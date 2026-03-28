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Written By WD Feature Desk

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (30 मार्च, 2026)

दैनिक राशिफल: 30 मार्च 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल 2026 से संबंधित खूबसूरत 12 राशियों की फोटो

1. मेष (Aries)

 
Today Horoscope Rashifal 30 March 2026: करियर: आज कार्यस्थल पर नए अवसर आ सकते हैं।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ा तनाव हो सकता है।
धन: आज अचानक आने वाले बड़े खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: आज आराम और ध्यान करें।
उपाय: हनुमान जी की पूजा करें, यह मानसिक शांति देगा।ALSO READ: महावीर जयंती पर करें ये 5 कार्य, मिलेगा सुख और शांति का आशीर्वाद
 

2. वृषभ (Taurus)

 
करियर: किसी पुराने कार्य में सफलता मिलने के संकेत हैं।
लव: प्रेम संबंधों में छोटी-छोटी बातों पर समझदारी से काम लें।
धन: अनावश्यक खर्च से बचने की कोशिश करें।
स्वास्थ्य: किसी बीमारी का सामना कर सकते हैं।
उपाय: लक्ष्मी माता की पूजा में सफेद रंग का प्रयोग करें।
 

3. मिथुन (Gemini)

 
करियर: आज कार्यस्थल पर मानसिक तनाव हो सकता है।
लव: रिश्तों में भावनात्मक अप-डाउन हो सकता है।
धन: आर्थिक स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: श्री गणेश की पूजा करें। 
 

4. कर्क (Cancer)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपको अपनी मेहनत जारी रखनी होगी।
लव: आज लव पार्टनर के साथ अच्छे पल बिताएंगे।
धन: कारोबार में धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य:शरीर को आराम देने के लिए समय निकालें।
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। 
 

5. सिंह (Leo)

 
करियर: प्रमोशन या नई जिम्मेदारी आज कार्यस्थल पर मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों की कोई छोटी समस्या हल हो सकती है।
धन: आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य बनी रहेगी।
 

6. कन्या (Virgo)

 
करियर: कार्यस्थल पर आपको सफलता मिल सकती है।
लव: प्रेम संबंधों में थोड़ी दूरियां आ सकती हैं।
धन: अचानक बढ़ते खर्चों में सावधानी बरतें।
स्वास्थ्य: आज शारीरिक आराम की जरूरत महसूस होगी।
उपाय: श्री गणेश की पूजा करें।
 

7. तुला (Libra)

 
करियर: आज कार्यक्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण हो सकता है।
लव: प्रेम रिश्तों में संतुलन अच्छा रहेगा। 
धन: कारोबार में आज धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होगा।
उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें। 
 

8. वृश्चिक (Scorpio)

 
करियर: आज कार्यस्थल की समस्या का धैर्य से सामना करेंगे।
लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा।
धन: वित्तीय स्थिति में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
स्वास्थ्य: परिवार में किसी की सेहत में उतार-चढ़ाव हो सकता है।
उपाय: हनुमान जी की पूजा में लाल रंग का प्रयोग करें।
 

9. धनु (Sagittarius)

 
करियर: आज सभी कार्य समय पर संपन्न होंगे।
लव: प्रेमी जोड़ें आज पार्टनर के साथ खुशहाल समय बिताएंगे।
धन: कारोबारी अधिक खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: आपकी हेल्थ में कुछ बाधा आ सकती हैं।
उपाय: आज सफेद रंग का प्रयोग करें।
 

10. मकर (Capricorn)

 
करियर: कार्यस्थल पर आज बड़ी योजनाओं पर ध्यान दें।
लव: लव पार्टनर से अच्छे संवाद होंगे।
धन: बढ़ते खर्चों पर आज नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
उपाय: शनिदेव की पूजा करें।
 

11. कुंभ (Aquarius)

 
करियर: नौकरीपेशा के लिए यह समय सकारात्मक रहेगा।
लव: प्रेम संबंधों में विश्वास और प्यार बढ़ेगा।
धन: व्यापारियों को धन की स्थिति सामान्य रहेगी।
स्वास्थ्य: सेहत सामान्य रहेगीस 
उपाय: आज नीले रंग का प्रयोग करें।
 

12. मीन (Pisces)

 
करियर: कार्यस्थल पर सफलता प्राप्त होगी।
लव: लव पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।
धन: आज किसी अप्रत्याशित खर्च से बचें।
स्वास्थ्य: आज ज्यादा तनाव न लें।
उपाय: आज सफेद रंग का प्रयोग करें।ALSO READ: Palm Sunday 2026: पाम संडे कब है और क्यों मनाया जाता है?
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