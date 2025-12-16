मंगलवार, 24 मार्च 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 17 December 2025
Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (17 दिसंबर, 2025)

दैनिक राशिफल: 17 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

Today 17 December 2025 horoscope in Hindi
1. मेष (Aries)
 
Today 17 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा। उच्च अधिकारियों से सराहना प्राप्त हो सकती है।
लव: आज आप अपने लव पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे।
धन: कारोबार की आर्थिक स्थिति में कोई खास बदलाव नहीं आएगा। 
स्वास्थ्य: यदि किसी परेशानी से गुजर रहे हैं मानसिक शांति के लिए ध्यान या योग करें।
 
2. वृषभ (Taurus)
 
करियर: आज आपके कार्यों में उन्नति की संभावना है। 
लव: प्रेम संबंधों में सावधानी से काम लें और किसी भी बहस से बचें।
धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। कोई अप्रत्याशित खर्च हो सकता है।
स्वास्थ्य: मन की शांति के लिए ध्यान लगाएं।
उपाय:गौ माता को हरा चारा खिलाएं, इससे घर में सुख-शांति बनी रहेगी।
 
3. मिथुन (Gemini)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपके प्रयासों को सफलता मिलेगी। टीमवर्क में अच्छा सहयोग मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में प्यार और समझ बढ़ेगी। पार्टनर के साथ समय बिताएं।
धन: आज निवेश से लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: मानसिक थकावट से बचने के लिए आराम करें।
उपाय: पीपल के पेड़ में जल अर्पित करें, इससे मानसिक शांति मिलेगी।
 
4. कर्क (Cancer)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर कुछ नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।
लव: पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताने का अवसर मिलेगा।
धन: महत्वपूर्ण वित्तीय निर्णय से बचें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। 
उपाय: गणेश जी की पूजा करें और लड्डू चढ़ाएं, इससे समृद्धि बढ़ेगी।
 
5. सिंह (Leo)
 
करियर: व्यापारी वर्ग को कार्यों में सफलता की संभावना है। नए अवसरों का लाभ उठा सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में पार्टनर के साथ समय बिताने से रिश्ते मजबूत होंगे।
धन: आर्थिक स्थिति स्थिर रहेगी। ध्यान दें कि खर्च पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से बचने के लिए कुछ समय अपने लिए निकालें।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें, जीवन में सकारात्मकता आएगी।
 
6. कन्या (Virgo)
 
करियर: कार्यस्थल पर कोई नया प्रोजेक्ट शुरू हो सकता है। सफलता प्राप्त होगी। 
लव: आज आपके प्रयासों से प्रेम संबंधों में प्यार बढ़ेगा।
धन: छोटे निवेश से धनलाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: आज थकान महसूस हो सकती है। आराम करें।
उपाय: भगवान नारायण को पीले रंग के फूल चढ़ाएं।
 
7. तुला (Libra)
 
करियर: कार्यस्थल पर आपसी सामंजस्य बना रहेगा। सफलता मिलने की संभावना है।
लव: प्रेम संबंधों में आपसी समझ बढ़ेगी। जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। 
धन: धन निवेश से लाभ मिल सकता है, लेकिन सतर्क रहें।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं।
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे घी का दीपक जलाएं।ALSO READ: बृहस्पति का कर्क राशि में गोचर, 3 राशियों को वर्ष 2026 में रहना होगा संभलकर
 
 
8. वृश्चिक (Scorpio)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा।
लव: प्रेम संबंधों में आपके प्रयासों का परिणाम अच्छा मिलेगा। 
धन: आर्थिक स्थिति का समझदारी से हल करें। 
स्वास्थ्य: माता की सेहत सामान्य रहेगी। 
उपाय: नीले रंग के वस्त्र पहनें। 
 
9. धनु (Sagittarius)
 
करियर: आज कार्यस्थल पर किसी बड़े प्रोजेक्ट में सफलता मिलने की संभावना है।
लव: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएं।
धन: कारोबार में कुछ अतिरिक्त आय के स्रोत मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक फिटनेस के लिए ध्यान और योग करें।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र पहनें। 
 
10. मकर (Capricorn)
 
करियर: आपके काम में कुछ रुकावटें आ सकती हैं, आप इसे सुलझा सकते हैं।
स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी सी नोक-झोंक हो सकती है। 
धन: भविष्य के लिए धन की बचत पर ध्यान दें।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्थिति सामान्य रहेगी। 
उपाय: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
 
11. कुंभ (Aquarius)
 
करियर: आज आपको कोई नया अवसर सामने आ सकता है।
लव: प्रेम जीवन में अच्छा परिणाम मिल सकता है। 
धन: कारोबार से कुछ अप्रत्याशित लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: शिवजी की पूजा करें, इससे आपके जीवन में समृद्धि आएगी।
 
12. मीन (Pisces)
 
करियर: कार्यस्थल पर मेहनत से आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। 
लव: प्रेम रिश्ते में प्यार और समझ बढ़ेगी। 
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार, कुछ नई आय के स्रोत मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान का सहारा लें।
उपाय: धार्मिक कार्य से आपके कार्यों में सफलता मिलेगी।ALSO READ: Surya Gochar: सूर्य का धनु राशि में प्रवेश, जानिए 12 राशियों का राशिफल, क्या होगा भविष्यफल
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
Kharmas 2025: खरमास में भूलकर भी न करें ये गलतियां, वर्ना होंगे जीवनभर परेशान

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजाम

13 महीने का साल, गुरु बने राजा और मंगल मंत्री, रौद्र संवत्सर में इन 5 चीजों का अभी कर लें इंतजामयुद्ध या संकट की स्थिति के लिए तैयारी करना डरने की बात नहीं, बल्कि एक समझदारी भरा कदम है। ऐसी स्थितियों में आपूर्ति श्रृंखला (supply chain) बाधित हो सकती है, इसलिए आपके पास कम से कम 2 से 4 सप्ताह का बैकअप होना चाहिए।

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?

