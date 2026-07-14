Pakistan Most Beautiful Actresses: हानिया आमिर से लेकर माहिरा खान तक... ये हैं पाकिस्तान की 10 सबसे खूबसूरत हसीनाएं

ये हैं पाकिस्तान की 10 सबसे गॉर्जियस एक्ट्रेसेस - कम मेकअप, कातिलाना आंखें और वो मासूम सी मुस्कान... आखिर ऐसा क्या है पाकिस्तानी अभिनेत्रियों में कि सोशल मीडिया पर हर कोई उनका दीवाना हो रहा है? सिर्फ हानिया आमिर ही नहीं, बल्कि इस लिस्ट में शामिल बाकी 9 नाम आपका दिल धड़काने के लिए काफी हैं..."





1. हानिया आमिर - अपनी डिंपल वाली मुस्कान के लिए मशहूर

वर्तमान समय में हानिया आमिर पाकिस्तान की सबसे लोकप्रिय और सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम फॉलोअर्स वाली सेलिब्रिटी हैं। अपनी मासूमियत, खूबसूरत डिंपल और बेहतरीन स्टाइल के लिए जानी जाने वाली हानिया ने 'मेरे हमसफर' (Mere Humsafar) और 'कभी मैं कभी तुम' जैसे सुपरहिट ड्रामों से एशिया भर में जबरदस्त लोकप्रियता हासिल की है।





2. माहिरा खान (Mahira Khan) - शाहरुख खान की वो को-स्टार, जिनका जलवा आज भी बरकरार है

बॉलीवुड फिल्म 'रईस' में शाहरुख खान के साथ नजर आ चुकीं माहिरा खान को पाकिस्तानी इंडस्ट्री की 'क्वीन' माना जाता है। उनके क्लासिक नैन-नक्श और सदाबहार स्टाइल का जादू आज भी दर्शकों के सिर चढ़कर बोलता है। 'हमसफर' ड्रामे से मिली शोहरत के बाद से वे लगातार ग्लोबल स्तर पर पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व कर रही हैं।

3. सजल अली (Sajal Aly)- अपनी एक्सप्रेसिव आंखों के लिए जानी जाती हैं

अपनी एक्सप्रेसिव बड़ी आंखों और बेमिसाल अभिनय क्षमता के लिए पहचानी जाने वाली सजल अली भारत में भी काफी लोकप्रिय हैं। उन्होंने दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी के साथ बॉलीवुड फिल्म 'मॉम' (Mom) में काम किया था। सजल की सादगी और संजीदा अभिनय के लोग कायल हैं।





4. आयजा खान (Ayeza Khan)- पाकिस्तानी टीवी की वो 'सुपरस्टार' जिसके स्टाइल के सब दीवाने हैं

आयजा खान पाकिस्तान की सबसे सफल और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक हैं। 'मेरे पास तुम हो' और 'चुपके चुपके' जैसे कल्ट क्लासिक ड्रामों की मुख्य अभिनेत्री आयजा अपनी परफेक्ट स्टाइलिंग और ऑन-स्क्रीन ग्रेस के लिए मशहूर हैं। वे पाकिस्तानी ब्रांड्स की पहली पसंद मानी जाती हैं।





5. युमना जैदी (Yumna Zaidi) - सच्ची सादगी और दमदार अभिनय की मिसाल

युमना जैदी ने ड्रामा 'तेरे बिन' (Tere Bin) से लोकप्रियता के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। युमना की खूबसूरती उनकी सादगी में है। उनकी बड़ी और भावुक आंखें बिना बोले ही बहुत कुछ कह जाती हैं।





6. मावरा हुसैन (Mawra Hocane)- स्लिम पर्सनैलिटी और चुलबुला अंदाज

बॉलीवुड फिल्म 'सनम तेरी कसम' से भारतीय दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली मावरा हुसैन न केवल एक बेहतरीन अभिनेत्री हैं, बल्कि एक एडवोकेट भी हैं। उनकी स्लिम पर्सनैलिटी और चुलबुला अंदाज फैंस को बेहद पसंद आता है।





7. सारा खान (Sarah Khan)- प्यारी मुस्कान और रॉयल लुक

अपनी प्यारी मुस्कान और रॉयल लुक के लिए जानी जाने वाली सारा खान सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। उनके पारंपरिक आउटफिट्स और सौम्य व्यवहार के चलते लोग उन्हें बहुत पसंद करते हैं। ड्रामा 'सबात' और 'रक्स-ए-बिसमिल' में उनके काम की काफी सराहना हुई थी।





8. माया अली (Maya Ali)- खूबसूरत और ग्रेसफुल

बेहद खूबसूरत और ग्रेसफुल माया अली अपनी कमाल की फिटनेस और ड्रेसिंग सेंस के लिए जानी जाती हैं। फिल्मों और टीवी ड्रामों दोनों में अपनी सफलता का परचम लहराने वाली माया का ट्रेडिशनल लुक अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होता रहता है।





9. कुब्रा खान (Kubra Khan)- वेस्टर्न और ईस्टर्न का कॉम्बिनेशन लुक

लंदन में जन्मीं कुब्रा खान का वेस्टर्न और ईस्टर्न का कॉम्बिनेशन लुक फैंस को काफी आकर्षित करता है। 'संग-ए-मरमर' और 'अलिफ' जैसे ड्रामों में बेहतरीन काम करने वाली कुब्रा की स्माइल और चार्मिंग लुक बेहद खास है।





10. सबा कमर (Saba Qamar)- बोल्ड पर्सनैलिटी, तीखे नैन-नक्श

बॉलीवुड फिल्म 'हिंदी मीडियम' में इरफान खान के साथ मुख्य भूमिका निभाने वाली सबा कमर अपनी बोल्ड पर्सनैलिटी, तीखे नैन-नक्श और शानदार एक्टिंग स्किल्स के लिए मशहूर हैं। वे पाकिस्तान की सबसे वर्सटाइल और गॉर्जियस अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं।

क्या आप जानते हैं? पाकिस्तानी ड्रामों की लोकप्रियता भारत, बांग्लादेश, नेपाल और मिडिल ईस्ट देशों में बहुत तेजी से बढ़ी है। इसका मुख्य कारण इन अभिनेत्रियों का कम मेकअप में प्राकृतिक रूप से सुंदर दिखना और उनकी मजबूत स्क्रिप्टिंग है।