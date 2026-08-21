हनुमानजी का ये साबर मंत्र 3 बार पढ़ें, काला जादू करने वाला खुद हो जाएगा परेशान! जानें जाप की सही विधि

kala jadu kaise hataye: यदि आपको लगता है कि आप पर या आपके परिवार के किसी सदस्य पर किसी ने काला जादू कर दिया है या अन्य किसी तरह की मारण, वशीकरण या बंधन क्रिया कर दी है तो एकदम निर्भिक हो जाइये क्योंकि हनुमानजी का ये साबर मंत्र ऐसा है तो करने वाले को मुसीबत में डाल देगा। भले ही वह कितना ही बड़ा तांत्रिक हो या साधक हो। यदि हनुमानजी में आपकी भक्ति अटूट है तो तुरंत ही इसका असर होगा।

गुरु गोरखनाथ के मंत्र:

ऐसी लोकमान्यता है कि सभी साबर मंत्रों का गुरु गोरखनाथ ने रचा है। ‘शाबर-मंत्र’ तुरंत, विश्वसनीय, अच्छा और पूरा काम करते हैं। इसमें किसी भी प्रकार से तर्पन, न्यास, अनुष्‍ठान, हवन आदि कार्य नहीं किए जाते हैं। इसमें बस श्रद्धा जरूरी है।

आन और शाप:

साबर मंत्रों में ‘आन और शाप’ तथा ‘श्रद्धा और धमकी’ दोनों का प्रयोग किया जाता है। आन माने सौगन्ध। दूसरा यह कि मंत्र का प्रयोगकर्ता यदि भक्त है तो वह देवी या देवताओं को धमकी देकर भी काम करवा सकता है अन्यथा श्रद्धा से तो ही हो जाएगा।

हनुमानजी का साबर मंत्र:

ॐ हनुमंत वीर, वज्र का कोठा, वज्र का ताला,

वज्र में बाँधो मेरा द्वारा।

यहाँ लगाओ वज्र की कील, वज्र की चौखट, वज्र की किवाड़ा,

जहाँ से आये वहाँ को जाये, जिसने भेजा उसी को खाये।

हनुमंत बंध खाली ना जाये,

भूत को, प्रेत को, ब्रह्म को, खबीस को,

डाकिन को, बेताल को, मसान को, तुरंत लौटाये।

इन सब पर हनुमंत वज्र चलाये,

मुठी मार कलेजा फाड़े, शत्रु मार नरक पहुँचाये।

तब अंजनी को लाल कहाये,

माता सीता को मान, राजा रामचंद्र की दुहाई।

ॐ हनु हनु हनु हनुमते नमः॥

पहले करें मंत्र को सिद्ध/ जप विधि:-

1. यदि आप हनुमान भक्त हैं और नित्य हनुमान चालीसा पढ़ते आ रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत आसान है। आपको शनिवार या मंगलवार को इसकी 40 माला जपकर इसे सिद्ध करना है। फिर यदि आपको कभी भी यह लगे कि जीवन में कोई परेशानी आ रही है तो या किसी ने आप पर कुछ कर दिया है या आप किसी टोने-टोटके के प्रभाव में आ गए हैं तो बस इस मंत्र तो 3 बार पढ़कर घर के बाहर फूंक मार दें। काम हो जाएगा।

2. यदि आप नित्य हनुमान चालीसा नहीं पढ़ते हैं और आपका ईष्‍ट कोई और है तो फिर आपको इस मंत्र को पहले सिद्ध करने के लिए किसी साधक से संपर्क करना होगा। वैसे तो यह मंत्र अपने आप में ही स्वयं सिद्ध होते हैं लेकिन यदि इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए कोई अच्छा साधक या गुरु मिल जाए तो सोने पे सुहागा सिद्ध समझो।

चेतावनी:-

साबर मंत्र बहुत जल्दी से सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन इनके नियमों का पालन भी करना अत्यंत जरूरी है। नियमों और पवित्रता के पालन से यह मंत्र और भी असरकारक बन जाते हैं। यदि व्यक्ति इन साबर मंत्रों को गंभीरता से नहीं लेता है तो इसका उल्टा असर भी तुरंत शुरू हो जाता है इसीलिए इन मंत्रों को हंसी-मजाक में न लेकर इनको पूर्ण सम्मान के साथ लेना चाहिए। यदि आपका मन और नीयत साफ है तो 'साबर मंत्र' आपके साथ है।

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