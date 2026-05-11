मंगलवार, 12 मई 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today Horoscope Rashifal 12 May 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 मई, 2026)

दैनिक राशिफल: 12 मई 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

12 राशियों का बड़ा चित्र तथा इमेज कैप्शन में दैनिक राशिफल 2026 लिखा हुआ

मेष (Aries)

 
Today 12 May horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज नई जिम्मेदारी या पदोन्नति के योग बन रहे हैं।
लव: पार्टनर के साथ गहन बातचीत आपके रिश्ते को नई दिशा देगी।
धन: निवेश के लिए आज का दिन उत्तम है। 
स्वास्थ्य: तनाव को खुद पर हावी न होने दें।
उपाय: आज लाल रंग के कपड़े पहनना शुभ रहेगा।ALSO READ: Achala Ekadashi 2026: अचला एकादशी व्रत का समय, पूजा और पारण विधि
 

वृषभ (Taurus)

 
करियर: व्यवसाय में विस्तार की योजना पर काम शुरू कर सकते हैं।
लव: पारिवारिक जीवन में शांति और सौहार्द बना रहेगा। 
धन: फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें। 
स्वास्थ्य: पेट संबंधी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: आज परफ्यूम का प्रयोग करना शुभ रहेगा।

 

मिथुन (Gemini)

 
करियर: आपके बातचीत कौशल से कठिन कार्य भी सरलता से पूरे होंगे। 
लव: सामाजिक मेलजोल में किसी नए व्यक्ति से मुलाकात संभव है।
धन: खरीददारी पर खर्च बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान दें। 
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।
 

कर्क (Cancer)

 
करियर: आर्थिक हानि की आशंका है, इसलिए काम में सावधानी बरतें।
लव: जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा, जिससे मन को शांति मिलेगी।
धन: किसी भी बड़े निवेश को अभी टाल दें।
स्वास्थ्य: पेट और पाचन संबंधी समस्याओं से सावधान रहें। 
उपाय: शिव मंदिर में दूध और जल चढ़ाएं।
 

सिंह (Leo)

 
करियर: करियर के क्षेत्र से प्रबल धन लाभ के योग हैं।
लव: आज पार्टनर से मनचाहा सहयोग मिलेगा।
धन: फंसा हुआ पैसा वापस मिलने के संकेत हैं।
स्वास्थ्य: ऊर्जा का स्तर ऊंचा रहेगा।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।
 

कन्या (Virgo)

 
करियर: आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए योजना बनाकर चलें।
लव: पुरानी बातों को लेकर तनाव हो सकता है। 
धन: खर्चों पर नियंत्रण रखना आवश्यक है। 
स्वास्थ्य: आंखों में थकान महसूस हो सकती है। 
 

तुला (Libra)

 
करियर: नए अवसर और व्यावसायिक साझेदारी से लाभ मिलेगा।
लव: प्रेम संबंधों में मिठास आएगी। 
धन: धन कमाने के नए रास्ते खुलेंगे। 
स्वास्थ्य: मानसिक रूप से संतुलित और प्रसन्न महसूस करेंगे।
उपाय: देवी लक्ष्मी को सफेद मिठाई का भोग लगाएं।
 

वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: नौकरीपेशा आज अपने काम पर एकाग्रता बनाए रखें।
लव: पार्टनर के प्रति ईमानदारी बनाए रखना आवश्यक है।
धन: अप्रत्याशित लाभ मिल सकता है। 
स्वास्थ्य: रक्तचाप और गुस्से को नियंत्रित रखें। 
उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।
 

धनु (Sagittarius)

 
करियर: आज की यात्रा व्यावसायिक रूप से लाभदायक सिद्ध होगी।
लव: प्रेम संबंध विवाह में बदल सकता है।
धन: उच्च शिक्षा में निवेश करना शुभ है।
स्वास्थ्य: पाचन और लीवर से जुड़ी समस्याओं का ध्यान रखें।
उपाय: पीले रंग के वस्त्र धारण करें।
 

