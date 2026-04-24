शनिवार, 25 अप्रैल 2026
  • Follow us
  1. धर्म-संसार
  2. ज्योतिष
  3. राशियाँ
  4. Today 25 April horoscope in Hindi 2026
Written By वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 अप्रैल, 2026)

दैनिक राशिफल: 25 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

दैनिक राशिफल में 12 राशियों की खूबसूरत फोटो

मेष - Aries

Today Rashifal 25 April 2026: करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, पदोन्नति के योग हैं।
लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।
धन: आकस्मिक धन लाभ की संभावना है।
स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।
 

वृषभ - Taurus

करियर: नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए समय शुभ है।
लव: पार्टनर के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं।
धन: निवेश किसी से सलाह लेकर करें, आज का दिन उत्तम है।
स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है।
उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।
 
मिथुन - Gemini
करियर: कार्यस्थल पर वाणी पर नियंत्रण रखें, विवाद से बचें।
लव: पुराने प्रेमी मित्रों से मुलाकात होगी।
धन: बढ़ रही फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।
स्वास्थ्य: बढ़ती गर्मी में मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।
उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।
 

कर्क - Cancer

करियर: छात्र वर्ग को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।
लव: प्रेम संबंधों में पहले से अधिक प्रगाढ़ता आएगी।
धन: पैतृक संपत्ति से धनलाभ मिल सकता है।
स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो तो योग करें।
उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।
 

सिंह - Leo

करियर: बिजनेस में नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी, नौकरीपेशा को नए अवसर मिलेंगे।
लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।
धन: व्यापार में बड़ी अच्छी डील मिल सकती है।
स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए।
उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें। 
 

कन्या - Virgo

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।
लव: सिंगल लोगों को नया लव पार्टनर मिल सकता है।
धन: कारोबार में रुके हुए काम पूरे होंगे।
स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ध्यान रखें।
उपाय: लाल चंदन का तिलक लगाएं।ALSO READ: अगर आपके नाम में A, M, R या S है तो ये 5 राज जरूर जान लें
 

तुला - Libra

करियर: ऑफिस से अटका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।
लव: प्रेमीसंग रिश्तों में पारदर्शिता रखें।
धन: धन विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।
स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।
उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।
 

वृश्चिक - Scorpio

करियर: आज नौकरी में कठिन परिश्रम का फल जरूर मिलेगा।
लव: जीवनसाथी के साथ बढ़ता विवाद सुलझ जाएगा।
धन: कारोबारी लॉटरी या सट्टेबाजी से दूर रहें।
स्वास्थ्य: आपको त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।
उपाय: पक्षियों को दाना डालें।
 

धनु - Sagittarius

करियर: नौकरी हेतु विदेश जाने की योजना सफल हो सकती है।
लव: प्रेमीसंग अच्छा समय बीतेगा।
धन: किसी को उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।
स्वास्थ्य: खुद को हाइड्रेटेड रखें।
उपाय: नारायण मंदिर में चने की दाल दान करें।
 

मकर - Capricorn

करियर: कारोबार में बदलाव की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है।
लव: प्रेमीजन पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें।
धन: पुरानी उधारी चुकाने में सफल रहेंगे।
स्वास्थ्य: आज आंखों की जांच करवाएं।
उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।
 

कुंभ - Aquarius

करियर: नौकरीपेशा की नई तकनीक सीखने में रुचि बढ़ेगी।
लव: लव रिश्तों में दूरी आ सकती है, संवाद करें।
धन: कारोबार में आय के नए स्रोत बनेंगे।
स्वास्थ्य: अनिद्रा की शिकायत हो सकती है।
उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।
 

