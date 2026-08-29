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Published By अनिरुद्ध जोशी
Last Updated : Saturday, 29 August 2026 (15:00 IST)

सूर्य बदल रहे हैं अपना नक्षत्र: 31 अगस्त से इन 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, जानें क्या है वजह

Sun's Transit in Purva Phalguni Nakshatra
Published By: अनिरुद्ध जोशी
Updated: Sat, 29 Aug 2026 (15:00 IST)
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31 अगस्त 2026 को ग्रहों के राजा सूर्य देव का पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में गोचर होने जा रहा है। वैदिक ज्योतिष में पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र के स्वामी शुक्र देव हैं। सूर्य (तेज, नेतृत्व और सफलता) और शुक्र (वैभव, सुख और समृद्धि) के इस नक्षत्र का संयोग कई राशियों के लिए भाग्य के नए द्वार खोलने वाला है। सूर्य के नक्षत्र परिवर्तन से इन 5 राशियों को होगा बड़ा लाभ।
 
वैदिक ज्योतिष के अनुसार, सूर्य जैसा क्रूर/तेजस्वी ग्रह जब कुण्डली के 3रे, 5वें, 6ठे, 9वें, 10वें और 11वें भाव में गोचर करता है, तभी वह सबसे श्रेष्ठ और सकारात्मक परिणाम देता है।
 

1. मेष राशि (Aries)

लाभ: पंचम भाव पर प्रभाव से अचानक धन लाभ और निवेश से बड़ा रिटर्न मिलेगा।
क्षेत्र: नौकरीपेशा लोगों को पदोन्नति की खबर मिल सकती है। विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन लगेगा और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता मिलेगी।
उपाय: सूर्य देव को तांबे के लोटे से जल अर्पित करें।
 

2. मिथुन राशि (Gemini)

लाभ: पराक्रम और साहस में वृद्धि होगी। व्यापार में नए संपर्क बनेंगे, जिससे बड़ा मुनाफा होगा।
क्षेत्र: मीडिया, लेखन, कला और संवाद क्षेत्र से जुड़े लोगों के लिए समय स्वर्णिम रहेगा। अटके हुए काम तेजी से पूरे होंगे।
उपाय: रविवार के दिन गुड़ या लाल वस्त्र का दान करें।
 

3. सिंह राशि (Leo)

लाभ: सूर्य आपकी ही राशि के स्वामी हैं। पूर्वाफाल्गुनी नक्षत्र में प्रवेश से आपके मान-सम्मान, पद और प्रतिष्ठा में भारी वृद्धि होगी।
क्षेत्र: कार्यस्थल पर आपकी लीडरशिप की सराहना होगी। नया व्यापार शुरू करने या बड़ा सौदा फाइनल करने के लिए समय उत्तम है।
उपाय: प्रतिदिन 'ॐ सूर्याय नमः' मंत्र का जाप करें।
 

4. तुला राशि (Libra)

लाभ: लाभ भाव (11वें भाव) में सूर्य का प्रभाव आपकी आय के नए रास्ते खोलेगा।
क्षेत्र: आर्थिक स्थिति में बड़ा उछाल आएगा। पुराना रुका हुआ धन वापस मिलेगा। बड़े भाइयों और मित्रों से भरपूर सहयोग प्राप्त होगा।
उपाय: गायत्री मंत्र का 108 बार जाप करें।
 

5. धनु राशि (Sagittarius)

लाभ: भाग्य भाव में यह गोचर आपकी किस्मत का बंद ताला खोलेगा। धार्मिक कार्यों और लंबी यात्राओं के योग बनेंगे।
क्षेत्र: उच्च शिक्षा, सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे लोगों और विदेशी व्यापार से जुड़े जातकों को बड़ी सफलता मिलेगी।
उपाय: पिता या पिता तुल्य व्यक्तियों का आशीर्वाद लें।
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