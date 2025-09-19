Aaj Ka Rashifal: आज का दैनिक राशिफल: मेष से मीन तक 12 राशियों का राशिफल (20 सितंबर, 2025) दैनिक राशिफल: 20 सितंबर 2025 का मेष, वृषभ, मिथुन समेत सभी 12 राशियों का राशिफल

मेष राशि (Aries)

Today Horoscope Rashifal 20 September 2025 : करियर: आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

लव: रिश्तों में मधुरता बनाए रखने के लिए अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।

धन: आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। फिजूलखर्ची से बचें।

स्वास्थ्य: सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है। पर्याप्त आराम करें।

वृषभ राशि (Taurus)

करियर: आज का दिन आपके लिए तरक्की के नए रास्ते खोलेगा। नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं।

लव: प्रेम जीवन के लिए दिन बहुत अच्छा है। पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

धन: आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी, ऊर्जावान महसूस करेंगे।

उपाय: देवी लक्ष्मी को खीर का भोग लगाएं।

मिथुन राशि (Gemini)

करियर: कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप अपनी चतुराई से उनका सामना करेंगे।

लव: संबंधों में मधुरता रहेगी, लेकिन अपनी बातों पर नियंत्रण रखें।

धन: अचानक खर्च बढ़ सकते हैं। बजट बनाकर चलें।

स्वास्थ्य: पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए खान-पान का ध्यान रखें।

उपाय: गाय को हरी घास खिलाएं।

कर्क राशि (Cancer)

करियर: आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। बॉस आपके काम की तारीफ करेंगे।

लव: आपका प्रेम जीवन बहुत रोमांटिक रहेगा। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।

धन: आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी। नए निवेश से लाभ मिल सकता है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव से मुक्ति मिलेगी। योग और मेडिटेशन से लाभ होगा।

उपाय: शिवलिंग पर दूध चढ़ाएं।

सिंह राशि (Leo)

करियर: आज का दिन आपके लिए मिला-जुला रहेगा। ऑफिस में किसी से विवाद हो सकता है, इसलिए शांत रहें।

लव: संबंधों में थोड़ी दूरी महसूस हो सकती है। पार्टनर की भावनाओं को समझने की कोशिश करें।

धन: आय के नए स्रोत बनेंगे। अचानक धन लाभ की संभावना है।

स्वास्थ्य: आंखों में जलन या दर्द की समस्या हो सकती है। डॉक्टर से सलाह लें।

उपाय: सूर्य देव को जल अर्पित करें।

कन्या राशि (Virgo)

करियर: कार्यक्षेत्र में आज आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आपके काम से सीनियर्स खुश होंगे।

लव: आज आपके रिश्ते में ताजगी आएगी। पार्टनर के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं।

धन: आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। खर्चों पर नियंत्रण रहेगा।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: मां दुर्गा को लाल चुनरी चढ़ाएं।

तुला राशि (Libra)

करियर: आज आपको अपने प्रयासों में सफलता मिलेगी। कार्यक्षेत्र में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

लव: प्रेम संबंधों में सामंजस्य बना रहेगा। जीवनसाथी का भरपूर सहयोग मिलेगा।

धन: आय के साधन बढ़ेंगे। व्यापार में लाभ होगा।

स्वास्थ्य: स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

करियर: आज आपको अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। व्याकुलता से बचें।

लव: प्रेम जीवन में कुछ विवाद हो सकते हैं। धैर्य और समझदारी से काम लें।

धन: आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है। खर्चों पर नियंत्रण रखें।

स्वास्थ्य: चोट लगने की संभावना है, इसलिए सावधानी बरतें।

उपाय: हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाएं।

धनु राशि (Sagittarius)

करियर: कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत रंग लाएगी। आपको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है।

लव: संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। अविवाहितों के लिए विवाह का प्रस्ताव आ सकता है।

धन: आर्थिक लाभ के अच्छे योग हैं। निवेश से फायदा हो सकता है।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: भगवान विष्णु की पूजा करें।

मकर राशि (Capricorn)

करियर: आज का दिन आपके लिए शुभ रहेगा। ऑफिस में आपके काम को सराहा जाएगा।

लव: प्रेम संबंधों में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन आप इन्हें आसानी से सुलझा लेंगे।

धन: अचानक धन लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: शनि मंदिर में दीपक जलाएं।

कुंभ राशि (Aquarius)

करियर: आज आप अपनी बुद्धि और विवेक से कार्यक्षेत्र में सफलता प्राप्त करेंगे।

लव: प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी।

धन: आज आपको अपनी मेहनत का पूरा फल मिलेगा। आर्थिक लाभ के योग हैं।

स्वास्थ्य: सेहत अच्छी रहेगी।

उपाय: गरीबों को खाना खिलाएं।

मीन राशि (Pisces)

करियर: आज आपको कार्यक्षेत्र में कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अपनी योजनाओं को गुप्त रखें।

लव: रिश्तों में तनाव बढ़ सकता है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें।

धन: आर्थिक स्थिति थोड़ी कमजोर हो सकती है।

स्वास्थ्य: मानसिक तनाव हो सकता है।