Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (12 अप्रैल, 2026)

मेष (Aries)
Today 12 April horoscope in Hindi 2026 : करियर: आज काम में उत्साह रहेगा, लेकिन जल्दबाजी न करें।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में स्पष्टता बनाए रखें।
धन: कारोबार में खर्च थोड़ा बढ़ सकता है।
स्वास्थ्य: सिर दर्द या थकान संभव है।
वृषभ (Taurus)
करियर: कार्य में स्थिरता बनी रहेगी, धीरे-धीरे प्रगति होगी।
लव: पार्टनर के साथ सुकून भरा समय मिलेगा।
धन: बचत करने का दिन है।
स्वास्थ्य: सामान्य रहेगा।
उपाय: सफेद वस्तु का दान करें।
मिथुन (Gemini)
करियर: करियर में नए विचार आएंगे, उन्हें सही दिशा दें।
लव: प्रेमीसंग बातचीत से रिश्ते बेहतर होंगे।
धन: कारोबारी अनावश्यक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है।
उपाय: गणेश जी का स्मरण करें।
कर्क (Cancer)
करियर: कारोबार तथा नौकरी की जिम्मेदारियों को आप अच्छे से निभाएंगे।
लव: प्रेमी के परिवार के साथ समय बिताना अच्छा रहेगा।
धन: बिजनेस तथा अन्य क्षेत्रों से आय सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: आज आपकी सेहत ठीक रहेगी।
उपाय: गरीबों को अन्न का दान करें।
सिंह (Leo)
करियर: नौकरी में आत्मविश्वास से काम करेंगे तो सफलता मिलेगी।
लव: आपसी प्रेम संबंध मजबूत होंगे।
धन: बाहरी इन्कम से लाभ के अवसर मिल सकते हैं।
स्वास्थ्य: शारीरिक ऊर्जा अच्छी रहेगी।
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें।
कन्या (Virgo)
करियर: कारोबार से कार्य का दबाव महसूस हो सकता है।
लव: प्रेमजनों को धैर्य और समझदारी जरूरी है।
धन: अपने बढ़ते खर्च नियंत्रित रखें।
स्वास्थ्य: पेट से जुड़ी समस्या हो सकती है।
उपाय: तुलसी के पौधे में जल चढ़ाएं।
तुला (Libra)
करियर: नौकरीपेशा को कलीग्स के सहयोग से काम आसान बनेगा।
लव: प्रेम रिश्तों में संतुलन बना रहेगा।
धन: व्यापार में आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी।
स्वास्थ्य: स्वास्थ्य के लिहाज से दिन सामान्य रहेगा।
वृश्चिक (Scorpio)
करियर: कारोबार तथा नौकरी में मेहनत का फल मिलेगा।
लव: प्रेमीसंग पुराने मतभेद दूर हो सकते हैं।
धन: शेयर मार्केट से अचानक लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: अपनी सेहत का थोड़ा ध्यान रखें।
उपाय: शिव जी का जलाभिषेक करें।
धनु (Sagittarius)
करियर: नौकरीपेशा नई योजना पर काम शुरू कर सकते हैं।
लव: आज लाइफ पार्टनर का सहयोग मिलेगा।
धन: कारोबार की स्थिति बेहतर होगी।
स्वास्थ्य: सेहत हेतु अच्छा रहेगा।
उपाय: पीले वस्त्र धारण करें।
मकर (Capricorn)
करियर: छात्रों की मेहनत रंग लाएगी।
लव: पारिवारिक तथा प्रेम रिश्तों में स्थिरता रहेगी।
धन: घर-बाहर खर्च कम बने रहेंगे।
स्वास्थ्य: सेहत ठीक रहेगी, योग करें।
उपाय: शनिदेव को तेल अर्पित करें।
कुंभ (Aquarius)
करियर: छात्रों को विदेश में नए मौके मिल सकते हैं।
लव: प्रेम जीवन में थोड़ा धैर्य रखें।
धन: धन आज सोच-समझकर खर्च करें।
स्वास्थ्य: अपनी मानसिक शांति पर ध्यान दें।
उपाय: गरीब या जरूरतमंद की सहायता करें।
मीन (Pisces)
करियर: कारोबारियों को बाहरी काम में सफलता मिलेगी।
लव: परिवार तथा प्रेम रिश्ते में भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा।
धन: धन लाभ के अच्छे संकेत हैं।
स्वास्थ्य: अपनी सेहत का ध्यान रखें।