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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By अंकित पिपलोदिया
Last Modified: Friday, 16 October 2026 (17:06 IST)

रजनीकांत की 'जेलर 2' का बॉक्स ऑफिस पर धमाका, पहले दिन दुनियाभर में कमाए इतने करोड़ रुपए

Jailer 2 Box Office Collection
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published By: अंकित पिपलोदिया
Updated: Fri, 16 Oct 2026 (17:10 IST)
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साउथ सुपरस्टार रजनीकांत ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उम्र उनके लिए महज एक संख्या है। 75 वर्ष की उम्र में, जहां ज्यादातर अभिनेता मुख्य भूमिकाओं से दूरी बना लेते हैं, वहीं रजनीकांत बॉक्स ऑफिस पर एक के बाद एक नए रिकॉर्ड गढ़ रहे हैं। 
 
रजनीकांत की बहुप्रतीक्षित फिल्म 'जेलर 2' ने सिनेमाघरों में दस्तक देते ही ऐसा तूफान उठाया है, जिसकी गूंज पूरे देश और दुनिया में सुनाई दे रही है। निर्देशक नेल्सन दिलीपकुमार के साथ आई इस सीक्वल फिल्म ने अपने पहले ही दिन वर्ल्डवाइड 125 करोड़ रुपए का शानदार आंकड़ा पार कर लिया है।   

एडवांस बुकिंग से ही तय हो गई थी बॉक्स ऑफिस पर आंधी   

फिल्म रिलीज से पहले ही इसके एडवांस बुकिंग के आंकड़ों ने संकेत दे दिया था कि पहले दिन सिनेमाघरों में भारी भीड़ उमड़ने वाली है। 'जेलर 2' ने घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 16,599 शोज के जरिए 59.70 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन (70.25 करोड़ ग्रॉस) दर्ज किया। इसके साथ ही यह तमिल सिनेमा के इतिहास की चौथी सबसे बड़ी ओपनिंग देने वाली फिल्म बन गई है। 
 
दिलचस्प बात यह है कि इस लिस्ट में 'जेलर 2' से आगे मौजूद शीर्ष तीन फिल्मों में से दो—'2.0' और 'कूली' भी खुद रजनीकांत की ही हैं।    
 
हालांकि हिंदी बेल्ट में प्रमुख मल्टीप्लेक्स चेन में यह फिल्म गुरुवार को रिलीज नहीं हुई। शुक्रवार को भी लगभग यही हाल है। इससे हिंदी बेल्ट में जेलर 2 के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन खासे प्रभावित हुए। 
 

विदेशों में भी रजनीकांत का जलवा

भारत ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी रजनीकांत का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है। अमेरिका और दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर जबरदस्त क्रेज देखा गया। सिर्फ ओवरसीज मार्केट से फिल्म ने पहले ही दिन करीब 6 मिलियन डॉलर (लगभग 55 करोड़ रुपए) की कमाई की। ओवरसीज और डोमेस्टिक कलेक्शन को मिलाकर 'जेलर 2' का पहले दिन का वर्ल्डवाइड ग्रॉस कलेक्शन 125 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है।   

पैन-इंडिया फिल्मों को पछाड़ा

125 करोड़ की ग्रैंड ओपनिंग के साथ 'जेलर 2' ने भारतीय सिनेमा के इतिहास की टॉप-20 ओपनिंग फिल्मों में अपनी जगह पक्की कर ली है। हालांकि तमिल सिनेमा की बात करें तो यह वर्ल्डवाइड ओपनिंग में 'कूली' (151 करोड़) और थलापति विजय की 'लियो' (143 करोड़) के बाद तीसरे स्थान पर रही।
 
इसके बावजूद, रजनीकांत की इस फिल्म ने कई बड़े पैन-इंडिया और बॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स के ओपनिंग डे रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया है। 'जेलर 2' ने पहले दिन की कमाई के मामले में 'एनिमल' (116 करोड़), 'पठान' (105 करोड़) और 'द गोट' (101 करोड़) जैसी बड़ी फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है।
 

रजनीकांत के नाम जुड़ा एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर

इस शानदार शुरुआत के साथ रजनीकांत भारत के ऐसे दूसरे अभिनेता बन गए हैं, जिनकी तीन फिल्मों ने पहले ही दिन 100 करोड़ रुपए से अधिक का वर्ल्डवाइड कलेक्शन किया है। फिलहाल इस लिस्ट में सबसे आगे प्रभास हैं, जिनके नाम ऐसी 5 फिल्में दर्ज हैं। वहीं दो 100-करोड़ी ओपनिंग वाली फिल्मों की सूची में शाहरुख खान, विजय, यश, राम चरण और जूनियर एनटीआर जैसे दिग्गज शामिल हैं।
 
बता दें कि 'जेलर 2' में रजनीकांत के साथ राम्या कृष्णन, योगी बाबू, मिरना और ऋत्विक अपनी पुरानी भूमिकाओं में लौटे हैं। वहीं इस बार स्टार कास्ट को और भी भव्य बनाते हुए एस.जे. सूर्या, मिथुन चक्रवर्ती, सूरज वेंजारामूडू, विद्या बालन, अन्ना राजन और जतिन सरना जैसे कलाकारों को जोड़ा गया है। इनके अलावा, रितिक रोशन, मोहनलाल, शिवाया राजकुमार और जैकी श्रॉफ के कैमियो रोल्स ने थिएटर में दर्शकों के अनुभव को दोगुना कर दिया है। 
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