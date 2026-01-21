गुरुवार, 22 जनवरी 2026
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 जनवरी, 2026)

12 राशियों की फोटो
1. मेष (Aries)
 
Today 22 January horoscope in Hindi 2026 :करियर: कार्यक्षेत्र में टीम के साथ अच्छे संबंध बनेंगे और आपके काम की सराहना होगी।
लव: पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे। 
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: किसी कारणवश मानसिक तनाव बढ़ सकता है।
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: नौकरीपेशा को आज कुछ नए और अच्छे अवसर मिल सकते हैं। 
लव: प्रेम जीवन में अच्छे पल बिताएंगे।
धन: पैसों की स्थिति स्थिर रहेगी। 
स्वास्थ्य: आज दिनचर्या में बदलाव करने की जरूरत है।
उपाय: किसी गरीब को भोजन खिलाएं।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं। 
लव: आज प्रेम में सामंजस्य की जरूरत होगी। 
धन: कारोबार के आय में बढ़ोतरी हो सकती है। 
स्वास्थ्य: शरीर की किसी भी समस्या को नजरअंदाज न करें।
उपाय: चांदी का सिक्का घर में रखें।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपको नई परियोजनाओं में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम जीवन में आज सुखद समय बिताएंगे। 
धन: निवेश का कोई लंबित भुगतान मिल सकता है।
स्वास्थ्य: आज थोड़ा आराम करें।
उपाय: किसी गरीब को दान करें।ALSO READ: Vastu Remedies: वास्तु दोष निवारण के सबसे असरदार 5 उपाय
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों को पहचाना जाएगा।
लव:  पार्टनर के साथ समय बिताने से यह दूर हो जाएगा।
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: आज तनाव से बचने के लिए आराम करना जरूरी है।
उपाय: भगवान सूर्य को अर्घ्य दें।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: काम में प्रगति होगी और आपके प्रयासों से सफलता मिलेगी। 
लव: प्रेम जीवन में एक-दूसरे के साथ ज्यादा संवाद करें।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। कोई लंबित भुगतान मिलने की संभावना है।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे जल अर्पित करें।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आज काम में नई दिशा मिल सकती है। 
लव: लव पार्टनर के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखें।
धन: कारोबार से आज कोई बड़ा वित्तीय लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: घर-बाहर कुछ तनाव हो सकता है।
उपाय: घर में स्वच्छता रखें।
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आज आपके कारोबार के कार्यों में तेजी आएगी। 
लव: पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते और मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।
स्वास्थ्य: अधिक खान-पान का सेहत पर असर पड़ सकता है।
उपाय: किसी जरूरतमंद को भोजन कराएं।
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, प्रमोशन की संभावना है। 
लव: प्रेम संबंधों में सुख और शांति बनी रहेगी। 
धन: धन में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन किसी बड़े खर्चे से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: कार्यस्थल पर आज कुछ बदलाव हो सकते हैं। 
लव: प्रेम जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आ सकती हैं। 
धन: धन की स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन खर्चों पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक लगाएं। 
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: आज कार्य में नया अवसर मिल सकता है।
लव: आपसी समझ और संवाद से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आज किसी पुराने निवेश से लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य बनी रहेगी।
उपाय: गणेश जी के मंत्रों का जाप करें।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: कार्यक्षेत्र में आपके प्रयासों का फल मिलेगा। 
लव: प्रेम संबंधों में समझदारी और सहयोग बढ़ेगा। 
धन: पुराना बकाया धन वापस मिल सकता हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए विश्राम करें।
 
Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 जनवरी, 2026)

