बृहस्पति का नक्षत्र परिवर्तन: 2 सितंबर से इन 5 राशियों पर बरसेगी गुरु कृपा, अचानक धन लाभ के बन रहे योग

19 अगस्त को बृहस्पति यानी गुरु ग्रह ने पुष्य नक्षत्र के चतुर्थ पद से निकलकर अश्लेषा नक्षत्र के प्रथम पद में प्रवेश किया था और अब वह 02 सितंबर से द्वितीय पद में गोचर करने लगेगा, जहां वो 20 सितंबर तक रहेगा। यदि हम अश्लेषा नक्षत्र के तृतीय और फिर चतुर्थ चरण की बात करें तो यह 08 अक्टूबर तक दोनों चरणों में रहेगा। वर्तमान में बृहस्पति ग्रह कर्क राशि में गोचर कर रहा है। चलिए जानते हैं कि किन पांच राशियों के लिए है यह शुभ।

बृहस्पति का अश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय पद में गोचर ज्योतिष शास्त्र के दृष्टिकोण से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। गुरु ग्रह की यह स्थिति ज्ञान, सुख-समृद्धि और भाग्य में वृद्धि लाने वाली साबित होगी। विशेष रूप से निम्नलिखित 5 राशियों के लिए यह समय अत्यंत शुभ और लाभकारी रहने वाला है।

1. वृषभ राशि

वृषभ राशि के जातकों के लिए गुरु का यह गोचर पराक्रम और साहस में वृद्धि करेगा। कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों की सराहना होगी और नए अवसर प्राप्त होंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा और रुका हुआ धन वापस मिलने की प्रबल संभावना है। परिवार के सदस्यों का पूर्ण सहयोग मिलेगा।

2. कर्क राशि

चूँकि बृहस्पति आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए अश्लेषा नक्षत्र के द्वितीय पद में इनका प्रवेश आपके व्यक्तित्व में निखार लाएगा। निर्णय लेने की क्षमता में वृद्धि होगी। व्यापार में मनचाहा लाभ मिलेगा और नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति या वेतन वृद्धि की खुशखबरी मिल सकती है। मानसिक शांति बनी रहेगी।

3. कन्या राशि

कन्या राशि वाले जातकों के लिए यह गोचर आय के नए स्रोत खोलेगा। जो लोग निवेश करने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए 02 सितंबर से 20 सितंबर तक का समय बहुत अनुकूल है। प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी और संतान पक्ष से कोई शुभ समाचार मिल सकता है।

4. वृश्चिक राशि

वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गुरु का यह नक्षत्र परिवर्तन भाग्य भाव को मजबूती प्रदान करेगा। धार्मिक और आध्यात्मिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्रा के योग बन रहे हैं जो अत्यंत फलदायी सिद्ध होंगी। उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी।

5. मीन राशि

मीन राशि के स्वामी स्वयं बृहस्पति हैं। इस गोचर के प्रभाव से आपके सुख-साधनों में वृद्धि होगी। शेयर बाज़ार या लॉटरी आदि से जुड़े लोगों को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। वैवाहिक जीवन में खुशहाली रहेगी और सेहत में पहले से काफी सुधार देखने को मिलेगा।

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