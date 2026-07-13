  1. मनोरंजन
  2. बॉलीवुड
  3. बॉलीवुड न्यूज़
  4. hema-malini-wants-deepika-padukone-to-play-her-in-biopic-dream-girl-60-years-cinema
Published By वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Last Updated : Monday, 13 July 2026 (17:36 IST)

हेमा मालिनी की बायोपिक बनेगी तो कौन निभाएगा 'ड्रीम गर्ल' का किरदार? खुद लिया दीपिका पादुकोण का नाम

हेमा मालिनी की बायोपिक बनेगी तो कौन निभाएगा 'ड्रीम गर्ल' का किरदार? खुद लिया दीपिका पादुकोण का नाम
Published By: वेबदुनिया एंटरटेनमेंट टीम
Published: Mon, 13 Jul 2026 (17:36 IST)
google-news
हिंदी सिनेमा की 'ड्रीम गर्ल' हेमा मालिनी ने अपने 60 साल लंबे फिल्मी सफर का जश्न मनाते हुए एक ऐसा बयान दिया, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। जब उनसे पूछा गया कि अगर उनकी जिंदगी पर बायोपिक बने तो उसमें उनका किरदार कौन निभाए, तो उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के दीपिका पादुकोण का नाम लिया। हेमा ने कहा कि अगर दीपिका चाहें तो यह भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने दीपिका की तारीफ करते हुए कहा कि वह बेहद खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्री हैं।
 

दोनों अभिनेत्रियों का पुराना है खास रिश्ता

हेमा मालिनी और दीपिका पादुकोण के बीच यह जुड़ाव नया नहीं है। साल 2017 में हेमा मालिनी ने अपनी जीवनी 'हेमा मालिनी: बियॉन्ड द ड्रीम गर्ल' के लोकार्पण के लिए दीपिका को खास तौर पर आमंत्रित किया था। यह किताब राम कमल मुखर्जी ने लिखी थी। दोनों के बीच लंबे समय से आपसी सम्मान और स्नेह का रिश्ता रहा है।
 

'ओम शांति ओम' से भी जुड़ा है कनेक्शन

दिलचस्प बात यह है कि दीपिका पादुकोण की पहली फिल्म 'ओम शांति ओम' में उनका किरदार 'शांतिप्रिया' काफी हद तक हेमा मालिनी की 'ड्रीम गर्ल' वाली छवि से प्रेरित माना जाता है। यही वजह है कि कई लोग पहले से ही मानते रहे हैं कि अगर कभी हेमा मालिनी की बायोपिक बने तो दीपिका उस भूमिका के लिए मजबूत दावेदार हो सकती हैं।
 

60 साल के फिल्मी सफर का भव्य जश्न

मुंबई के षण्मुखानंद हॉल में आयोजित 'हेमा मालिनी – लाइव इन कॉन्सर्ट: सेलेब्रेटिंग द ड्रीम गर्ल्स डायमंड जुबिली – 60 ग्लोरियस इयर्स इन सिनेमा' कार्यक्रम के दौरान हेमा मालिनी ने अपने फिल्मी सफर की कई यादें साझा कीं। इस चैरिटी कॉन्सर्ट का निर्माण और निर्देशन आरजे अनिरुद्ध ने किया था। कार्यक्रम में उनके दिवंगत पति और दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र को भी भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी गई। धर्मेंद्र का नवंबर 2025 में 89 वर्ष की आयु में निधन हो गया था।
 

मां को दिया अपनी सफलता का सबसे बड़ा श्रेय

कार्यक्रम के दौरान हेमा मालिनी भावुक भी नजर आईं। उन्होंने अपनी दिवंगत मां और पूर्व मैनेजर जया चक्रवर्ती को याद करते हुए कहा कि उनके फिल्मी करियर को संवारने में मां की सबसे बड़ी भूमिका रही। हेमा ने कहा कि हर बच्चे की जिंदगी और करियर में मां का योगदान बेहद अहम होता है। परिवार ने हमेशा उनका साथ दिया और उसी सहयोग की बदौलत वह आज इस मुकाम तक पहुंच सकीं।
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

आमिर खान-गौरी स्प्रैट की शादी बनी राजनीतिक मुद्दा, नितेश राणे बोले- क्या इसे लव जिहाद का उदाहरण माना जाए?

आमिर खान-गौरी स्प्रैट की शादी बनी राजनीतिक मुद्दा, नितेश राणे बोले- क्या इसे लव जिहाद का उदाहरण माना जाए?बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान की तीसरी शादी अब राजनीतिक बहस का मुद्दा बन गई है। महाराष्ट्र के मंत्री नितेश राणे ने शादी को लेकर सवाल उठाते हुए इसे ‘लव जिहाद’ से जोड़कर बयान दिया है। वहीं आमिर खान ने 5 जुलाई को वेलनेस प्रोफेशनल गौरी स्प्रैट से निजी समारोह में शादी की।

'धमाल 4' ने पहले ही वीकेंड में किया अच्छा प्रदर्शन, तीन दिन में तोड़ा फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा रिकॉर्ड

'धमाल 4' ने पहले ही वीकेंड में किया अच्छा प्रदर्शन, तीन दिन में तोड़ा फ्रेंचाइजी का सबसे बड़ा रिकॉर्डकॉमेडी फिल्म 'धमाल 4' ने रिलीज के पहले ही वीकेंड में बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन करते हुए 67.21 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है। फिल्म ने 'धमाल' फ्रेंचाइजी की सभी पिछली फिल्मों का ओपनिंग वीकेंड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अब सबकी नजर सोमवार के कारोबार पर टिकी है।