मकर (Capricorn)

 
करियर: आपकी मेहनत और अनुशासन का फल मिलेगा। 
लव: पारिवारिक जीवन में स्थिरता आएगी। 
धन: जमीन-जायदाद के मामलों में लाभ हो सकता है।
स्वास्थ्य: नियमित व्यायाम करें।
उपाय: शनि देव को तेल चढ़ाएं।
 

कुंभ (Aquarius)

 
करियर: सामाजिक दायरे में वृद्धि होगी, अचानक धनलाभ के योग हैं।
लव: दोस्तों के कारण प्रेम संबंध में नयापन आएगा। 
धन: आय के विभिन्न स्रोत खुलेंगे। 
स्वास्थ्य: सेहत संबंधी छोटी-मोटी समस्या हो सकती है।
उपाय: गरीबों को काली वस्तुओं का दान करें।
 

मीन (Pisces)

 
करियर: आज जीवनसाथी के करियर में प्रगति संभव है।
लव: लव पार्टनर को समय देना आवश्यक है।
धन: अप्रत्याशित खर्चों के लिए तैयार रहें। 
स्वास्थ्य: अनिद्रा और मानसिक तनाव आज संभव है।
 
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें

2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा? 5 राशियों पर अशुभ असर, 3 की चमकेगी किस्मत, जानें तारीख और उपाय

2026 का दूसरा सूर्य ग्रहण कब लगेगा? 5 राशियों पर अशुभ असर, 3 की चमकेगी किस्मत, जानें तारीख और उपायवर्ष 2026 का दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण सूर्य ग्रहण 12 अगस्त 2026 को लगेगा। 28 अगस्त को आंशिक चंद्र ग्रहण रहेगा। यह एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होगा। यह सूर्य ग्रहण कर्क राशि (Cancer) और अश्लेषा नक्षत्र में लगेगा। इस ग्रहण का 4 राशियों पर नकारात्मक असर होगा। यहां इस ग्रहण से जुड़ी 4 राशियों और सूर्य ग्रहण मुख्य जानकारी दी गई है।

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षण

Nautapa 2026: नौतपा क्या है? जानें इसके कारण और लक्षणWhat is Nautapa: नौतपा भारतीय ज्योतिष और लोक परंपरा का एक ऐसा शब्द है, जो भीषण गर्मी का प्रतीक माना जाता है। जब सूर्य की तपिश अपने चरम पर होती है और धरती 'भट्टी' की तरह तपने लगती है, तब उस समय को नौतपा कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार, जब सूर्य ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में रोहिणी नक्षत्र में प्रवेश करता है, तो उसके शुरुआती 9 दिनों को नौतपा कहा जाता है।

दक्षिण दिशा से जुड़ी ये गलतियां बना सकती हैं कंगाल, जानिए क्या रखें और क्या नहीं

दक्षिण दिशा से जुड़ी ये गलतियां बना सकती हैं कंगाल, जानिए क्या रखें और क्या नहींवास्तु शास्त्र में दक्षिण (South) दिशा को 'यम' (मृत्यु के देवता) और 'मंगल' (ऊर्जा और साहस के ग्रह) की दिशा माना जाता है। यह दिशा स्थिरता, प्रसिद्धि और धन के संचय का प्रतीक है। इस दिशा का भारी होना घर की सुख-शांति के लिए बहुत जरूरी माना जाता है। यहाँ उन चीजों की सूची दी गई है जिन्हें दक्षिण दिशा में रखना अत्यंत शुभ और वास्तु सम्मत माना जाता है।

बुधादित्य राजयोग से चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, नौकरी-व्यापार में होगा बड़ा लाभ

