल चुकी है कानूनी सुरक्षा

कृति सेनन से पहले भारतीय अदालतों ने कई हस्तियों के व्यक्तित्व अधिकारों की रक्षा के लिए ऐतिहासिक आदेश दिए हैं। इनमें अमिताभ बच्चन, अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ और पवन कल्याण का नाम शामिल है।