25 April Birthday: आपको 25 अप्रैल, 2026 के लिए जन्मदिन की बधाई!

आपका जन्मदिन: 25 अप्रैल

दिनांक 25 को जन्मे व्यक्ति का मूलांक 7 होगा। यह अंक वरूण ग्रह से संचालित होता है। इस अंक से प्रभावित व्यक्ति अपने आप में कई विशेषता लिए होते हैं। आप खुले दिल के व्यक्ति हैं। आप पैनी नजर के होते हैं। किसी के मन की बात तुरंत समझने की आपमें दक्षता होती है। आपकी प्रवृत्ति जल की तरह होती है। जिस तरह जल अपनी राह स्वयं बना लेता है वैसे ही आप भी तमाम बाधाओं को पार कर अपनी मंजिल पाने में कामयाब होते हैं।

आपके लिए खास

शुभ दिनांक : 7, 16, 25

शुभ अंक : 7, 16, 25, 34

शुभ वर्ष : 2026

ईष्टदेव : भगवान शिव तथा विष्णु

शुभ रंग : सफेद, पिंक, जामुनी, मेहरून

आपकी जन्मतिथि के अनुसार भविष्यफल

करियर: नौकरीपेशा व्यक्तियों के लिए समय सुखकर रहेगा। अधिकारी वर्ग का सहयोग मिलेगा। आपके कार्य में तेजी का वातावरण रहेगा।

सलाह: नवीन कार्य-योजना शुरू करने से पहले केसर का लंबा तिलक लगाएं। मंदिर में पताका चढ़ाएं।

कारोबार: व्यापार-व्यवसाय की स्थिति उत्तम रहेगी। आपको प्रत्येक कार्य में जुटकर ही सफलता मिलेगी।

आज के दिन जन्में कुछ प्रसिद्ध व्यक्ति

कमाल खान (Kamal Khan): एक भारतीय गायक हैं जो बॉलीवुड फिल्मों में पार्श्व गायक के रूप में अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

श्रिया पिलगांवकर (Shriya Pilgaonkar): एक भारतीय अभिनेत्री, निर्देशक, निर्माता हैं जो मुख्य रूप से हिंदी फिल्मों और वेब शो में काम करती हैं।

अरिजीत सिंह (Arijit Singh): एक भारतीय पार्श्व गायक और संगीतकार हैं।