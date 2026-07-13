आमिर खान-गौरी स्प्रैट की शादी बनी राजनीतिक मुद्दा, नितेश राणे बोले- क्या इसे लव जिहाद का उदाहरण माना जाए?

आमिर खान-गौरी स्प्रैट की शादी बनी राजनीतिक मुद्दा, नितेश राणे बोले- 'क्या इसे लव जिहाद का उदाहरण माना जाए

बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी अब सिर्फ निजी जिंदगी की खबर नहीं रह गई है, बल्कि इस पर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी को लेकर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या इस तरह के मामलों को ‘लव जिहाद’ के उदाहरण के तौर पर देखा जाना चाहिए। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गई है।

नितेश राणे ने सेलिब्रिटीज को लेकर कही बड़ी बात

अहिल्यानगर जिले के शिरडी में एक कार्यक्रम के दौरान नितेश राणे ने कहा कि जब बड़ी हस्तियां अपनी निजी जिंदगी में इस तरह के फैसले लेती हैं, तो समाज को इस पर विचार करना चाहिए। उन्होंने हिंदू समुदाय के लोगों से अपील की कि वे किसी भी सेलिब्रिटी को समर्थन देने से पहले सोच-समझकर फैसला लें।

राणे ने सवाल उठाते हुए कहा कि ‘लव जिहाद’ का चेहरा कौन है और क्या आमिर खान इस तरह की चर्चा का हिस्सा नहीं बन रहे हैं? उन्होंने कहा कि जो युवा उनकी फिल्मों को देखते हैं और उन्हें बड़ा स्टार बनाते हैं, उन्हें भी ऐसे मामलों पर अपनी राय बनाते समय सोचने की जरूरत है।

फिल्मों के बहिष्कार को लेकर भी दिया बयान

मंत्री नितेश राणे ने यह भी कहा कि लोगों को यह तय करना चाहिए कि वे किन हस्तियों को अपना समर्थन देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग ऐसी हस्तियों को सेलिब्रिटी का दर्जा देते हैं, उन्हें अपने फैसलों और सोच पर दोबारा विचार करना चाहिए।

5 जुलाई को आमिर खान ने की तीसरी शादी

गौरतलब है कि अभिनेता आमिर खान ने 5 जुलाई को मुंबई के बांद्रा स्थित अपने पाली हिल आवास पर एक निजी समारोह में शादी की थी। उन्होंने वेलनेस और ब्यूटी प्रोफेशनल गौरी स्प्रैट के साथ नई जिंदगी की शुरुआत की। दोनों शादी से पहले करीब एक साल तक रिलेशनशिप में थे।

रीना दत्ता और किरण राव के बाद गौरी बनीं आमिर की जीवनसाथी

आमिर खान की यह तीसरी शादी है। इससे पहले उन्होंने रीना दत्ता से पहली शादी की थी। इसके बाद उन्होंने फिल्ममेकर किरण राव से दूसरी शादी की, लेकिन बाद में दोनों का तलाक हो गया। अब आमिर खान ने गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी की है।