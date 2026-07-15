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'लव जिहाद' के आरोपों पर आमिर खान ने तोड़ी चुप्पी, बताया किस धर्म से हैं तीसरी पत्नी गौरी स्प्रैट?
बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान ने 61 साल की उम्र में गौरी स्प्रैट संग तीसरी शादी रचाई है। शादी के बाद से ही आमिर खान विवादों में घिरे हुए हैं। कई हिंदू संगठनों ने उनपर लव जिहाद का आरोप लगाया है। आमिर पर 'लव जिहाद का ब्रांड एंबेसडर' होने के आरोप लगाए जा रहे हैं।
अब इन गंभीर आरोपों पर आमिर खान ने चुप्पी तोड़ते हुए बेहद बेबाक और कड़ा रुख अपनाया है। डेक्कन क्रॉनिकल संग बात करते हुए आमिर खान ने इन आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि उनका परिवार हमेशा से बहुसांस्कृतिक और समावेशी रहा है, जहां हर धर्म का सम्मान किया जाता है।
आमिर खान ने कहा, मेरी दोनों बहनों की शादी हिंदुओं से हुई है। मेरी बेटी की शादी भी एक हिंदू से हुई है। मेरे चचेरे भाई मंसूर ने एक ईसाई महिला से शादी की है। गौरी, रीना और किरण ने मुझसे शादी करते समय अपना धर्म नहीं बदला, क्योंकि हमारी शादी सिविल मैरिज थी।
आमिर ने आगे कहा, गौरी हिंदू नहीं हैं, वो ईसाई हैं। वह बहुत ज्यादा धार्मिक रीति-रिवाजों को नहीं मानतीं। जैसे-जैसे समय बीत रहा है, जिंदगी और भी ज्यादा कॉमिकल होती जा रही है। उनके परिवार में रिश्तों को धर्म के चश्मे से नहीं, बल्कि आपसी प्यार और सम्मान के आधार पर देखा जाता है।
बता दें कि आमिर खान और गौरी स्प्रैट एक-दूसरे को पिछले 25 सालों से जानते हैं। हालांकि, बीच में दोनों का संपर्क टूट गया था। लगभग दो साल पहले आमिर की कजिन नुजहत खान के जरिए बेंगलुरु में दोनों की दोबारा मुलाकात हुई। धीरे-धीरे यह दोस्ती प्यार में बदल गई। पिछले साल मार्च में आमिर खान ने अपने 60वें जन्मदिन के मौके पर गौरी को आधिकारिक तौर पर मीडिया से मिलवाया था। दो साल तक डेट करने के बाद, दोनों ने 5 जुलाई को मुंबई में एक सादे समारोह में शादी कर ली।
यह आमिर खान की तीसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने 1986 में रीना दत्ता से शादी की थी, जिससे 2002 में उनका तलाक हो गया। इसके बाद 2005 में उन्होंने फिल्म निर्माता किरण राव से शादी की। साल 2021 में आपसी सहमति से दोनों ने अलग होने का फैसला किया, लेकिन आज भी दोनों अच्छे दोस्त हैं और मिलकर अपने बेटे आजाद की परवरिश कर रहे हैं।
विपुल अमृतलाल शाह 'समुक' से रचने जा रहे हैं नया इतिहास, हॉलीवुड एक्सपर्ट एलेक गिलिस करेंगे एलियन क्रिएचर तैयार
अक्षय कुमार की साइंस-फिक्शन फिल्म 'समुक' को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ रही है। फिल्म के निर्माता विपुल अमृतलाल शाह इस प्रोजेक्ट को इंटरनेशनल स्तर पर बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने हॉलीवुड के मशहूर क्रिएचर-इफेक्ट्स आर्टिस्ट एलेक गिलिस के साथ हाथ मिलाया है, जो फिल्म के एलियन किरदार पर काम कर रहे हैं।
कपिल शर्मा के शो को लेकर कीकू शारदा ने खोले राज, बताया 70% होता है स्क्रिप्टेड
फेमस कॉमेडियन कीकू शारदा ने कपिल शर्मा के शो को लेकर कई खुलासे किए हैं। एक पॉडकास्ट के दौरान कीकू शारदा ने बताया कि शो पूरी तरह से बिना तैयारी के नहीं होता। उन्होंने कहा कि मैं कहूंगा कि यह लगभग 70-30 का रेशियो है। लगभग 70 प्रतिशत हिस्सा स्क्रिप्ट के अनुसार ही होता है, जबकि 30 प्रतिशत पूरी तरह से अचानक यानी सिचुएशन के हिसाब से होता है।
आमिर खान की तीसरी शादी पर बढ़ा विवाद: मौलाना ने जारी किया फतवा, बोले- गैर-मुस्लिम महिला से शादी शरीयत के खिलाफ
आमिर खान तीसरी शादी के बाद से ही विवादों में घिरे हुए हैं। गौरी स्प्रैट के साथ हाल ही में शादी के बंधन में बंधे आमिर खान कानूनी रूप से तो एक हो चुके हैं, लेकिन मजहबी गलियारों में इसे लेकर एक नया विवाद खड़ा हो गया है। मुस्लिम पर्सनल दारुल इफ्ता के एक शाही चीफ मुफ्ती मौलाना इफराहिम हुसैन ने इस शादी पर कड़ा ऐतराज जताते हुए एक फतवा जारी किया है।