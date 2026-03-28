Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 मार्च, 2026)

1. मेष (Aries)
Today Horoscope Rashifal 30 March 2026: करियर: आज कार्यस्थल पर नए अवसर आ सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है।
धन: आज अचानक आने वाले बड़े खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: आज आराम और ध्यान करें।
2. वृषभ (Taurus)
करियर: किसी पुराने कार्य में सफलता मिलने के संकेत हैं।
लव: प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों पर समझदारी से काम लें।
धन: अनावश्यक खर्च से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य: किसी बीमारी का सामना कर सकते हैं।
उपाय: लक्ष्मी माता की पूजा में सफेद रंग का प्रयोग करें।
3. मिथुन (Gemini)
करियर: आज कार्यस्थल पर मानसिक तनाव हो सकता है।
लव: रिश्तों में भावनात्मक अप-डाउन हो सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: श्री गणेश की पूजा करें।
4. कर्क (Cancer)
करियर: कार्यस्थल पर आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी।
लव: आज लव पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे।
धन: कारोबार में धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य:शरीर को आराम देने के लिए समय निकालें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं।
5. सिंह (Leo)
करियर: प्रमोशन या नई जिम्मेदारी आज कार्यस्थल पर मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों की कोई छोटी समस्या हल हो सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य बनी रहेगी।
6. कन्या (Virgo)
करियर: कार्यस्थल पर आपको सफलता मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं।
धन: अचानक बढ़ते खर्चों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: आज शारीरिक आराम की जरूरत महसूस होगी।
उपाय: श्री गणेश की पूजा करें।
7. तुला (Libra)
करियर: आज कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकता है।
लव: प्रेम रिश्तों में संतुलन अच्छा रहेगा।
धन: कारोबार में आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें।
8. वृश्चिक (Scorpio)
करियर: आज कार्यस्थल की समस्या का धैर्य से सामना करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
स्वास्थ्य: परिवार में किसी की सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
उपाय: हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग करें।
9. धनु (Sagittarius)
करियर: आज सभी कार्य समय पर संपन्न होंगे।
लव: प्रेमी जोड़ें आज पार्टनर के साथ खुशहाल समय बिताएंगे।
धन: कारोबारी अधिक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: आपकी हेल्थ में कुछ बाधा आ सकती हैं।
उपाय: आज सफेद रंग का प्रयोग करें।
10. मकर (Capricorn)
करियर: कार्यस्थल पर आज बड़ी योजनाओं पर ध्यान दें।
लव: लव पार्टनर से अच्छे संवाद होंगे।
धन: बढ़ते खर्चों पर आज नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: शनिदेव की पूजा करें।
11. कुंभ (Aquarius)
करियर: नौकरीपेशा के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा।
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और प्यार बढ़ेगा।
धन: व्यापारियों को धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगीस
उपाय: आज नीले रंग का प्रयोग करें।
12. मीन (Pisces)
करियर: कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: आज किसी अप्रत्याशित खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: आज ज्यादा तनाव न लें।