Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 मई, 2026)

मेष (Aries)
Today 12 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग बन रहे हैं।
लव: पार्टनर के साथ गहन बातचीत आपके रिश्ते को नई दिशा देगी।
धन: निवेश के लिए आज का दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: तनाव को खुद पर हावी न होने दें।
वृषभ (Taurus)
करियर: व्यवसाय में विस्तार की योजना पर काम शुरू कर सकते हैं।
लव: पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा।
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: पेट संबंधी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज परफ्यूम का प्रयोग करना शुभ रहेगा।
मिथुन (Gemini)
करियर: आपके बातचीत कौशल से कठिन कार्य भी सरलता से पूरे होंगे।
लव: सामाजिक मेलजोल में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात संभव है।
धन: खरीददारी पर खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें।
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
कर्क (Cancer)
करियर: आर्थिक हानि की आशंका है, इसलिए काम में सावधानी बरतें।
लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे मन को शांति मिलेगी।
धन: किसी भी बड़े निवेश को अभी टाल दें।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन संबंधी समस्याओं से सावधान रहें।
उपाय: शिव मंदिर में दूध और जल चढ़ाएं।
सिंह (Leo)
करियर: करियर के क्षेत्र से प्रबल धन लाभ के योग हैं।
लव: आज पार्टनर से मनचाहा सहयोग मिलेगा।
धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
कन्या (Virgo)
करियर: आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए योजना बनाकर चलें।
लव: पुरानी बातों को लेकर तनाव हो सकता है।
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है।
स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है।
तुला (Libra)
करियर: नए अवसर और व्यावसायिक साझेदारी से लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में मिठास आएगी।
धन: धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे।
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से संतुलित और प्रसन्न महसूस करेंगे।
उपाय: देवी लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: नौकरीपेशा आज अपने काम पर एकाग्रता बनाए रखें।
लव: पार्टनर के प्रति ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है।
धन: अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: रक्तचाप और गुस्से को नियंत्रित रखें।
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: आज की यात्रा व्यावसायिक रूप से लाभदायक सिद्ध होगी।
लव: प्रेम संबंध विवाह में बदल सकता है।
धन: उच्च शिक्षा में निवेश करना शुभ है।
स्वास्थ्य: पाचन और लीवर से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र धारण करें।
मकर (Capricorn)
करियर: आपकी मेहनत और अनुशासन का फल मिलेगा।
लव: पारिवारिक जीवन में स्थिरता आएगी।
धन: जमीन-जायदाद के मामलों में लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें।
उपाय: शनि देव को तेल चढ़ाएं।
कुंभ (Aquarius)
करियर: सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, अचानक धनलाभ के योग हैं।
लव: दोस्तों के कारण प्रेम संबंध में नयापन आएगा।
धन: आय के विभिन्न स्रोत खुलेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत संबंधी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: गरीबों को काली वस्तुओं का दान करें।
मीन (Pisces)
करियर: आज जीवनसाथी के करियर में प्रगति संभव है।
लव: लव पार्टनर को समय देना आवश्यक है।
धन: अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार रहें।
स्वास्थ्य: अनिद्रा और मानसिक तनाव आज संभव है।