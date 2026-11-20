'रामायण' पर भड़के महाभारत के 'कृष्ण' नीतीश भारद्वाज, बोले- रावण को बना दिया हीरो, सरकार करे फंडिंग की जांच

निर्देशक नितेश तिवारी की बहुचर्चित फिल्म 'रामायण: पार्ट 1' बॉक्स ऑफिस पर भले ही कमाई के नए कीर्तिमान गढ़ रही हो, लेकिन फिल्म में किरदारों के चित्रण को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब इस बहस में बीआर चोपड़ा के ऐतिहासिक धारावाहिक 'महाभारत' में भगवान श्रीकृष्ण की भूमिका निभाकर अमर हुए दिग्गज अभिनेता नीतीश भारद्वाज भी कूद पड़े हैं।

नीतीश भारद्वाज ने फिल्म की कड़ी आलोचना करते हुए इसे एक खास "एजेंडा के तहत बनाई गई फिल्म" करार दिया है और सरकार से इसकी फंडिंग की जांच करने की मांग की है।

ऑस्कर की भविष्यवाणी से लेकर तीखी आलोचना तक

दिलचस्प बात यह है कि फिल्म की रिलीज से पहले जब 'रामायण' का ट्रेलर सामने आया था, तब नीतीश भारद्वाज ने इसकी जमकर तारीफ की थी। उन्होंने फिल्म के भव्य विजुअल इफेक्ट्स और ए.आर. रहमान व हंस जिमर के संगीत पर भरोसा जताते हुए यहां तक कह दिया था कि यह फिल्म अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सफलता हासिल करेगी और ऑस्कर तक जीत सकती है। हालांकि, सिनेमाघरों में पूरी फिल्म देखने के बाद उनकी राय पूरी तरह बदल गई है और उन्होंने अपनी पिछली सराहना को आधिकारिक तौर पर वापस ले लिया है।

रावण के महिमामंडन और राम के चित्रण पर आपत्ति

हाल ही में एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में नीतीश भारद्वाज ने फिल्म के मेकर्स पर महाकाव्य की मूल आत्मा से छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि फिल्म में रावण (यश) को एक बेहद उदार, सामाजिक रूप से न्यायप्रिय और निष्पक्ष शासक के रूप में पेश किया गया है।





उन्होंने कहा, "रावण के नकारात्मक पहलुओं को बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया है। उनका किरदार किसी 'मार्क्सवादी कम्युनिस्ट नेता' जैसा लगता है। अगर रावण इतना ही महान था, तो भगवान विष्णु को धर्म और मर्यादा की स्थापना के लिए राम अवतार लेने की आवश्यकता ही क्या थी?"

भगवान राम के किरदार में रणबीर कपूर के अभिनय और प्रस्तुति पर भी नीतीश ने गहरी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि भगवान राम को एक साधारण और बेजान चेहरे वाले कमजोर इंसान के रूप में दिखाया गया है। अयोध्या छोड़ते समय राम को रोते हुए दिखाने पर आपत्ति जताते हुए उन्होंने कहा कि यह दृश्य इक्ष्वाकु वंश की मर्यादा और 'प्राण जाए पर वचन न जाई' की रघुकुल रीत के बिल्कुल विपरीत है।

युवा पीढ़ी पर असर और विदेशी फंडिंग का आरोप

नीतीश भारद्वाज ने चिंता जताई कि आज की युवा पीढ़ी मूल ग्रंथों को नहीं पढ़ती है। चूंकि 'रामायण' का दूसरा भाग दिवाली 2028 में रिलीज होना प्रस्तावित है, ऐसे में अगले दो वर्षों तक युवा दर्शकों के मन में रावण की छवि एक 'कूल हीरो' की तरह बनी रहेगी। उन्होंने सवाल किया कि जब पहले भाग में राम को इतना कमजोर और रावण को नायक बना दिया गया है, तो दूसरे भाग में राम द्वारा रावण के वध को दर्शक कैसे स्वीकार करेंगे?

इसके अलावा, नीतीश ने फिल्म के निर्माण में लगे पैसे पर भी गंभीर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया कि प्रोडक्शन कंपनी में लक्ज़मबर्ग, यूएई और सिंगापुर से पैसा आया है। फिल्म निर्माताओं की तुलना "नए अंग्रेजों" से करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि सिनेमा के माध्यम से भारतीय सभ्यता और सनातन संस्कृति को नीचा दिखाने का प्रयास हो रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस मामले की चुप्पी तोड़ते हुए फिल्म के 'मनी ट्रेल' की गहन जांच कराई जाए।

विवादों के बावजूद बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक प्रदर्शन

तमाम आलोचनाओं और विवादों का फिल्म की कमाई पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ा है। 5 नवंबर 2026 को रिलीज हुई 'रामायण: पार्ट 1' ने महज 15 दिनों के भीतर घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 860 करोड़ रुपये से अधिक की नेट कमाई कर ली है, जबकि वर्ल्डवाइड कलेक्शन 1,540 करोड़ रुपये के पार पहुंच चुका है।