मीन - Pisces

करियर: कला और साहित्य से जुड़े लोग सफल रहेंगे।
लव: लव मैरिज में इमोशनल फैसले लेने से बचें।
धन: व्यापार से आकस्मिक लाभ के अवसर मिलेंगे।
स्वास्थ्य: पेट के दर्द में राहत मिलेगी।
उपाय: काले कुत्ते को रोटी खिलाएं।ALSO READ: अगर आपके नाम में A, M, R या S है तो ये 5 राज जरूर जान लें
लेखक के बारे में
वेबदुनिया धर्म-ज्योतिष टीम
पौराणिक कथा, इतिहास, धर्म और दर्शन के जानकार, अनुभवी ज्योतिष, लेखक और विषय-विशेषज्ञों द्वारा लिखे गए आलेखों का प्रकाशन किया जाता है।.... और पढ़ें
हमारे साथ WhatsApp पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
हमारे साथ Telegram पर जुड़ने के लिए यहां क्लिक करें
ये भी पढ़ें
त्रिशूर पूरम 2026: केरल की सांस्कृतिक विरासत पूरमों के पूरम का भव्य शंखनाद

अचानक बदलने वाली है इन 5 राशियों की तकदीर, ग्रहों का बड़ा संकेत

अचानक बदलने वाली है इन 5 राशियों की तकदीर, ग्रहों का बड़ा संकेतज्योतिषीय गणनाओं के अनुसार, सूर्य के मेष और चंद्रमा के वृषभ राशि में प्रवेश से दोनो की अपनी उच्च राशि में होना एक अत्यंत शक्तिशाली योग बना रहा है। शुक्र भी स्वयं की राशि में होकर मालव्य योग बना रहा है। इसके अलावा शनि, गुरु और मंगल की गति के बदलने से भी कई बदलाव होने वाले हैं। ग्रहों के इस महागोचर से आने वाले कुछ दिनों में 5 राशियों के लिए भाग्य के द्वार खुलने वाले हैं।

नास्त्रेदमस को टक्कर देते भारत के 7 भविष्यवक्ता, जानें चौंकाने वाली भविष्यवाणियां

नास्त्रेदमस को टक्कर देते भारत के 7 भविष्यवक्ता, जानें चौंकाने वाली भविष्यवाणियां7 prophets of India: भारत के लगभग हर प्रांत में ऐसे सिद्ध पुरुष, संत और ज्योतिषी रहे हैं जिनकी भविष्यवाणियों ने स्थानीय स्तर पर लोगों को प्रभावित किया है। इन भविष्यवक्ताओं ने अक्सर क्षेत्रीय भाषाओं में अपनी बातें लिखीं और समय पर इनकी बातों को कभी प्रचारित या प्रसारित नहीं किया गया जिसके चलते विदेश के तथाकथित ज्योतिष और भविष्‍यवक्तों की भविष्यवाणियों को ही सच मानकर उन्हें ही महान समझा गया, जबकि उन भविष्यवक्तों ने अपनी भविष्‍य की किताबों में गोलमाल छंदों में भविष्य की बाते लिखी हैं, लेकिन भारत के संतों ने स्पष्ट रूप से भविष्य को लिखा है। चलिए जानते हैं ऐसे ही संतों और उनकी किताबों के बारे में संक्षिप्त जानकारी।

लिंगायत समाज के संस्थापक बसवेश्वर महाराज के बारे में 6 रोचक बातें

लिंगायत समाज के संस्थापक बसवेश्वर महाराज के बारे में 6 रोचक बातेंBasaveshwara jayanti 2026: कर्नाटक में जातिवाद, भेदभाव, अंधविश्‍वास और कुरीतियों के खिलाफ संत बसवेश्वर जी ने एक आंदोलन चलाया और लोगों को सच्चे धर्म के प्रति जागृत किया। बाद में उनके सामाजिक कार्यों के संगठन को लिंगायत संप्रदाय कहा जाने लगा। भगवान बसवेश्वर की जयंती, जिसे 'बसव जयंती' (Basava Jayanthi) कहा जाता है, मुख्य रूप से वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। यानी अक्षय तृतीया पर उनकी जयंती रहती है। आज 20 अप्रैल को उनकी जयंती मनाई जा रही है।

मांगलिक दोष और वैवाहिक जीवन: क्या वाकई यह डरावना है या सिर्फ एक भ्रांति?