म्यूजिक कंपोजर बनने निकले थे प्रकाश मेहरा, किस्मत ने बना दिया बॉलीवुड का दिग्गज निर्देशक

म्यूजिक कंपोजर बनने निकले थे प्रकाश मेहरा, किस्मत ने बना दिया बॉलीवुड का दिग्गज निर्देशकहिंदी सिनेमा के इतिहास में जब भी सफल निर्माता-निर्देशकों का जिक्र होता है, तो प्रकाश मेहरा का नाम बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। उन्होंने अपने शानदार निर्देशन और दमदार फिल्मों के जरिए बॉलीवुड को कई यादगार क्लासिक्स दीं। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि प्रकाश मेहरा का पहला सपना निर्देशक बनना नहीं, बल्कि एक सफल म्यूजिक कंपोजर बनने का था।

14 साल पहले 'कॉकटेल' ने बदली थी दीपिका पादुकोण की किस्मत, वेरोनिका आज भी है फैंस की फेवरेट

14 साल पहले 'कॉकटेल' ने बदली थी दीपिका पादुकोण की किस्मत, वेरोनिका आज भी है फैंस की फेवरेटबॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी स्टारर फिल्म 'कॉकटेल' को रिलीज हुए 14 साल पूरे हो गए हैं। दीपिका पादुकोण ने होमी अदजानिया द्वारा डायरेक्टेड फिल्म 'कॉकटेल' में रिबेलियस वेरोनिका की भूमिका निभाकर सभी को चौंका दिया था। यह परफॉर्मेंस उनके बेहतरीन करियर की सबसे खूबसूरत और वर्सेटाइल किरदारों में से एक माना जाता है।

4 बड़े बच्चों की मां नहीं बनना चाहती थीं हेमा मालिनी, मां के कहने पर साइन की थी 'बागबान'

4 बड़े बच्चों की मां नहीं बनना चाहती थीं हेमा मालिनी, मां के कहने पर साइन की थी 'बागबान'बॉलीवुड की 'ड्रीम गर्ल' यानी हेमा मालिनी ने अपने दशकों लंबे करियर में एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं। उन्होंने पर्दे पर जो भी किरदार निभाया, उसे हमेशा के लिए अमर कर दिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों में से एक 'बागबान' (2003) को हेमा मालिनी लगभग रिजेक्ट करने वाली थीं?

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरल

बिकिनी पहन समंदर में उतरीं सनी लियोनी, बोल्ड लुक हुआ वायरलबॉलीवुड की 'बेबी डॉल' सनी लियोनी अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती हैं। सनी अपनी हॉट एंड सिजलिंग तस्वीरों से इंरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। फैंस सनी लियोनी की तस्वीरों का बेसब्री से इंतजार करते हैं। इस बार सनी लियोनी ने मालदीव वेकेशन से अपनी कुछ बोल्ड तस्वीरें शेयर की है।

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाज

पलक तिवारी के यूनिक लायन कॉर्सेट लुक पर फिदा हुए फैंस, देखिए एक्ट्रेस का बोल्ड अंदाजपलक तिवारी हमेशा से ही अपने बेहतरीन फैशन सेंस और गॉर्जियस स्टाइल के लिए जानी जाती हैं। उन्होंने अपनी दिलकश अदाओं से एक बार फिर फैंस का दिल जीत लिया है। पलक ने एक बेहद यूनीक और स्टाइलिश गोल्डन कॉर्सेट टॉप में अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़का

शिमरी साड़ी में निक्की तंबोली ने ढाया कहर, डीपनेक ब्लाउज पहन लगाया बोल्डनेस का तड़काटीवी और सोशल मीडिया सेंसेशन निक्की तंबोली अपने अपने बोल्ड और दिलकश अंदाज के लिए मशहूर हैं। वह अपनी सिजलिंग अदाओं से इंटरनेट पर तहलका मचाती रहती हैं। इस बार निक्की ने मरून कलर की साड़ी में अपनी कुछ सुपर सिजलिंग तस्वीरें शेयर की है। खूबसूरत शिमरी साड़ी में निक्की की अदाएं देखने लायक है।

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिल

45 साल की श्वेता तिवारी का कॉलेज गर्ल लुक, सिंपल अंदाज से जीता फैंस का दिलश्वेता तिवारी अपने ग्लैमरस लुक्स की वजह से सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं। श्वेता का बोल्ड अंदाज देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल है कि वह दो बच्चों की मां हैं। 45 साल की श्वेता तिवारी की तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं। इस बार श्वेता तिवारी ने वेकेशन से अपनी कुछ तस्वीरें शेयर की है।

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलका

क्या बॉलीवुड में कमबैक की तैयारी कर रहीं सेलिना जेटली? बोल्ड तस्वीरों से फिर मचाया तहलकाअपनी नीली आंखों और कातिलाना अदाओं से करोड़ों दिलों पर राज करने वाली सेलिना जेटली पिछले 14 साल से अभिनय की दुनिया से दूर हैं। उन्हें आखिरी बार साल 2011 में आई फिल्म 'थैंक यू' में देखा गया था। इसके बाद वह 2012 में 'विल यू मैरी' में कैमियो रोल में नजर आई थीं।