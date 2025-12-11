Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 दिसंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 12 दिसंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष (Aries)

Today 12 December horoscope in Hindi 2025 :करियर: कार्यक्षेत्र में अपनी पहल को आगे बढ़ाएं।

लव: प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा।

धन: सोच-समझकर किए गए निवेश से फायदा मिलेगा।

स्वास्थ्य आज तनाव से बचने के लिए ध्यान करें।

वृषभ (Taurus)

करियर: आज करियर में प्रगति के संकेत हैं, कोई बड़ी डील फाइनल हो सकती है।

लव: पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा।

धन: धन: लाभ के प्रबल योग हैं।

स्वास्थ्य अपने खान-पान पर ध्यान दें।

उपाय: लाल वस्तु का दान करें।

मिथुन (Gemini)

करियर: रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेमी-प्रेमिका के बीच प्यार के मामले में गलतफहमी हो सकती है।

धन: आज व्यापार के अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं।

स्वास्थ्य व्यस्त दिनचर्या के बावजूद आराम के लिए समय निकाल लेंगे।

उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें।

कर्क (Cancer)

करियर: कार्यक्षेत्र में धैर्य से काम लें, स्थिरता बनी रहेगी। रुके हुए काम पूरे होंगे।

लव: साथी के साथ भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे। पारिवारिक सहयोग मिलेगा।

धन: आर्थिक मामलों में सतर्क रहें। आज भाग्य से धन: लाभ संभव है।

स्वास्थ्य: मानसिक चिंता बढ़ सकती है। अपने पाचन तंत्र पर ध्यान दें।

उपाय: भगवान शिव को जल चढ़ाएं।

सिंह (Leo)

करियर: आज का दिन उपलब्धियों से भरा रहेगा।

लव: परिवार तथा प्रेम जीवन में शांति रहेगी।

धन: निवेश शुभ रहेगा और आय के नए स्रोत मिलेंगे।

स्वास्थ्य: सेहत में अच्छी ऊर्जा बनी रहेगी।

उपाय: सूर्य देव को जल चढ़ाएं।

कन्या (Virgo)

करियर: छात्रों को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेमियों के बीच भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।

धन: धन: निवेश से लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: गला या त्वचा संबंधित छोटी-मोटी परेशानी हो सकती है।

तुला (Libra)

करियर: कार्यक्षेत्र में सकारात्मकता बनाए रखें।

लव: परिवार की समस्या दूर होगी और संतुलन बना रहेगा।

धन: धन: लाभ होगा, रुकावटें दूर होंगी।

स्वास्थ्य: पैरों में थकान हो सकती है, आराम करें।

उपाय: माता लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक (Scorpio)

करियर: कार्यक्षेत्र में कार्यकुशलता से कठिन परिस्थितियों पर नियंत्रण पाएंगे।

लव: पारिवारिक जीवन में सामंजस्य रहेगा।

धन: धन: लाभ होगा। निवेश शुभ रहेगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिए दिन अच्छा रहेगा।

उपाय: हनुमान चालीसा का पाठ करें।

धनु (Sagittarius)

करियर: व्यापार में लाभदायक दिन। लंबे समय से अटका हुआ काम पूरा होगा।

लव: प्रेम-प्रसंग में जल्दबाजी न करें।

धन: आज धन: लाभ के योग हैं। निवेश से लाभ होगा।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें।

उपाय: विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें।

मकर (Capricorn)

करियर: नौकरीपेशा को स्थान परिवर्तन का योग बन सकता है।

लव: दांपत्य जीवन तथा प्रेम-प्रसंग में सुखद रहेगा।

धन: रुका हुआ धन: प्राप्त होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य को लेकर निश्चिंत रहें।

उपाय: शनिदेव को तेल चढ़ाएं।

कुंभ (Aquarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी, नई शुरुआत हो सकती है।

लव: जीवनसाथी के स्वास्थ्य पर ध्यान दें।

धन: आज का दिन निवेश के लिए अनुकूल है।

स्वास्थ्य: तनाव से दूर रहने की कोशिश करें।

उपाय: गरीब और जरूरतमंदों की सहायता करें।

मीन (Pisces)

करियर: कारोबार में भाग्य से धन: लाभ संभव है। छोटी यात्रा का योग।

लव: भावनात्मक संबंध मजबूत होंगे।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। खर्चों पर नियंत्रण रखना जरूरी है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से दूर रहें।