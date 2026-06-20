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Written By डॉ. अभय गुप्ता
Last Updated : शनिवार, 20 जून 2026 (10:11 IST)

Weekly Ank Rashifal 2026: साप्ताहिक अंक भविष्यफल: 22-28 जून 2026 के बीच किसे मिलेंगे सफलता के नए अवसर

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Mulank 1 to 9 Horoscope: 22 जून से 28 जून 2026 का यह सप्ताह कई मूलांकों के लिए नई शुरुआत, आर्थिक प्रगति और करियर में उन्नति के संकेत लेकर आ सकता है, वहीं कुछ लोगों को अपने स्वास्थ्य, खर्चों और संबंधों को लेकर अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। इस दौरान ग्रहों की बदलती स्थिति और अंकों का प्रभाव आपके कार्यक्षेत्र, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंधों, निवेश और मानसिक स्थिति पर असर डाल सकता है।ALSO READ: राहु के नक्षत्र में सूर्य का प्रवेश: 4 राशियों की चमकेगी किस्मत, इन राशियों को रहना होगा सावधान
 
यदि आप जानना चाहते हैं कि इस सप्ताह आपका करियर कैसा रहेगा, धन लाभ के योग बनेंगे या नहीं, प्रेम जीवन में क्या बदलाव आएंगे और स्वास्थ्य को लेकर किन बातों का ध्यान रखना होगा, तो अंक ज्योतिष पर आधारित यह साप्ताहिक राशिफल आपके लिए उपयोगी साबित हो सकता है। आइए जानते हैं मूलांक 1 से 9 तक सभी जातकों के लिए 22 से 28 जून 2026 का विस्तृत साप्ताहिक अंक राशिफल।
 
(साप्ताहिक अंक राशिफल : 22 से 28 जून 2026)

मूलांक 1 (जन्म तिथि: 1, 10, 19, 28)

यह सप्ताह आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता और नवीन विचारों को आगे बढ़ाने का अवसर प्रदान करेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिभा और निर्णय क्षमता की सराहना हो सकती है तथा वरिष्ठ अधिकारियों का सहयोग प्राप्त होने की संभावना है। नए लक्ष्यों की रूपरेखा तैयार कर उन्हें क्रियान्वित करने के लिए समय अनुकूल है। 
आर्थिक पक्ष सुदृढ़ बना रहेगा। पूर्व नियोजित निवेश लाभकारी सिद्ध हो सकते हैं, हालांकि आवेग में आकर बड़े वित्तीय निर्णय लेने से बचना उचित रहेगा। व्यक्तिगत संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। परिवार में आपकी राय को महत्व मिलेगा, किंतु सामंजस्य बनाए रखने हेतु दूसरों की भावनाओं का सम्मान करना आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से ऊर्जा एवं उत्साह बना रहेगा, परंतु अत्यधिक कार्यभार अथवा आत्मविश्वास के कारण शारीरिक सीमाओं की अनदेखी न करें। 

उपाय:  रविवार के दिन बिल्वपत्र की एक इंच लंबी जड़ लाकर, गुलाबी धागे में लपेट कर, दाहिने हाथ में  बांधें। 

 

मूलांक 2 (जन्म तिथि: 2, 11, 20, 29)

यह सप्ताह भावनात्मक संतुलन, सहयोग और सामंजस्य पर केंद्रित रहेगा। आपकी संवेदनशीलता एवं समझदारी दूसरों के साथ बेहतर संबंध स्थापित करने में सहायक सिद्ध होगी। विवादों से दूर रहकर कूटनीतिक दृष्टिकोण अपनाना लाभकारी रहेगा। आर्थिक मामलों में आय एवं व्यय के मध्य संतुलन बनाए रखना आवश्यक होगा। किसी विश्वसनीय व्यक्ति की सलाह वित्तीय लाभ का मार्ग प्रशस्त कर सकती है। दांपत्य एवं प्रेम संबंधों में निकटता बढ़ेगी। छोटी-मोटी गलतफहमियों को समय रहते सुलझाना संबंधों को मजबूत बनाएगा। मानसिक थकान अथवा तनाव महसूस हो सकता है। पर्याप्त विश्राम एवं ध्यान-योग से लाभ मिलेगा। 

उपाय: सोमवार के दिन एक इंच लंबी खिरनी की जड़ ला कर, सफेद ऊन के धागे में लपेट कर, गले या दाहिने हाथ में बांधें। 

