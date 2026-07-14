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Published By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Tuesday, 14 July 2026 (14:37 IST)

जापान में रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को झटका, पहले दिन सिर्फ 900 दर्शक पहुंचे थिएटर

जापान में रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को झटका, पहले दिन सिर्फ 900 दर्शक पहुंचे थिएटर
Published By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Updated: Tue, 14 Jul 2026 (14:37 IST)
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रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ ने दुनिया भर में शानदार कमाई करके रिकॉर्ड बनाए हैं, लेकिन जापान में इसका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा। 10 जुलाई 2026 को जापानी सिनेमाघरों में रिलीज हुई फिल्म पहले ही दिन सिर्फ 900 दर्शकों को आकर्षित कर सकी। हैरानी की बात यह रही कि फिल्म अपने ओपनिंग वीकेंड में जापान की टॉप 25 फिल्मों की सूची में भी जगह नहीं बना पाई। भारी प्रमोशन और बड़े स्तर पर रिलीज के बावजूद दर्शकों की प्रतिक्रिया काफी ठंडी रही।
 

57 लोकेशन से शुरू होकर 80 तक पहुंची, लेकिन भीड़ नहीं बढ़ी

ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक, रिलीज के पहले दिन दोपहर 2 बजे तक फिल्म ने 57 लोकेशन पर 449 एडमिशन दर्ज किए थे। उम्मीद की जा रही थी कि शाम के शो में संख्या तेजी से बढ़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दिन खत्म होने तक फिल्म 80 लोकेशन पर कुल 900 एडमिशन तक ही पहुंच सकी। इससे साफ हो गया कि जापान में फिल्म को शुरुआती स्तर पर मजबूत पकड़ नहीं मिल पाई।
 

सलमान खान की ‘टाइगर 3’ का रिकॉर्ड भी नहीं तोड़ सकी

जापान में भारतीय फिल्मों की ओपनिंग के लिहाज से RRR अब भी सबसे बड़ी फिल्म बनी हुई है। वहीं टॉप 10 भारतीय ओपनर्स की सूची में 10वां स्थान Tiger 3 के नाम है, जिसने पहले दिन 1,300 एडमिशन हासिल किए थे। ‘धुरंधर’ केवल 900 टिकट बेचकर इस आंकड़े तक भी नहीं पहुंच सकी। दिलचस्प बात यह है कि Pushpa 2: The Rule भी पहले जापान में टॉप 10 ओपनर्स की सूची में जगह नहीं बना पाई थी।
 

जापान में सबसे बड़ी भारतीय ओपनिंग देने वाली फिल्में

जापान में पहले दिन सबसे ज्यादा दर्शक जुटाने वाली भारतीय फिल्मों में RRR, Saaho, Kalki 2898 AD, Pathaan, Salaar, Jawan, Rangasthalam, Devara, Baahubali 2: The Conclusion और Tiger 3 शामिल हैं।
 

दुनिया भर में ‘धुरंधर’ ने बनाए रिकॉर्ड

जापान में कमजोर शुरुआत के बावजूद ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का वैश्विक प्रदर्शन बेहद मजबूत रहा है। फिल्म ने दुनिया भर में 1,813 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। पहली फिल्म की कमाई जोड़ने पर फ्रेंचाइजी का कुल कलेक्शन 3,019.35 करोड़ रुपये पहुंच गया है। इसके साथ यह 3,000 करोड़ रुपये पार करने वाली पहली भारतीय फिल्म फ्रेंचाइजी बन गई है। तुलना करें तो Baahubali फ्रेंचाइजी का कुल कलेक्शन करीब 2,438 करोड़ रुपये और Pushpa फ्रेंचाइजी का करीब 2,092.20 करोड़ रुपये बताया गया है।
 

बिना चीन और खाड़ी देशों के भी ऐतिहासिक कमाई

फिल्म ने एक और बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम किया है। यह ऐसी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन गई है जिसे चीन और खाड़ी देशों से कोई योगदान नहीं मिला। यानी फिल्म की कमाई मुख्य रूप से भारत और अन्य अंतरराष्ट्रीय बाजारों से आई है।
 

पहली फिल्म रही थी ब्लॉकबस्टर

‘धुरंधर’ का पहला भाग दिसंबर 2025 में रिलीज हुआ था और उसने दुनिया भर में 1,307 करोड़ रुपये से ज्यादा का कारोबार किया था। दूसरा भाग 1,813 करोड़ रुपये की कमाई के साथ Dangal के बाद दूसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली भारतीय फिल्म बन चुका है।
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जापान में रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को झटका, पहले दिन सिर्फ 900 दर्शक पहुंचे थिएटर

जापान में रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ को झटका, पहले दिन सिर्फ 900 दर्शक पहुंचे थिएटररणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ ने जापान में उम्मीदों के उलट बेहद कमजोर शुरुआत की। पहले दिन सिर्फ 900 दर्शक फिल्म देखने पहुंचे और यह ओपनिंग वीकेंड की टॉप 25 फिल्मों में भी जगह नहीं बना सकी। जबकि दुनिया भर में फिल्म ने 1,813 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई कर ली है।

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