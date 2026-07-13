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Written By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Modified: Monday, 13 July 2026 (12:02 IST)

'धमाल 4' ने पहले ही वीकेंड में किया अच्छा प्रदर्शन, तीन दिन में तोड़ा फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

Dhamaal 4 story star cast release date
Written By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Mon, 13 Jul 2026 (12:06 IST)
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अगर पहले वीकेंड की कमाई किसी फिल्म की असली ताकत बताती है, तो 'धमाल 4' ने साफ कर दिया है कि दर्शकों को यह फिल्म पसंद आ रही है। फिल्म ने रिलीज के शुरुआती तीन दिनों में 67.21 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन कर न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर दमदार शुरुआत की है, बल्कि पूरी 'धमाल' फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड भी अपने नाम कर लिया है। अब ट्रेड और इंडस्ट्री की नजर सोमवार के कलेक्शन पर है, जो फिल्म की लंबी रेस तय करेगा।
 

हर क्षेत्र से मिला जबरदस्त रिस्पॉन्स

फिल्म की सबसे बड़ी खासियत यह रही कि इसका शानदार प्रदर्शन किसी एक शहर, राज्य या सर्किट तक सीमित नहीं रहा। देशभर के अलग-अलग बाजारों से इसे मजबूत रिस्पॉन्स मिला है। यही वजह है कि इसे एक सच्ची फैमिली एंटरटेनर की सफलता के रूप में देखा जा रहा है। ट्रेड जानकारों का मानना है कि हर वर्ग के दर्शकों का साथ मिलने से फिल्म की बॉक्स ऑफिस यात्रा और लंबी हो सकती है।
 

पहले तीन दिनों में इतनी हुई कमाई

शुक्रवार को फिल्म ने 15.50 करोड़ रुपये से शुरुआत की। शनिवार को कमाई बढ़कर 23.31 करोड़ रुपये पहुंच गई। रविवार को दर्शकों की भारी भीड़ के चलते फिल्म ने 28.40 करोड़ रुपये का कारोबार किया। इस तरह पहले तीन दिनों में फिल्म का कुल भारतीय नेट बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 67.21 करोड़ रुपये रहा।
 

'धमाल' फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा ओपनिंग वीकेंड

'धमाल' सीरीज की बात करें तो पहली फिल्म 'धमाल' (2007) ने ओपनिंग वीकेंड में 8 करोड़ रुपये कमाए थे। इसके बाद 'डबल धमाल' (2011) ने 22.78 करोड़ रुपये का कारोबार किया। 'टोटल धमाल' (2019) ने यह आंकड़ा बढ़ाकर 62.40 करोड़ रुपये तक पहुंचाया था। अब 'धमाल 4' ने 67.21 करोड़ रुपये की कमाई के साथ फ्रेंचाइजी का नया ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड बना दिया है।
 

अब सोमवार की असली परीक्षा

फिल्म ने वीकेंड पर अपनी ताकत दिखा दी है, लेकिन अब सबसे अहम परीक्षा सोमवार के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की होगी। यदि वीकडे में भी फिल्म मजबूत पकड़ बनाए रखती है, तो यह आने वाले दिनों में और बड़े रिकॉर्ड अपने नाम कर सकती है।
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