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Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Apra Ekadashi Katha: अपरा एकादशी व्रत कथा: पुण्य की शक्ति और प्रेत योनि से मुक्ति की गाथा

इमेज में अपरा एकादशी पर शेषनाग पर विराजित श्री लक्ष्मी-नारायण के साथ यज्ञ-पूजन, पुष्प की सजावट और जलते हुए दीपक के फोटो
Achala Ekadashi Katha 2026: अचला एकादशी हिन्दू धर्म का एक प्रमुख व्रत है, जिसे विष्णु भक्त विशेष श्रद्धा और भक्ति भाव से मनाते हैं। यह व्रत शुद्धि, पापमोचन और मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग बताता है। अचला एकादशी मुख्यतः कृष्ण पक्ष की एकादशी को आती है और इसे अचला नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इसका पालन करने से व्यक्ति जीवन में अचल सुख और स्थायी समृद्धि प्राप्त करता है।ALSO READ: Achala Ekadashi 2026: अचला एकादशी व्रत का समय, पूजा और पारण विधि
 
अचला एकादशी के दिन उपवास और भक्ति के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। यह व्रत खासतौर पर उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो धन, स्वास्थ्य और परिवार की खुशहाली के लिए भगवान विष्णु की पूजा करना चाहते हैं। 
 

अपरा/अचला एकादशी की कथा: 

 
प्राचीन भारत की एक विस्मृत कथा है- धर्मात्मा राजा महीध्वज की। महीध्वज जितने न्यायप्रिय और दयालु थे, उनका छोटा भाई वज्रध्वज उतना ही कुटिल और ईर्ष्यालु था। सत्ता और द्वेष की आग में जलते हुए वज्रध्वज ने एक रात अंधेरे का फायदा उठाया और अपने सगे भाई की हत्या कर दी। साक्ष्य मिटाने के लिए उसने राजा के शरीर को एक घने जंगल में पीपल के पेड़ के नीचे दफना दिया।
 

प्रेत का साया और ऋषि का आगमन

अकाल मृत्यु और अधर्म के कारण राजा महीध्वज की आत्मा भटकने लगी और वह उसी पीपल पर प्रेत बनकर रहने लगे। उस मार्ग से गुजरने वाले हर व्यक्ति को राजा की अतृप्त आत्मा कष्ट देने लगी। फिर एक दिन वहां आगमन हुआ परम तेजस्वी धौम्य ऋषि का।
 
ऋषि ने अपनी योगशक्ति और तपोबल से तुरंत भांप लिया कि यह कोई साधारण उत्पात नहीं, बल्कि एक न्यायप्रिय राजा की विवशता है। ऋषि ने उस प्रेत को पेड़ से नीचे उतारा और उसे उसके पूर्व जन्म का बोध कराया।

 

करुणा का चमत्कार: अपरा एकादशी का पुण्य

ऋषि धौम्य का हृदय राजा की दशा देख पसीज गया। उन्होंने राजा को इस कष्टकारी योनि से मुक्त कराने का संकल्प लिया। ऋषि ने स्वयं कठिन नियमों के साथ 'अपरा एकादशी' का व्रत किया और संध्या के समय अपने व्रत का संपूर्ण पुण्य उस प्रेत रूपी राजा को दान कर दिया।
 

मुक्ति का मार्ग

एकादशी का पुण्य मिलते ही चमत्कार हुआ! राजा महीध्वज की प्रेत योनि तत्काल समाप्त हो गई। वह एक दिव्य शरीर धारण कर दैवीय प्रकाश से चमक उठे। ऋषि के चरणों में कृतज्ञता प्रकट करते हुए, राजा पुष्पक विमान पर सवार होकर स्वर्ग लोक की ओर प्रस्थान कर गए।
 
संक्षेप में कहा जाए तो यह कथा सिखाती है कि अपरा एकादशी केवल एक व्रत नहीं, बल्कि वह दिव्य ऊर्जा है जो मनुष्य के घोर पापों को काटकर उसे पद, प्रतिष्ठा और मोक्ष की ओर ले जाती है। जो भक्त इस दिन श्रद्धा से भगवान विष्णु के वामन स्वरूप की पूजा करते हैं, उनके जीवन में सुखों का अंबार लग जाता है।
 
अस्वीकरण (Disclaimer) : चिकित्सा, स्वास्थ्य संबंधी नुस्खे, योग, धर्म, ज्योतिष, इतिहास, पुराण आदि विषयों पर वेबदुनिया में प्रकाशित/प्रसारित वीडियो, आलेख एवं समाचार सिर्फ आपकी जानकारी के लिए हैं, जो विभिन्न सोर्स से लिए जाते हैं। इनसे संबंधित सत्यता की पुष्टि वेबदुनिया नहीं करता है। सेहत या ज्योतिष संबंधी किसी भी प्रयोग से पहले विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें। इस कंटेंट को जनरुचि को ध्यान में रखकर यहां प्रस्तुत किया गया है जिसका कोई भी वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है।ALSO READ: अपरा एकादशी 2026: कब है तिथि और क्या है इसका धार्मिक महत्व? जानिए सब कुछ
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