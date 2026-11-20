शरवरी के देसी लुक ने उड़ाए होश, मल्टीकलर लहंगे और बैकलेस चोली में फ्लॉन्ट किया कर्वी फिगर

बॉलीवुड अभिनेत्री शरवरी वाघ अपने दमदार अभिनय के साथ-साथ अपने लाजवाब फैशन सेंस के लिए भी जानी जाती हैं। इन दिनों वे सूरज बड़जात्या की आगामी पारिवारिक फिल्म 'ये प्रेम मोल लिया' के प्रमोशन में व्यस्त हैं। हाल ही में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के मौके पर शरवरी ने एक ऐसा ट्रेडिशनल अवतार धारण किया, जिसकी तस्वीरें इंटरनेट पर आते ही छा गईं।



शरवरी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस खास फोटोशूट की कई तस्वीरें साझा की हैं, जिनमें उनकी खूबसूरती, नजाकत और ग्लैमर का अनूठा संगम देखने को मिल रहा है। शरवरी ने मशहूर डिजाइनर इकबाल हुसैन के कलेक्शन से एक बेहद खूबसूरत मल्टीकलर जरदोजी एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा सेट पहना है।





जमावर, सिल्क और सॉफ्ट नेट के बेहतरीन मेल से बने इस लहंगे पर बारीक जरदोजी, सीक्विन, मरोरी, कामदानी और रंग-बिरंगे धागों की शानदार कारीगरी की गई है। लहंगे की स्कर्ट में एमराल्ड ग्रीन और ब्राइट ऑरेंज रंग की कलियों का बेहद आकर्षक तालमेल है, जिस पर फ्लोरल पैटर्न उकेरे गए हैं।

पारंपरिक पहनावे में बोल्ड और मॉडर्न ट्विस्ट जोड़ने के लिए शरवरी ने रानी पिंक रंग की हेवी एम्ब्रॉयडरी वाली चोली पहनी है। इस ब्लाउज की डीप वी-नेकलाइन और मेहंदी-हरे रंग की प्रिंटेड आस्तीनें उनके लुक को बेहद आकर्षक बना रही हैं। वहीं, पीछे की ओर से ब्लाउज में दिया गया बड़ा राउंड बैकलेस कट और सुनहरे लटकन उनके इस देसी अवतार में ग्लैमर और हॉटनेस का तड़का लगा रहे हैं।

इसके साथ उन्होंने मैरून रंग का शीयर नेट दुपट्टा कंधे पर बेहद सलीके से ड्रेप किया है, जिसके किनारों पर सुनहरी और हरी गोटा-पट्टी का काम है। अपने इस हैवी आउटफिट को संतुलित रखते हुए शरवरी ने एंटीक सिल्वर और कुंदन की स्टेटमेंट ज्वेलरी का चुनाव किया है।

मेकअप की बात करें तो उन्होंने 'सॉफ्ट ग्लैम' लुक को प्राथमिकता दी है। न्यूड ग्लॉसी लिप्स, हल्का ब्लश, डिफाइंड आईब्रो, आंखों में हल्का काजल और माथे पर लगी एक नन्ही हरी बिंदी उनके चेहरे की मासूमियत और आकर्षण को कई गुना बढ़ा रही है।

तस्वीरों में उनके फेशियल एक्सप्रेशन और पोज बेहद दिलकश हैं। किसी तस्वीर में वे गालों पर हाथ रखकर कैमरे की ओर निहारती हुई बेहद सेक्सी और मोहक लग रही हैं, तो किसी तस्वीर में अपनी पीठ के पीछे से मुस्कुराते हुए बैकलेस ब्लाउज को फ्लॉन्ट कर रही हैं।

शरवरी का यह लुक साबित करता है कि भारतीय पारंपरिक परिधानों में भी किस तरह आधुनिकता और ग्लैमर को बखूबी पेश किया जा सकता है।