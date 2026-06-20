21 June Birthday: आपको 21 जून, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 21 जून
दिनांक 21 को जन्मे व्यक्ति निष्कपट, दयालु एवं उच्च तार्किक क्षमता वाले होते हैं। अनुशासनप्रिय होने के कारण कभी-कभी आप तानाशाह भी बन जाते हैं। आप दार्शनिक स्वभाव के होने के बावजूद एक विशेष प्रकार की स्फूर्ति रखते हैं। आप सदैव परिपूर्णता या कहें कि परफेक्शन की तलाश में रहते हैं यही वजह है कि अक्सर अव्यवस्थाओं के कारण तनाव में रहते हैं। अंक ज्योतिष के अनुसार आपका मूलांक तीन आता है। यह बृहस्पति का प्रतिनिधि अंक है। आपकी शिक्षा के क्षेत्र में पकड़ मजबूत होगी। आप एक सामाजिक प्राणी हैं।
आपके लिए खास
शुभ दिनांक : 3, 12, 21, 30
शुभ अंक : 1, 3, 6, 7, 9
शुभ वर्ष : 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049, 2052
ईष्टदेव : देवी सरस्वती, देवगुरु बृहस्पति, भगवान विष्णु
शुभ रंग : पीला, सुनहरा और गुलाबी
आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल
परिवार: दांपत्य जीवन में सुखद स्थिति रहेगी। घर या परिवार में शुभ कार्य होंगे। महत्वपूर्ण कार्य से यात्रा के योग भी है।
करियर: नौकरीपेशा के लिए प्रतिभा के बल पर उत्तम सफलता का है। यह वर्ष आपके लिए अत्यंत सुखद है। किसी विशेष परीक्षा में सफलता मिल सकती है।
कारोबार: नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है। मित्र वर्ग का सहयोग सुखद रहेगा। शत्रु वर्ग प्रभावहीन होंगे।
आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति
मुक्ति मोहन (Mukti Mohan): एक भारतीय नृत्यांगना और अभिनेत्री हैं।
अभिनंदन वर्धमान (Abhinandan Varthaman): विंग कमांडर, भारत-पाक के बीच एक महत्वपूर्ण सैन्य मुठभेड़ में अपनी असाधारण बहादुरी और लचीलेपन के लिए राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हुए।
रीमा लागू (Reema Lagoo): भारतीय थिएटर और स्क्रीन अभिनेत्री, जो हिंदी और मराठी सिनेमा में अपने काम के लिए जानी जाती थीं।
बेनज़ीर भुट्टो (Benazir Bhutto): पाकिस्तान की पूर्व प्रधानमंत्री।
विष्णु प्रभाकर (Vishnu Prabhakar): हिन्दी के सुप्रसिद्ध लेखक।