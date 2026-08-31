मंगल का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर, 5 राशियों के लिए शुरू होगा अच्छा समय, धन-करियर में मिलेंगे शुभ संकेत

मंगल ग्रह का आर्द्रा नक्षत्र से निकलकर बृहस्पति के आधिपत्य वाले पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना एक अत्यंत शुभ और सकारात्मक ज्योतिषीय घटना है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को ऊर्जा, साहस, पराक्रम और भूमि का कारक माना गया है, जबकि पुनर्वसु नक्षत्र पुनरुत्थान, वृद्धि, समृद्धि और सफलता का प्रतीक है।

02 सितंबर 2026 (बुधवार) के दिन दोपहर 01 बजकर 25 मिनट पर मंगल आर्द्रा नक्षत्र की अपनी यात्रा समाप्त करके पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर करेंगे। वे इस नक्षत्र में 24 सितंबर 2026 तक विराजमान रहेंगे। इसी दौरान, मंगल ग्रह मिथुन राशि में भी अपनी यात्रा जारी रखेंगे और 18 सितंबर तक इसी राशि में बने रहेंगे।

बृहस्पति और मंगल के बीच मित्र भाव होने के कारण पुनर्वसु नक्षत्र में मंगल का यह गोचर मुख्य रूप से 5 भाग्यशाली राशियों के लिए अत्यंत फलदायी और नया सवेरा लेकर आने वाला साबित होगा।

वृषभ राशि: आर्थिक मामलों में अभूतपूर्व प्रगति देखने को मिलेगी। धन संचय करने में सफलता मिलेगी और वाणी के प्रभाव से अटके हुए कार्य पूरे होंगे। परिवार में लंबे समय से चला आ रहा तनाव समाप्त होगा।

मिथुन राशि: चूंकि मंगल आपकी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, इसलिए आपके साहस और आत्मविश्वास में जबरदस्त वृद्धि होगी। कार्यक्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे, सहकर्मियों का सहयोग प्राप्त होगा और व्यापारिक योजनाओं में मनचाहा लाभ मिलेगा।

सिंह राशि: आय के नए स्रोत बनेंगे। पुराने निवेश से बड़ा मुनाफा मिल सकता है। जो लोग नई नौकरी या पदोन्नति की तलाश में हैं, उनके लिए 24 सितंबर तक का समय अवसरों से भरा रहेगा।

तुला राशि: भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। धार्मिक या व्यावसायिक यात्राओं के योग बन रहे हैं। उच्च शिक्षा या प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा।

धनु राशि: व्यापार में साझेदारी से बड़ा लाभ होगा। दांपत्य जीवन में आ रही दूरियां खत्म होंगी और प्रेम संबंधों में मधुरता आएगी। आपके सामाजिक कद और मान-सम्मान में वृद्धि होगी।

यह समय इन 5 राशियों के जातकों के लिए नई शुरुआत करने, अटके हुए फैसलों को लागू करने और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सबसे उपयुक्त रहेगा।