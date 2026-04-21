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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (22 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 22 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

आज का आपका भविष्यफल कैसा रहेगा

1. मेष (Aries)

 
Today 22 April horoscope in Hindi 2026 :करियर: कार्यस्थल पर कुछ बदलाव हो सकते हैं, तैयारी रखें।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बनाए रखें।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी-सी दिक्कत हो सकती है, आराम करें।
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: इस दिन आपका काम धीरे-धीरे बढ़ेगा, धैर्य रखें।
लव: रिश्तों में थोड़ा तनाव हो सकता है, बातचीत से हल करें।
धन: धन के मामले में सतर्क रहें, अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत का ख्याल रखें, थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: पीपल के पेड़ की पूजा करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: कार्य में नई दिशा मिलेगी, निर्णय लेने में सहमति हो सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा, आज का दिन अच्छा है।
धन: खर्च पर काबू रखें, अन्यथा बजट बिगड़ सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, मानसिक तनाव से बचें।
उपाय: भगवान शिव का ध्यान करें। 
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यस्थल पर कुछ नई योजनाएं बन सकती हैं।
लव: रिश्ते में ईमानदारी रखें, प्रेमी के साथ समय बिताएं।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी, बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: थोड़ी आलस्य और थकावट महसूस हो सकती है।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: कार्य में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन आप विजयी रहेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में सकारात्मक बदलाव आएगा।
धन: आज के दिन पैसे की स्थिति स्थिर रहेगी
स्वास्थ्य: सेहत का ध्यान रखें, ज्यादा काम न करें।
उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें। 
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: काम के नज़रिए से यह दिन अच्छा रहेगा।
लव: प्रेम में नयापन आएगा, एक दूसरे के प्रति स्नेह बढ़ेगा।
धन: वित्तीय लाभ होगा, बचत के अवसर प्राप्त होंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति बनी रहेगी।
उपाय: भगवान सूर्य की पूजा करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: कार्यस्थल पर तनाव हो सकता है, ध्यान और धैर्य की आवश्यकता है।
लव: रिश्तों में किसी बात को लेकर मतभेद हो सकते हैं, शांत रहें।
धन: धन की स्थिति स्थिर रहेगी, लेकिन खर्चों में वृद्धि हो सकती है।
स्वास्थ्य: सेहत को लेकर थोड़ा सतर्क रहें।
उपाय: तुलसी के पौधे की देखभाल करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आज कार्य में नए अवसर मिल सकते हैं, मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य रहेगा, संचार बढ़ेगा।
धन: पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: कार्य में कोई अचानक बदलाव हो सकता है।
लव: प्रेम में शांति और सामंजस्य बना रहेगा।
धन: वित्तीय स्थिति में सुधार हो सकता है, लेकिन खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन शांति बनाए रखें।
उपाय: दान करें और जरूरतमंदों की मदद करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्यस्थल पर कोई बड़ा अवसर आ सकता है, सावधानी से काम करें।
लव: रिश्तों में समझदारी बनी रहेगी, प्यार बढ़ेगा।
धन: धन लाभ के अच्छे संकेत हैं, निवेश के लिए अच्छा समय है।
स्वास्थ्य: सेहत में सुधार होगा, लेकिन ज्यादा थकावट से बचें।
उपाय: गाय को रोटी खिलाएं।
 

11. कुम्भ (Aquarius)

 
करियर: कार्य में स्थिरता आएगी, कोई नया प्रोजेक्ट मिल सकता है।
लव: प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमी हो सकती है, संवाद करें।
धन: आर्थिक स्थिति में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से थोड़ा थकान महसूस हो सकती है।
उपाय: भगवान शिव की पूजा करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: आज दूसरों से सहयोग की आवश्यकता हो सकती है।
लव: रिश्तों में और अधिक स्नेह बढ़ेगा, ध्यान रखें।
धन: वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से बेहतर महसूस करेंगे।
उपाय:  सुबह सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करें।ALSO READ: Ganga Saptami: गंगा सप्तमी का क्या है महत्व, पूजा विधि और उपाय
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