बुधादित्य राजयोग से चमकेगी 4 राशियों की किस्मत, नौकरी-व्यापार में होगा बड़ा लाभमई 2026 में ग्रहों की चाल एक अद्भुत संयोग बनाने जा रही है। 14 मई को जैसे ही सूर्य देव वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, वहां पहले से मौजूद बुध ग्रह के साथ मिलकर वे 'बुधादित्य राजयोग' का निर्माण करेंगे। ज्योतिष शास्त्र में इस योग को अत्यंत शुभ, बौद्धिक क्षमता बढ़ाने वाला और आर्थिक समृद्धि देने वाला माना जाता है। आइए जानते हैं, इस सुनहरे संयोग से किन 4 भाग्यशाली राशियों की किस्मत चमकने वाली है।

अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछ

अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछसाल 2026 में अपरा एकादशी का व्रत 13 मई, बुधवार को रखा जाएगा। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी को 'अचला एकादशी' के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ इस एकादशी की तिथि, मुहूर्त और महत्व की पूरी जानकारी दी गई है।

और भी वीडियो देखें

12 May Birthday: आपको 12 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

12 May Birthday: आपको 12 मई, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!12 May Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 12 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 मई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 12 मई 2026: मंगलवार का पंचांग और शुभ समय12 May 2026 Today Shubh Muhurat : क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 12 मई, 2026 का विशेष पंचांग...

सूर्य का कृतिका नक्षत्र में महाप्रवेश: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा शुभ फल

सूर्य का कृतिका नक्षत्र में महाप्रवेश: 5 राशियों की चमकेगी किस्मत, मिलेगा शुभ फलSun Entry Transit Krittika Nakshatra 2026: ज्योतिष जगत में 11 मई 2026 की तारीख एक और बड़े बदलाव की गवाह बन रही है। ग्रहों के राजा सूर्य अब अपने मित्र मंगल के स्वामित्व वाली मेष राशि में चलते हुए 'कृतिका नक्षत्र' में प्रवेश कर चुके हैं। कृतिका नक्षत्र के अधिपति स्वयं सूर्य देव हैं, इसलिए वे यहाँ अत्यंत तेजस्वी और 'दिग्बली' महसूस करते हैं। दूसरी ओर इस नक्षत्र में मेष और वृषभ राशि आती है। सूर्य का अपने ही नक्षत्र में आना एक ऐसी ऊर्जा पैदा करता है जो अंधकार को मिटाकर सफलता का मार्ग प्रशस्त करती है। आइए जानते हैं वे 5 भाग्यशाली राशियाँ कौन सी हैं, जिनकी किस्मत इस गोचर से चमकने वाली है।

2nd Bada Mangal 2026: दूसरा बड़ा मंगल 2026: राशिनुसार पूजा करने से मिलेगी समस्त कष्टों से मुक्ति

2nd Bada Mangal 2026: दूसरा बड़ा मंगल 2026: राशिनुसार पूजा करने से मिलेगी समस्त कष्टों से मुक्तिBada Mangal 2026: ज्येष्ठ मास के बड़ा मंगल पर राशिनुसार पूजा करने से इसका फल और भी शुभ माना जाता है। आप भी यहां अपनी राशि के अनुसार नीचे दी गई पूजन विधि और उपायों को अपनाएं और बजरंगबली से वरदान प्राप्त करें, ताकि आपका जीवन सुख-समृद्धि से भरा-पूरा हो और हर मनोकामना पूर्ण हो।

2026 Telugu Hanuman Jayanti: हनुमान जयंती पर इस तरह करें पूजा, मिलेगा संकटों से मुक्ति का आशीर्वाद

2026 Telugu Hanuman Jayanti: हनुमान जयंती पर इस तरह करें पूजा, मिलेगा संकटों से मुक्ति का आशीर्वादHanuman Jayanti: हनुमान जयंती का पर्व दक्षिण भारत में खास तौर पर तेलुगु, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में 'ज्येष्ठ दशमी' को मनाया जाता है। वर्ष 2026 में इस बार तेलुगु में हनुमान जयंती 12 मई 2025, दिन मंगलवार को मनाई जा रही है।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

चुनाव 2026

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com