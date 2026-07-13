हेमा मालिनी की बायोपिक बनेगी तो कौन निभाएगा 'ड्रीम गर्ल' का किरदार? खुद लिया दीपिका पादुकोण का नाम

हिंदी सिनेमा की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने अपने 60 साल लंबे फिल्मी सफर का जश्न मनाते हुए एक ऐसा बयान दिया, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। जब उनसे पूछा गया कि अगर उनकी जिंदगी पर बायोपिक बने तो उसमें उनका किरदार कौन निभाए, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दीपिका पादुकोण का नाम लिया। हेमा ने कहा कि अगर दीपिका चाहें तो यह भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने दीपिका की तारीफ करते हुए कहा कि वह बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं।

दोनों अभिनेत्रियों का पुराना है खास रिश्ता

हेमा मालिनी और दीपिका पादुकोण के बीच यह जुड़ाव नया नहीं है। साल 2017 में हेमा मालिनी ने अपनी जीवनी 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' के लोकार्पण के लिए दीपिका को खास तौर पर आमंत्रित किया था। यह किताब राम कमल मुखर्जी ने लिखी थी। दोनों के बीच लंबे समय से आपसी सम्मान और स्नेह का रिश्ता रहा है।

'ओम शांति ओम' से भी जुड़ा है कनेक्शन

दिलचस्प बात यह है कि दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म 'ओम शांति ओम' में उनका किरदार 'शांतिप्रिया' काफी हद तक हेमा मालिनी की 'ड्रीम गर्ल' वाली छवि से प्रेरित माना जाता है। यही वजह है कि कई लोग पहले से ही मानते रहे हैं कि अगर कभी हेमा मालिनी की बायोपिक बने तो दीपिका उस भूमिका के लिए मजबूत दावेदार हो सकती हैं।

60 साल के फिल्मी सफर का भव्य जश्न

मुंबई के षण्मुखानंद हॉल में आयोजित 'हेमा मालिनी – लाइव इन कॉन्सर्ट: सेलेब्रेटिंग द ड्रीम गर्ल्स डायमंड जुबिली – 60 ग्लोरियस इयर्स इन सिनेमा' कार्यक्रम के दौरान हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी सफर की कई यादें साझा कीं। इस चैरिटी कॉन्सर्ट का निर्माण और निर्देशन आरजे अनिरुद्ध ने किया था। कार्यक्रम में उनके दिवंगत पति और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। धर्मेंद्र का नवंबर 2025 में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।

मां को दिया अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय

कार्यक्रम के दौरान हेमा मालिनी भावुक भी नजर आईं। उन्होंने अपनी दिवंगत मां और पूर्व मैनेजर जया चक्रवर्ती को याद करते हुए कहा कि उनके फिल्मी करियर को संवारने में मां की सबसे बड़ी भूमिका रही। हेमा ने कहा कि हर बच्चे की जिंदगी और करियर में मां का योगदान बेहद अहम होता है। परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया और उसी सहयोग की बदौलत वह आज इस मुकाम तक पहुंच सकीं।