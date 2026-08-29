सूर्य का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश: 31 अगस्त से 12 राशियों की चमकेगी किस्मत, देखें अपना राशिफल

31 अगस्त 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य देव का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव हैं। सूर्य (तेज, नेतृत्व और सफलता) और शुक्र (वैभव, सुख और समृद्धि) के इस नक्षत्र का संयोग सभी 12 राशियों के जीवन पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाला है। सूर्य का यह नक्षत्र परिवर्तन जहाँ कुछ राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलेगा, वहीं कुछ राशियों को विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन तक सभी 12 राशियों का विस्तृत राशिफल।

1. मेष राशि (Aries)

सूर्य का गोचर आपके पंचम भाव (शिक्षा, प्रेम और संतान) में हो रहा है।

प्रभाव: अचानक धन लाभ और पूर्व में किए गए निवेश से बड़ा रिटर्न मिलने के योग हैं। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा की तारीफ होगी।

उपाय: प्रतिदिन सुबह सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।

2. वृषभ राशि (Taurus)

सूर्य आपके चौथे भाव (सुख, माता और संपत्ति) में गोचर करेंगे।

प्रभाव: भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। नया वाहन या प्रॉपर्टी खरीदने का मन बन सकता है। माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

उपाय: किसी जरूरतमंद को लाल वस्त्र या गुड़ दान करें।

3. मिथुन राशि (Gemini)

सूर्य आपके तीसरे भाव (साहस, पराक्रम और छोटे भाई-बहन) में प्रवेश करेंगे।

प्रभाव: आपके साहस और आत्मविश्वास में अभूतपूर्व वृद्धि होगी। व्यापारिक यात्राएं लाभदायक रहेंगी और नए संपर्क से लाभ मिलेगा।

उपाय: रविवार के दिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

4. कर्क राशि (Cancer)

सूर्य आपके दूसरे भाव (वाणी, कुटुंब और धन) में गोचर कर रहे हैं।

प्रभाव: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, लेकिन अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें। परिवार में किसी बात को लेकर बहस से बचें।

उपाय: सूर्य देव के मंत्र 'ॐ सूर्याय नमः' का जाप करें।

5. सिंह राशि (Leo)

सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं और आपके प्रथम भाव (आत्म-भाव) में पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं।

प्रभाव: आपके मान-सम्मान, पद-प्रतिष्ठा और नेतृत्व क्षमता में भारी वृद्धि होगी। प्रशासनिक कार्यों में सफलता मिलेगी।

उपाय: पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लें।

6. कन्या राशि (Virgo)

सूर्य आपके 12वें भाव (व्यय, विदेश और सेहत) में गोचर करेंगे।

प्रभाव: विदेशी व्यापार या विदेशी संपर्कों से लाभ मिल सकता है। हालांकि, फिजूलखर्ची से बचें और अपनी सेहत का ख्याल रखें।

उपाय: रविवार को लाल गाय को गुड़ और गेहूं खिलाएं।

7. तुला राशि (Libra)

सूर्य आपके 11वें भाव (लाभ और आय) में गोचर करेंगे।

प्रभाव: आय के नए स्रोत बनेंगे और रुका हुआ पैसा वापस मिल सकता है। बड़े भाइयों और वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा सहयोग मिलेगा।

उपाय: गायत्री मंत्र का प्रतिदिन 108 बार जाप करें।

8. वृश्चिक राशि (Scorpio)

सूर्य आपके 10वें भाव (कर्म और करियर) में प्रवेश कर रहे हैं।

प्रभाव: नौकरीपेशा लोगों को प्रमोशन या नई जिम्मेदारी मिल सकती है। सरकारी कामों में आ रही बाधाएं दूर होंगी।

उपाय: सूर्य मंदिर में तांबे का बर्तन या गेहूं दान करें।

9. धनु राशि (Sagittarius)

सूर्य आपके 9वें भाव (भाग्य और धर्म) में गोचर करेंगे।

प्रभाव: किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक और मांगलिक कार्यों में रुचि बढ़ेगी। लंबी दूरी की यात्राएं फलदायी रहेंगी।

उपाय: प्रतिदिन प्रातःकाल सूर्य नमस्कार करें।

10. मकर राशि (Capricorn)

सूर्य आपके 8वें भाव (आयु और अष्टम) में गोचर कर रहे हैं।

प्रभाव: कार्यस्थल पर थोड़ी सतर्कता बरतें। सेहत के प्रति लापरवाही न करें। गूढ़ विद्याओं और शोध से जुड़े लोगों को सफलता मिलेगी।

उपाय: सूर्य देव के बीज मंत्र का नियमित रूप से जप करें।

11. कुंभ राशि (Aquarius)

सूर्य आपके 7वें भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन) में गोचर करेंगे।

प्रभाव: व्यापारिक साझेदारी में लाभ होगा, लेकिन जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बनाए रखने की आवश्यकता है। क्रोध पर काबू रखें।

उपाय: बहते पानी में थोड़ी सी रोली और लाल फूल प्रवाहित करें।

12. मीन राशि (Pisces)

सूर्य आपके छठे भाव (शत्रु, रोग और प्रतियोगिता) में गोचर करेंगे।

प्रभाव: कोर्ट-कचहरी के मामलों में विजय मिलेगी। प्रतिस्पर्धियों और शत्रुओं पर आपका प्रभाव बना रहेगा। प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों को सफलता मिलेगी।

उपाय: रविवार को अनाथालयों या गरीबों को भोजन कराएं।