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अनुपम खेर-नसीरुद्दीन शाह विवाद: 6 साल पुराने वीडियो पर फिर मचा बवाल, अभिनेता बोले- मेरी मेहनत और सच्चाई से बनी है पहचान
बॉलीवुड अभिनेता अनुपम खेर एक बार फिर चर्चा में हैं। वजह है नसीरुद्दीन शाह का छह साल पुराना वीडियो, जिसमें उन्होंने अनुपम खेर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो दोबारा वायरल होने के बाद अनुपम खेर ने एक नया वीडियो जारी कर अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने इस पुराने वीडियो को इसलिए सामने लाया क्योंकि उन्हें उनकी छवि खराब करने का मौका चाहिए था। हालांकि, अनुपम खेर ने यह भी साफ किया कि वह और नसीरुद्दीन शाह पुराने विवाद को पीछे छोड़ चुके हैं और दोनों ने आगे बढ़ने का फैसला किया है।
‘जब कुछ नहीं मिला तो छह साल पुराना वीडियो निकाल लिया’
अपने इंस्टाग्राम वीडियो में अनुपम खेर ने कहा कि कुछ लोगों को उनकी बातें पसंद नहीं आईं क्योंकि वे उनके विचारों से सहमत नहीं थे। इसके बाद उनके खिलाफ एक माहौल बनाने की कोशिश की गई और उन्हें ट्रोल किया गया।
अनुपम खेर ने कहा कि जब उनके खिलाफ कुछ ठोस नहीं मिला तो छह साल पुराना नसीरुद्दीन शाह का वीडियो निकालकर उनकी छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई।
उन्होंने कहा कि इस तरह की कोशिशों से वह परेशान नहीं हुए, बल्कि उन्हें लगा कि लोग उनके खिलाफ अभियान चलाने के लिए काफी मेहनत कर रहे हैं।
अनुपम खेर बोले- मेरी पहचान मेरी मेहनत से बनी है
अभिनेता ने ट्रोल्स को जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने जो कुछ भी हासिल किया है, वह अपनी मेहनत और मूल्यों के दम पर हासिल किया है।
अनुपम खेर ने कहा कि उन्होंने जमीन से शुरुआत की और अपनी मेहनत से मुकाम बनाया। उन्होंने सवाल किया कि आखिर लोग उन्हें किस बात से डराना चाहते हैं। उन्होंने यह भी कहा कि वह अपनी बात और सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे।
नसीरुद्दीन शाह के साथ खत्म हो चुका है विवाद
अनुपम खेर ने अपने वीडियो में यह भी बताया कि वह और नसीरुद्दीन शाह अब पुराने विवाद को पीछे छोड़ चुके हैं। दोनों कलाकारों ने एक-दूसरे से मुलाकात की, गले मिले और आगे बढ़ गए।
उन्होंने संकेत दिया कि वर्षों पुराने मतभेदों को हमेशा लेकर चलना जरूरी नहीं है और रिश्तों में समय के साथ बदलाव आता है।
क्या था नसीरुद्दीन शाह का पुराना बयान?
दरअसल, छह साल पुराने एक वीडियो में नसीरुद्दीन शाह ने अनुपम खेर को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने उन्हें “क्लाउन” कहा था और उनके व्यवहार पर सवाल उठाए थे।
यह वीडियो दोबारा सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर चर्चा शुरू हो गई। इसके बाद अनुपम खेर ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी।
अनुपम खेर ने पहले भी दिया था जवाब
जब यह वीडियो पहली बार सामने आया था, तब भी अनुपम खेर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने कभी नसीरुद्दीन शाह के बारे में गलत बातें नहीं कहीं, लेकिन अगर वह दिलीप कुमार, अमिताभ बच्चन, राजेश खन्ना, शाहरुख खान और विराट कोहली जैसे बड़े नामों की आलोचना कर सकते हैं तो वह भी अच्छी कंपनी में हैं। अनुपम खेर ने कहा था कि इन दिग्गजों ने भी नसीरुद्दीन शाह की बातों को गंभीरता से नहीं लिया।
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