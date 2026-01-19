शेफाली जरीवाला पर किया गया था काला जादू! पति पराग त्यागी ने किया दावा

'कांटा लगा गर्ल' शेफाली जरीवाला के अचानक निधन से हर कोई शॉक्ड हो गया था। शेफाली का 27 जून 2025 को महज 42 साल की उम्र में ‍निधन हो गया था। शेफाली के जाने के बाद उनके पति पराग त्यागी एकदम अकेले हो गए हैं। पत्नी को खोने के गम से वह अभी तक उबर नहीं पाए हैं।

वहीं शेफाली जरीवाला की मौत से जुड़े सवाल आभ भी लोगों के मन में हैं। अब एक पॉडकास्ट में पराग त्यागी ने दावा किया कि मौत से पहले शेफाली पर किसी ने ब्लैक मैजिक किया था।

पारस छाबड़ा संग बात करते हुए पराग त्यागी काले जादू का दावा करते हुए कहा, बहुत सारे लोग इन चीजों पर विश्वास नहीं करते, लेकिन मैं मानता हूं। जहां पर भगवान हैं, वहां शैतान भी है। कई बार लोग अपने दुख से दुखी नहीं होते, बल्कि बल्कि दूसरों की खुशी से दुखी होते हैं।

पराग ने कहा, मुझे लगता नहीं, मुझे यकीन है किसी ने ब्लैक मैजिक किया है। मैं ये नहीं बोल सकता कि किसने किया, लेकिन किसी ने तो किया है। मुझे महसूस होता है कि कुछ गड़बड़ है। एक बार नहीं, बल्कि दो बार ऐसा महसूस हुआ है। एक बार तो निकल गए, लेकिन इस बार चीजें हैवी रहीं। मुझे पता नहीं क्या चीज थी, क्या नहीं।

पराग ने आगे कहा, जब मैं भक्ति, पूजा पाठ करने बैठता हूं, तो महसूस हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। वो हंसमुख लड़की थक्षं। मैं ज्याद डिटेल में नहीं जाना चाहता, लेकिन मैं उन्हें छूकर समझ जाता था कि कुछ तो गड़बड़ है। इस बार थोड़ा ज्यादा था और मैंने पूजा पाठ करना बढ़ा दिया था। किसी ने तो शेफाली पर काला जादू किया है।