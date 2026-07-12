14 साल पहले 'कॉकटेल' ने बदली थी दीपिका पादुकोण की किस्मत, वेरोनिका आज भी है फैंस की फेवरेट

बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सैफ अली खान और डायना पेंटी स्टारर फिल्म 'कॉकटेल' को रिलीज हुए 14 साल पूरे हो गए हैं। दीपिका पादुकोण ने होमी अदजानिया द्वारा डायरेक्टेड फिल्म 'कॉकटेल' में रिबेलियस वेरोनिका की भूमिका निभाकर सभी को चौंका दिया था। यह परफॉर्मेंस उनके बेहतरीन करियर की सबसे खूबसूरत और वर्सेटाइल किरदारों में से एक माना जाता है।

यह खास भूमिका दीपिका पादुकोण के करियर में एक अहम मोड़ साबित हुई और यह उनकी सबसे यादगार परफॉर्मेंस में से एक बन गई। पेचीदा किरदार होने के बावजूद, दीपिका के वेरोनिका के किरदार में मौजूद रॉ, परफेक्ट न होने ने दर्शकों के साथ गहरा जुड़ाव बनाया है, और यही वाह सारी चीजें हैं जिसने फिल्म को सबसे यादगार किरदारों में से एक बना दिया है।

वेरोनिका एक कॉम्प्लिकेटेड इंसान थीं। उसके माता-पिता और अब तक के पार्टनर्स ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया था, और समाज ने उसे 'ईजी गर्ल' का नाम दे दिया था। इन निर्णयों से बचने और अपने कोमल, संवेदनशील स्वभाव को फिर से खोजने की उसकी कहानी ने उसे दर्शकों से रिलेट करने वाला और दिलचस्प बना दिया।

लोगों को दीपिका की परफॉर्मेंस बहुत पसंद आई, क्योंकि उसमें हंसी, संवेदनशीलता और आत्मविश्वास का बेहतरीन मेल था। फिल्म में उन्होंने एक ऐसी महिला का किरदार निभाया जिसे समाज ने धोखा दिया, लेकिन वह अपने अनोखे तरीके से लड़ने के लिए तैयार थी। यह किरदार हर किसी के साथ कनेक्ट करता है, चाहे उनकी उम्र, समय या लिंग कुछ भी हो।

दिलचस्प बात यह है कि दीपिका को पहले शांत स्वभाव वाली मीरा का किरदार निभाने का ऑफर मिला था, लेकिन उन्होंने अपनी सूझबूझ पर भरोसा किया और वेरोनिका का किरदार निभाने का फैसला किया। उनका यह फैसला ने उनके करियर के लिए न सिर्फ बेहतर बल्कि बड़ा टर्निंग प्वाइंट भी साबित हुआ।

इस किरदार के बारे में एक बार बात करते हुए दीपिका पादुकोण ने एक इंटरव्यू में कहा था, मेरा हमेशा से मानना ​​रहा है कि जब आप अपने हर किरदार में खुद का एक छोटा सा हिस्सा डालते हैं, तो आप उस किरदार का एक हिस्सा हमेशा अपने साथ रखते हैं। और इसलिए, वेरोनिका हमेशा मेरे द्वारा स्क्रीन पर निभाए गए सबसे खास किरदारों में से एक रहेगी; एक ऐसा किरदार जिसने मेरे लिए प्रोफेशनल रूप से बहुत कुछ बदला और मुझे पर्सनली प्रभावित किया।

आज की तारीख में दीपिका पादुकोण भारत की सबसे बड़ी फीमेल स्टार और एक ग्लोबल आइकॉन हैं। फिल्म कॉकटेल ने उनके करियर को बदल दिया और एक एक्टर के रूप में उनकी वर्सेटिलिटी को दिखाया, जिससे साबित हुआ कि वह इंडस्ट्री की सबसे टैलेंटेड और एक्टिव स्टार्स में से एक हैं।