Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 मई, 2026) दैनिक राशिफल: 12 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 12 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग बन रहे हैं।

लव: पार्टनर के साथ गहन बातचीत आपके रिश्ते को नई दिशा देगी।

धन: निवेश के लिए आज का दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: तनाव को खुद पर हावी न होने दें।

वृषभ (Taurus)

करियर: व्यवसाय में विस्तार की योजना पर काम शुरू कर सकते हैं।

लव: पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा।

धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: पेट संबंधी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।

उपाय: आज परफ्यूम का प्रयोग करना शुभ रहेगा।

मिथुन (Gemini)

करियर: आपके बातचीत कौशल से कठिन कार्य भी सरलता से पूरे होंगे।

लव: सामाजिक मेलजोल में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात संभव है।

धन: खरीददारी पर खर्च बढ़ सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: आर्थिक हानि की आशंका है, इसलिए काम में सावधानी बरतें।

लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे मन को शांति मिलेगी।

धन: किसी भी बड़े निवेश को अभी टाल दें।

स्वास्थ्य: पेट और पाचन संबंधी समस्याओं से सावधान रहें।

उपाय: शिव मंदिर में दूध और जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: करियर के क्षेत्र से प्रबल धन लाभ के योग हैं।

लव: आज पार्टनर से मनचाहा सहयोग मिलेगा।

धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं।

स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या (Virgo)

करियर: आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए योजना बनाकर चलें।

लव: पुरानी बातों को लेकर तनाव हो सकता है।

धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।

स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।

तुला (Libra)

करियर: नए अवसर और व्यावसायिक साझेदारी से लाभ मिलेगा।

लव: प्रेम संबंधों में मिठास आएगी।

धन: धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे।

स्वास्थ्य: मानसिक रूप से संतुलित और प्रसन्न महसूस करेंगे।

उपाय: देवी लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: नौकरीपेशा आज अपने काम पर एकाग्रता बनाए रखें।

लव: पार्टनर के प्रति ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है।

धन: अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: रक्तचाप और गुस्से को नियंत्रित रखें।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: आज की यात्रा व्यावसायिक रूप से लाभदायक सिद्ध होगी।

लव: प्रेम संबंध विवाह में बदल सकता है।

धन: उच्च शिक्षा में निवेश करना शुभ है।

स्वास्थ्य: पाचन और लीवर से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें।

उपाय: पीले रंग के वस्त्र धारण करें।

मकर (Capricorn)

करियर: आपकी मेहनत और अनुशासन का फल मिलेगा।

लव: पारिवारिक जीवन में स्थिरता आएगी।

धन: जमीन-जायदाद के मामलों में लाभ हो सकता है।

स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें।

उपाय: शनि देव को तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, अचानक धनलाभ के योग हैं।

लव: दोस्तों के कारण प्रेम संबंध में नयापन आएगा।

धन: आय के विभिन्न स्रोत खुलेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत संबंधी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।

उपाय: गरीबों को काली वस्तुओं का दान करें।

मीन (Pisces)

करियर: आज जीवनसाथी के करियर में प्रगति संभव है।

लव: लव पार्टनर को समय देना आवश्यक है।

धन: अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार रहें।

स्वास्थ्य: अनिद्रा और मानसिक तनाव आज संभव है।