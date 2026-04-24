Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (25 अप्रैल, 2026) दैनिक राशिफल: 25 अप्रैल 2026 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष - Aries

Today Rashifal 25 April 2026: करियर: कार्यस्थल पर आपकी मेहनत रंग लाएगी, पदोन्नति के योग हैं।

लव: जीवनसाथी के साथ सामंजस्य बना रहेगा।

धन: आकस्मिक धन लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।

वृषभ - Taurus

करियर: नई परियोजनाओं की शुरुआत के लिए समय शुभ है।

लव: पार्टनर के साथ छोटी यात्रा पर जा सकते हैं।

धन: निवेश किसी से सलाह लेकर करें, आज का दिन उत्तम है।

स्वास्थ्य: गले से संबंधित समस्या हो सकती है।

उपाय: सफेद वस्तुओं का दान करें।

मिथुन - Gemini

करियर: कार्यस्थल पर वाणी पर नियंत्रण रखें, विवाद से बचें।

लव: पुराने प्रेमी मित्रों से मुलाकात होगी।

धन: बढ़ रही फिजूलखर्ची पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: बढ़ती गर्मी में मौसमी बीमारियों से सावधान रहें।

उपाय: गाय को हरा चारा खिलाएं।

कर्क - Cancer

करियर: छात्र वर्ग को रचनात्मक कार्यों में सफलता मिलेगी।

लव: प्रेम संबंधों में पहले से अधिक प्रगाढ़ता आएगी।

धन: पैतृक संपत्ति से धनलाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो तो योग करें।

उपाय: शिवलिंग पर जल अर्पित करें।

सिंह - Leo

करियर: बिजनेस में नेतृत्व क्षमता की प्रशंसा होगी, नौकरीपेशा को नए अवसर मिलेंगे।

लव: दांपत्य जीवन में मधुरता बनी रहेगी।

धन: व्यापार में बड़ी अच्छी डील मिल सकती है।

स्वास्थ्य: हृदय रोगियों को सावधानी बरतनी चाहिए।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या - Virgo

करियर: कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा।

लव: सिंगल लोगों को नया लव पार्टनर मिल सकता है।

धन: कारोबार में रुके हुए काम पूरे होंगे।

स्वास्थ्य: पाचन तंत्र का ध्यान रखें।

तुला - Libra

करियर: ऑफिस से अटका हुआ धन वापस मिलने के योग हैं।

लव: प्रेमीसंग रिश्तों में पारदर्शिता रखें।

धन: धन विलासिता की वस्तुओं पर खर्च होगा।

स्वास्थ्य: कमर दर्द की समस्या हो सकती है।

उपाय: मां लक्ष्मी की पूजा करें।

वृश्चिक - Scorpio

करियर: आज नौकरी में कठिन परिश्रम का फल जरूर मिलेगा।

लव: जीवनसाथी के साथ बढ़ता विवाद सुलझ जाएगा।

धन: कारोबारी लॉटरी या सट्टेबाजी से दूर रहें।

स्वास्थ्य: आपको त्वचा संबंधी एलर्जी हो सकती है।

उपाय: पक्षियों को दाना डालें।

धनु - Sagittarius

करियर: नौकरी हेतु विदेश जाने की योजना सफल हो सकती है।

लव: प्रेमीसंग अच्छा समय बीतेगा।

धन: किसी को उधार देने से बचें, पैसा फंस सकता है।

स्वास्थ्य: खुद को हाइड्रेटेड रखें।

उपाय: नारायण मंदिर में चने की दाल दान करें।

मकर - Capricorn

करियर: कारोबार में बदलाव की सोच रहे हैं तो समय अनुकूल है।

लव: प्रेमीजन पार्टनर के प्रति ईमानदार रहें।

धन: पुरानी उधारी चुकाने में सफल रहेंगे।

स्वास्थ्य: आज आंखों की जांच करवाएं।

उपाय: शनि चालीसा का पाठ करें।

कुंभ - Aquarius

करियर: नौकरीपेशा की नई तकनीक सीखने में रुचि बढ़ेगी।

लव: लव रिश्तों में दूरी आ सकती है, संवाद करें।

धन: कारोबार में आय के नए स्रोत बनेंगे।

स्वास्थ्य: अनिद्रा की शिकायत हो सकती है।

उपाय: माथे पर केसर का तिलक लगाएं।

मीन - Pisces

करियर: कला और साहित्य से जुड़े लोग सफल रहेंगे।

लव: लव मैरिज में इमोशनल फैसले लेने से बचें।

धन: व्यापार से आकस्मिक लाभ के अवसर मिलेंगे।

स्वास्थ्य: पेट के दर्द में राहत मिलेगी।