 

मूलांक 3 (जन्म तिथि: 3, 12, 21, 30)

यह सप्ताह ज्ञान, विस्तार और सृजनात्मक अभिव्यक्ति को प्रोत्साहित करेगा। आपकी सलाह एवं अनुभव दूसरों के लिए मार्गदर्शक सिद्ध हो सकते हैं। योजनाओं को आत्मविश्वास के साथ क्रियान्वित करें। आर्थिक दृष्टि से समय अनुकूल रहेगा। पूर्व निवेशों से लाभ प्राप्त हो सकता है, वहीं धार्मिक अथवा सामाजिक कार्यों पर व्यय होने की संभावना भी बनी रहेगी। पारिवारिक वातावरण सौहार्दपूर्ण रहेगा। अविवाहित जातकों के लिए विवाह संबंधी चर्चाओं में प्रगति संभव है। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु अत्यधिक कार्यभार के कारण थकान महसूस हो सकती है। संतुलित दिनचर्या बनाए रखें। 

उपाय: गुरुवार के दिन एक इंच लंबी नारंगी या केले की जड़ ला कर, पीले धागे में लपेट कर, दाहिने हाथ में बांधें। 

 

मूलांक 4 (जन्म तिथि: 4, 13, 22, 31)

यह सप्ताह अनुशासन, संगठन क्षमता और व्यावहारिक दृष्टिकोण की परीक्षा ले सकता है। कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियां सामने आ सकती हैं, जिनमें धैर्य और लचीलापन आवश्यक होगा। कार्यस्थल पर योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ने पर सफलता मिलेगी। जल्दबाजी अथवा शॉर्टकट अपनाने से बचें। वित्तीय मामलों में सतर्कता अपेक्षित है। जोखिमपूर्ण निवेशों से दूरी बनाए रखें तथा बजट की समीक्षा करें। व्यक्तिगत संबंधों में पारदर्शिता बनाए रखना महत्वपूर्ण होगा। संवादहीनता छोटी समस्याओं को बड़ा रूप दे सकती है। स्वास्थ्य के संदर्भ में पीठ अथवा पैरों से संबंधित असुविधा हो सकती है। नियमित व्यायाम और संतुलित आहार लाभकारी रहेगा। 

उपाय: शनिवार के दिन एक इंच लंबी सफेद चंदन की जड़ ला कर, नीले धागे में लपेट कर,दाहिने हाथ में बांधें। 

 

मूलांक 5 (जन्म तिथि: 5, 14, 23)

यह सप्ताह परिवर्तन, गतिशीलता और प्रभावी संवाद का संकेत दे रहा है। आपकी त्वरित निर्णय क्षमता और अनुकूलनशीलता नए अवसर प्रदान कर सकती है। नौकरी में परिवर्तन, नई परियोजनाओं अथवा व्यावसायिक विस्तार के योग बन रहे हैं। संचार कौशल आपके लिए विशेष लाभकारी सिद्ध होगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ रहेगी। छोटी यात्राओं, व्यापारिक सौदों अथवा नए कौशल में निवेश से लाभ प्राप्त हो सकता है। सामाजिक गतिविधियां बढ़ेंगी तथा नए लोगों से संपर्क स्थापित होंगे। प्रेम संबंधों में उत्साह एवं नवीनता बनी रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु अत्यधिक व्यस्तता से बचना उचित होगा। ध्यान एवं प्राणायाम मानसिक संतुलन बनाए रखने में सहायक होंगे। 

उपाय: बुधवार के दिन विधारा की एक इंच लंबी जड़ ला कर, हरे धागे में लपेट कर, दाहिने हाथ में धारण करें। 

 

मूलांक 6 (जन्म तिथि: 6, 15, 24)

यह सप्ताह प्रेम, सौंदर्यबोध और पारिवारिक सामंजस्य को प्रबल करेगा। घर-परिवार से जुड़े विषय आपकी प्राथमिकता बन सकते आर्थिक स्थिति संतोषजनक रहेगी। गृह सज्जा अथवा व्यक्तिगत आवश्यकताओं पर व्यय संभव है। साझेदारी से जुड़े निवेश लाभकारी रहेंगे। प्रेम जीवन में मधुरता बनी रहेगी और पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन संतोष प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, किंतु त्वचा या गले से जुड़ी छोटी समस्याओं पर ध्यान देना आवश्यक होगा। 