मांगलिक दोष और वैवाहिक जीवन: क्या वाकई यह डरावना है या सिर्फ एक भ्रांति?भारतीय समाज में 'मांगलिक दोष' का नाम सुनते ही लोग अक्सर घबरा जाते हैं, लेकिन ज्योतिषीय दृष्टिकोण से यह उतना डरावना नहीं है जितना इसे बना दिया गया है। असल में, मांगलिक होना कोई "श्राप" नहीं, बल्कि एक विशेष ऊर्जा की स्थिति है। आइए, इसके पीछे के विज्ञान और सत्य को समझते हैं।

करियर का चुनाव और कुंडली का दसवां भाव: ग्रहों के अनुसार चुनें सही कार्यक्षेत्र

करियर का चुनाव और कुंडली का दसवां भाव: ग्रहों के अनुसार चुनें सही कार्यक्षेत्रज्योतिष शास्त्र में कुंडली का दसवां भाव (10th House) जिसे 'कर्म भाव' भी कहा जाता है, आपके करियर, प्रतिष्ठा, अधिकार और सफलता का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। यदि आप करियर के चुनाव को लेकर असमंजस में हैं, तो दसवें भाव में बैठे ग्रह या उस पर दृष्टि डालने वाले ग्रह आपको सही दिशा दिखा सकते हैं।

और भी वीडियो देखें

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 अप्रैल, 2026)

Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 अप्रैल, 2026)Today 25 April 2026 horoscope in Hindi : आज 25 अप्रैल 2026, शनिवार का दिन क्या लाया है मेष से लेकर मीन राशि के लिए, यहां जानें डेली होरोस्कोप के अनुसार वेबदुनिया पर दैनिक राशिफल के बारे में एकदम सटीक जानकारी...

25 April Birthday: आपको 25 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

25 April Birthday: आपको 25 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!25 April Happy Birthday: जन्मदिन की शुभकामनाओं के साथ आपका स्वागत है वेबदुनिया की विशेष प्रस्तुति में। यह कॉलम नियमित रूप से उन पाठकों के व्यक्तित्व और भविष्य के बारे में जानकारी देगा जिनका उस दिनांक को जन्मदिन होगा। पेश है दिनांक 02 को जन्मे व्यक्तियों के बारे में जानकारी...

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 अप्रैल 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समय

Aaj ka panchang: आज का शुभ मुहूर्त: 25 अप्रैल 2026: शनिवार का पंचांग और शुभ समयAaj ka Muhurat: क्या आप आज कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं? या कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं? ज्योतिष और पंचांग के अनुसार, किसी भी शुभ कार्य को सही मुहूर्त में करने से सफलता की संभावना बढ़ जाती है। 'वेबदुनिया' आपके लिए लेकर आया है 25 अप्रैल, 2026 का विशेष पंचांग...

सीता नवमी 2026: माता जानकी के इन 5 उपायों से घर में बरसेगी खुशहाली

सीता नवमी 2026: माता जानकी के इन 5 उपायों से घर में बरसेगी खुशहालीSita Navami Ke upay: हिंदू संस्कृति में सीता नवमी केवल एक तिथि नहीं, बल्कि नारी शक्ति, अटूट धैर्य और मर्यादा के उत्सव का दिन है। यह वही पावन दिन है जब धरती की कोख से साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा माता सीता का प्राकट्य हुआ था। यह दिन वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की नवमी का था। माता सीता का जीवन हमें सिखाता है कि कैसे कठिन से कठिन परिस्थिति में भी करुणा और संकल्प के साथ अडिग रहा जाता है। अगर आप भी अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना करते हैं, तो इस सीता नवमी (2026) पर आजमाएं ये सिद्ध उपाय।

मेष राशि में बुध का गोचर, 5 राशियों को मिलेगा नौकरी और व्यापार में लाभ

मेष राशि में बुध का गोचर, 5 राशियों को मिलेगा नौकरी और व्यापार में लाभMercury Transit in Aries: बुध ग्रह 30 अप्रैल 2026 को सुबह 06:38 पर मंगल की राशि मेष में गोचर करने वाले हैं। बुध महाराज शनि के साए से मुक्त होकर मंगल की राशि मेष में प्रवेश करेंगे। यहां वे सूर्य और मंगल के साथ मिलकर एक शक्तिशाली युति बनाएंगे। संचार, बुद्धि और व्यापार के कारक बुध ग्रह 5 राशियों को लाभ देगा।
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

समाचार

बॉलीवुड

IPL 2026

धर्म-संसार

ज्योतिष

Copyright 2026, Webdunia.com