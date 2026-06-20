रविवार, 21 जून 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 21 June 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (21 जून, 2026)

दैनिक राशिफल: 21 जून 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

21 Beautiful illustrations of the 12 zodiac signs related to the 2026 daily horoscope
1. मेष (Aries)
 
Today 21 June horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज कार्यस्थल पर खुद को साबित करने का अच्छा समय है।
लव: लव लाइफ में खुशहाली रहेगी। 
धन: आज धन लाभ के अच्छे संकेत हैं, लेकिन अपनी बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: सेहत में थोड़ी थकान महसूस हो सकती है।
 

2. वृष (Taurus)

 
करियर: काम में आगे बढ़ने के लिए आज एक अच्छा अवसर है। 
लव: आपके रिश्ते में कुछ उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। 
धन: आज नई योजना में निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: शरीर में थकान हो सकती है। 
उपाय: गाय को ताजा पालक खिलाएं। 
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज काम में कुछ नई चुनौतियां आ सकती हैं।
लव: लव लाइफ में खुशहाली रहेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन फिजूलखर्ची से बचें।
स्वास्थ्य: आज हल्का भोजन लें और पानी ज्यादा पीएं।
उपाय: गणेश जी की पूजा करें। 
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: आज आपका करियर बेहतरीन दिशा में जा सकता है। 
लव: रिश्ते में प्यार और विश्वास का माहौल रहेगा। 
धन: आज पैसे के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: शिवजी की पूजा करें।
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: आज आपके कार्य में बड़ी सफलता मिलने के संकेत हैं। 
लव: लव लाइफ में किसी महत्वपूर्ण विषय पर बातचीत हो सकती है। 
धन: धन की स्थिति अच्छी रहेगी, लेकिन किसी बड़े निवेश से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए आराम करें।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: आज आपको थोड़ा अतिरिक्त प्रयास करना पड़ सकता है। 
लव: रिश्ते में हल्का तनाव हो सकता है। 
धन: पैसों के मामले में सोच-समझकर निर्णय लें।
स्वास्थ्य: मानसिक थकान से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: घर में शांति बनाए रखें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: काम में सफलता के संकेत हैं, धैर्य रखें।
लव: अपने साथी के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा। 
धन: आज बड़ी खरीदारी करने से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक और शारीरिक रूप से अच्छा महसूस करेंगे।
उपाय: श्री गणेश जी की पूजा करें।
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ कठिनाई हो सकती है।
लव: रिश्ते में सामंजस्य और विश्वास बनाए रखें। 
धन: आज अजनबी को बडी रकम उधार देने से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत में कोई समस्या नहीं रहेगी। 
उपाय: लाल चंदन का तिलक करें। 

 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: आज आपका कार्यस्थल पर अच्छा दिन रहेगा। 
लव: लव लाइफ में खुशहाली रहेगी। 
धन: नए अवसर आपके लिए लाभकारी हो सकते हैं।
स्वास्थ्य: हल्का व्यायाम करें और सही खानपान रखें।
उपाय: सी ब्राह्मण को भोजन कराएं।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: आज मेहनत से काम करें और नई योजनाओं पर विचार करें।
लव: समझदारी से प्रेम रिश्ते के सभी मुद्दों को हल कर सकते हैं।
धन: बढ़ते अनावश्यक खर्चों से बचें।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, थोड़ी देर के लिए आराम करें।
उपाय: शनिवार को तेल का दीपक जलाएं।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: किसी बड़े प्रोजेक्ट को लेकर सकारात्मक परिणाम मिलेंगे।
लव: लव लाइफ में विश्वास और सामंजस्य बढ़ेगा। 
धन: आज वित्तीय स्थिति सामान्य रहेगी। 
स्वास्थ्य: शारीरिक रूप से फिट रहेंगे।
उपाय: कांच के बर्तन के जल में ताजे फूल डालें। 
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्य में अच्छा समय आ सकता है। 
लव: रिश्ते में विश्वास और प्यार बढ़ेगा। 
धन: कारोबारियों की वित्तीय स्थिति स्थिर रहेगी।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए योग करें।
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

शुक्र की वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में मिल सकता है बड़ा लाभ

शुक्र की वृषभ राशि में मंगल का प्रवेश, 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, धन और करियर में मिल सकता है बड़ा लाभज्योतिष की दुनिया में एक बहुत ही धमाकेदार और पावरफुल हलचल होने वाली है। 21 जून को रात 00:23 बजे, ग्रहों के कमांडर-इन-चीफ यानी मंगल देव (Mars) राशि परिवर्तन करके शुक्र की राशि वृषभ (Taurus) में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह गोचर बेहद दिलचस्प है! मंगल 'अग्नि तत्व' (फायर) और सुपर-एनर्जी के प्रतीक हैं, जबकि वृषभ एक 'स्थिर पृथ्वी तत्व' वाली राशि है जो लग्जरी और सुख-सुविधाओं को दर्शाती है। जब तेज तर्रार और एक्शन-ओरिएंटेड मंगल इस धैर्यवान राशि में आएंगे, तो जीवन में बड़े और शानदार बदलाव देखने को मिलेंगे। आइए जानते हैं कि यह गोचर किन 5 भाग्यशाली राशियों के लिए 'लॉटरी' साबित होने वाला है:

Muharram month 2026: मोहर्रम मास का इस्लाम धर्म में महत्व और परंपरा जानें

Muharram month 2026: मोहर्रम मास का इस्लाम धर्म में महत्व और परंपरा जानेंMuharram 2026: इस्लाम धर्म में मोहर्रम (मुहर्रम) वर्ष का पहला महीना होता है और इसे सबसे पवित्र महीनों में से एक माना जाता है। दुनिया भर के मुस्लिम समुदाय के लिए मोहर्रम विशेष धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व रखता है। मोहर्रम इस्लाम के उन चार पवित्र महीनों में शामिल है जिनका उल्लेख पवित्र Quran में मिलता है। इस महीने में इबादत, दुआ, आत्मचिंतन और नेक कार्यों का विशेष महत्व माना जाता है।

घर में कॉकरोच दिखना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें ज्योतिष और वास्तु के संकेत

घर में कॉकरोच दिखना क्यों माना जाता है अशुभ? जानें ज्योतिष और वास्तु के संकेतक्या घर में कॉकरोच का होना अशुभ माना जाता है? जानें ज्योतिष और वास्तु शास्त्र के अनुसार कॉकरोच से जुड़े संकेत, संभावित नकारात्मक प्रभाव और उनसे बचाव के उपाय।

मंगल का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश: 4 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव, जानें असर

मंगल का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश: 4 राशियों की किस्मत में होगा बड़ा बदलाव, जानें असर16 जून 2026 को मंगल ग्रह का कृतिका नक्षत्र में प्रवेश होगा। ज्योतिष शास्त्र में मंगल को ऊर्जा, साहस, भूमि और पराक्रम का कारक माना जाता है। वहीं कृतिका नक्षत्र के स्वामी सूर्य हैं, जो मंगल के परम मित्र हैं। जब अग्नि तत्व के ग्रह मंगल का प्रवेश सूर्य के नक्षत्र कृतिका में होता है, तो यह कई राशियों के लिए भाग्य के द्वार खोल देता है। इस गोचर से मुख्य रूप से चार राशियों को जबरदस्त लाभ होने की संभावना है। आइए जानते हैं वे भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं।

कुंभ राशिफल 2026: शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण और गुरु का अमृत प्रभाव; जानें करियर, धन और सेहत का पूरा विश्लेषण

कुंभ राशिफल 2026: शनि की साढ़ेसाती का अंतिम चरण और गुरु का अमृत प्रभाव; जानें करियर, धन और सेहत का पूरा विश्लेषणज्योतिषाचार्य पंडित रामाकांत शर्मा के अनुसार कुंभ पर शनि की साढ़ेतसाती 23 जनवरी 2020 को शुरू हुई थी। 29 मार्च 2025 से कुंभ पर शनि की साढ़ेसाती के 3 चरणों में से यह अंतिम चरण चल रहा है। 3 जून 2027 तक मुख्य प्रभाव रहेगा और 23 फरवरी 2028 को पूरी तरह समाप्त होगी।

और भी वीडियो देखें

21 June Birthday: आपको 21 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

21 June Birthday: आपको 21 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!21 June Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 21 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 जून 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 21 जून 2026: रविवार का पंचांग और शुभ समय21 June 2026 Today Shubh Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 21 जून, 2026 का विशेष पंचांग...

सूर्य दक्षिणायन 2026: 21 जून से या कर्क संक्रांति से? जानिए कब शुरू होता है उत्तरायण पर्व

सूर्य दक्षिणायन 2026: 21 जून से या कर्क संक्रांति से? जानिए कब शुरू होता है उत्तरायण पर्व21 जून 2026 बड़ा दिन है इस दिन से सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे जबकि एकमत के अनुसार 16 जुलाई कर्क संक्रांति 2026 के दिन सूर्य उत्तरायण होंगे। चलिए जानते हैं इस गणित को। 21 जून को होगा सूर्य दक्षिणायन लेकिन ज्योतिष गणना के अनुसार 16 जुलाई को ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की भूगोल (Science) और हिंदू ज्योतिष (Astrology) दोनों अपनी-अपनी जगह बिल्कुल सही हैं, लेकिन दोनों के मापने का तरीका अलग है। इसी वजह से दोनों में करीब 23-24 दिनों का अंतर आ जाता है। आइए इसे बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं।

Weekly Horoscope 22-28 June 2026: इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, जानें मेष से मीन तक का साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 22-28 June 2026: इन 4 राशियों के शुरू होंगे अच्छे दिन, जानें मेष से मीन तक का साप्ताहिक राशिफलWeekly Rashifal 2026: जून 2026 का चौथा सप्ताह कई राशियों के लिए उपलब्धियों और प्रगति का समय साबित हो सकता है। ग्रह-नक्षत्रों की अनुकूल स्थिति जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में सकारात्मक परिवर्तन के संकेत दे रही है। आर्थिक मामलों में सुधार, करियर में सफलता और पारिवारिक सुख की संभावनाएं मजबूत दिखाई दे रही हैं।

Weekly Horoscope 22–26 June 2026: 22 से 28 जून तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफल

Weekly Horoscope 22–26 June 2026: 22 से 28 जून तक कैसा रहेगा आपका सप्ताह? शॉर्ट में पढ़ें साप्ताहिक राशिफलHoroscope June 22 to June 28 2026: 22 जून से 28 जून तक का मेष से लेकर मीन राशि तक का साप्ताहिक राशिफल। यह सप्ताह निवेश, व्यवसाय और करियर के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव लावा रह सकता है। करियर, सेहत और मानसिक संतुलन बनाए रखने के लिए समय निकालना होगा। साप्ताहिक राशिफल के माध्यम से जानें आप घर, परिवार और कार्यक्षेत्र में किस तरह के बेहतर निर्णय ले सकते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

क्रिकेट

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com