उपाय: शुक्रवार के दिन एक इंच लंबी सरफोंखा की जड़ लाकर सफेद धागे में लपेटकर दाहिने हाथ में बांधें। 

 

मूलांक 7 (जन्म तिथि: 7, 16, 25)

यह सप्ताह आत्मचिंतन, आध्यात्मिक विकास और अंतर्ज्ञान को सशक्त करने वाला रहेगा। एकांत में बिताया गया समय मानसिक स्पष्टता प्रदान कर सकता आर्थिक मामलों में सतर्कता बरतना आवश्यक होगा। महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पूर्व विशेषज्ञ सलाह लेना लाभकारी सिद्ध होगा। भावनात्मक रूप से कुछ दूरी महसूस हो सकती है। अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने का प्रयास करें। मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दें। ध्यान, योग एवं आध्यात्मिक साधना सकारात्मक परिणाम दे सकती है। 

उपाय: बुधवार के दिन एक इंच लंबी असंगध की जड़ ला कर, आसमानी धागे में लपेट कर, दाहिने हाथ में  बांधें। 

 

मूलांक 8 (जन्म तिथि: 8, 17, 26)

यह सप्ताह कर्म, उत्तरदायित्व और दीर्घकालिक उपलब्धियों पर केंद्रित रहेगा। आपकी निरंतर मेहनत और अनुशासन सकारात्मक परिणाम प्रदान करेंगे। कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण जिम्मेदारियाँ मिलने की संभावना है। बड़े प्रोजेक्ट्स में आपकी भूमिका प्रभावशाली रह सकती है। दीर्घकालिक निवेश, संपत्ति अथवा भूमि संबंधी मामलों में लाभ के संकेत हैं। अनावश्यक जोखिम लेने से बचें। परिवार के वरिष्ठ सदस्यों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी। रिश्तों में पारदर्शिता और जिम्मेदारी बनाए रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से थकान अथवा जोड़ों में दर्द की शिकायत हो सकती है। नियमित दिनचर्या और पर्याप्त विश्राम आवश्यक होगा। 

उपाय: शनिवार के दिन एक इंच लंबी विच्छु की जड़ ला कर, काले धागे में लपेट कर,दाहिने हाथ में बांधें। 

 

मूलांक 9 (जन्म तिथि: 9, 18, 27)

यह सप्ताह ऊर्जा, उपलब्धि और सेवा भावना को प्रबल करेगा। आपका उत्साह दूसरों को प्रेरित कर सकता है, किंतु आवेश और क्रोध पर नियंत्रण रखना आवश्यक होगा। लंबित कार्यों को पूर्ण करने तथा प्रशासनिक अथवा सरकारी मामलों में प्रगति प्राप्त करने के लिए समय अनुकूल है। आर्थिक रूप से पूर्व प्रयासों का प्रतिफल प्राप्त हो सकता है। अनावश्यक खर्चों पर नियंत्रण रखना उचित रहेगा। रिश्तों में उत्साह बना रहेगा, परंतु वाणी की कठोरता से बचें। क्षमाशीलता और धैर्य संबंधों को मजबूत बनाएंगे। स्वास्थ्य के प्रति सतर्क रहें। वाहन चलाते समय सावधानी बरतें तथा क्रोध को नियंत्रित रखने का प्रयास करें। 

उपाय: मंगलवार के दिन एक इंच लंबी अनंतमूल की जड़ ला कर, लाल धागे में लपेट कर, दाहिने हाथ में बांधें। 

 
अस्वीकरण (Disclaimer): अंक ज्योतिष द्वारा बताई गई भविष्यवाणियां केवल संभावित रुझानों का संकेत देती हैं। यह राशिफल मूलांक के आधार पर किया गया सामान्य पूर्वानुमान है, इसमें व्यक्तिगत तौर पर परिवर्तन संभव है अधिक जानकारी के किसी अनुभवी अंक ज्योतिषी से संपर्क करें।ALSO READ: बुध का कर्क राशि में गोचर: 12 राशियों पर क्या होगा असर? जानिए पूरा राशिफल
 
Edited BY: Rajashri Kasliwal
लेखक के बारे में
डॉ. अभय गुप्ता
The author is an experienced Numerologist,  Life coach, Motivational Speaker, NLP Master Trainer. Mob. 9479716025 .... और पढ़ें
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