हिंदू नववर्ष को क्यों कहते हैं गुड़ी पड़वा?Gudi Padwa:19 मार्च 2026 गुरुवार के दिन से हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2083 प्रारंभ होने वाला है। इसे नव संवत्सर, उगादि, युगादि, वर्ष प्रतिपदा, नवरेह, चेटीचंड, बैसाखी और गुड़ी पड़वा आदि कहा जाता है। गुड़ी पड़वा शब्द का प्रचलन महाराष्ट्र सहित संपूर्ण हिंदी भाषी क्षेत्रों में है। यह सभी क्षेत्रीय नाम है।

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्य

साल में 2 बार क्यों आता है खरमास? जानिए मलमास, अधिकमास और पुरुषोत्तम मास का रहस्यWhat is Kharmas and Adhik Maas: सीधे शब्दों में कहें तो खरमास और अधिकमास दो अलग-अलग खगोलीय और ज्योतिषीय स्थितियां हैं। लोग अक्सर इनमें भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन इनके साल में आने के कारण भिन्न हैं। मलमास शब्द का अधिकतर उपयोग अधिकमास के संदर्भ में किया जाता है और अधिकमास को ही पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं।

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियां

हिंदू पुराण, ज्योतिष, नास्त्रेदमस, बाबा वेंगा और भविष्‍य मालिका की 6 कॉमन भविष्यवाणियांविभिन्न पौराणिक ग्रंथों, नास्त्रेदमस की भविष्यवाणियों, बाबा वेंगा के कथनों और आधुनिक ज्योतिषीय गणनाओं का विश्लेषण करने पर 6 ऐसी बातें निकलकर आती हैं जो इन सभी में 'कॉमन' या एकसमान हैं। यह इस बात का संकेत है कि दुनिया एक बड़े बदलाव की ओर बढ़ रही है। यहाँ श्लोक और तर्कों के साथ उनका विवरण दिया गया है।

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूल

चैत्र नवरात्रि 2026: कौनसी तिथि किस दिन? घटस्थापना से पारण तक पूरा शेड्यूलChaitra Navratri Tithi 2026: चैत्र माह की प्रतिपदा से चैत्र नवरात्रि का प्रारंभ होता है। इस बार अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 19 मार्च 2026 गुरुवार को यह नवरात्रि प्रारंभ हो रही है। इस बार नवरात्रि का यह त्योहार 19 मार्च गुरुवार से प्रारंभ होकर 27 मार्च 2026 शुक्रवार तक चलेगा। चलिए जानते हैं कौनसी तिथि किस तारीख को रहेगी और कब है घट स्थापना का शुभ मुहूर्त एवं विसर्जन का समय। इस बार माता दुर्गा पालकी पर सवार होकर आ रही है। जानिए नवरात्रि की तिथियां।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (24 मार्च, 2026)Today 24 March 2026 horoscope in Hindi : आज 24 मार्च 2026, मंगलवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 24 मार्च 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय24 March 2026 Today Shubh Muhurat:क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 24 मार्च, 2026 का विशेष पंचांग और शुभ-अशुभ मुहूर्त। आइए जानें आज का दिन आपके लिए क्या लेकर आया है।

24 March Birthday: आपको 24 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

24 March Birthday: आपको 24 मार्च, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!24 March Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। यहां पेश है दिनांक 01 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 मार्च, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (23 मार्च, 2026)Today 23 March 2026 horoscope in Hindi : आज 23 मार्च 2026, सोमवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

रामनवमी 2026: शुभ ग्रह-नक्षत्रों में जन्मे श्रीराम को क्यों झेलने पड़े जीवन के बड़े कष्ट?

रामनवमी 2026: शुभ ग्रह-नक्षत्रों में जन्मे श्रीराम को क्यों झेलने पड़े जीवन के बड़े कष्ट?Ram navami 2026: इस माह की 26 मार्च को श्रीरामनवमी है। हिन्दू धर्म में रामनवमी को बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। यद्यपि प्रभु श्रीराम गुणातीत है, वे जन्म और मरण से सर्वथा परे हैं किन्तु जनकल्याण के लिए जब वे इस धराधाम पर अवतार लेकर लीला करते हैं तब वे भी मर्यादाओं के अधीन रहकर अपना कार्य करते हैं। जब श्रीराम जनकल्याणार्थ मानवीय लीला करते हैं तो वे स्वयं को विधि के अधीन रखकर जीव को सन्देश देते हैं कि सर्वोपरि तो केवल ईश्वर तत्व ही है। उनकी इन्हीं लीलाओं को जब हम सामान्य जीव अपनी अल्प बुद्धि से देखने व समझने का प्रयास करते हैं तब हम अनेकानेक द्वंदों में उलझकर रह जाते हैं।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

चैत्र नवरात्रि

ज्योतिष

क्रिकेट

Copyright 2026, Webdunia.com